謝金河：泰極否來VS.否極泰來

【文／謝金河】

每年八月在懷俄明州召開的全球央行年會，這次Fed主席鮑威爾上台演講八分鐘，宣示美國對抗通膨的強硬立場，預告美國升息要到通膨降溫為止，而且會持續一段相當長的時間，他的說辭非常鷹派，立即令人聯想到一九八○年代，美國ＣＰＩ衝到十四．八％的時候，雷根起用Paul Volcker出任Fed主席，他一口氣將聯邦利率拉升到二○％以上。

基本面更肅殺的調整

鮑威爾的威力宣言，立刻對股市產生強大震懾力量，八月二十六日道瓊指數大跌一○○八．三八，接下來連續下跌，短短三個交易日跌掉一五○○．九一，原本邁向強勁反彈，且攻抵年線的道瓊指數立刻像洩了氣的皮球，跌落到季線以下，更弱勢的費城半導體指數，這次反彈只過半年線，到三○八七．四四又跌到二六七八．七七，技術線型又形成完整的空頭排列。全球股市行進中的反彈，暫告一段落，接下來恐怕要面對基本面更肅殺的一段辛苦調整。

台股這一波反彈原本就弱勢，加權指數只觸及季線，反而是櫃買市場進擊到半年線，結構上出現微妙變化，主要有幾個關鍵因素，一是加權指數跌到一三九二八．六六。台股賣壓可能還沒有宣洩完畢，國安基金宣布進場，改變了台股路徑，指數跌得不夠深，也使得後續的彈升相對無力；二是台幣貶值壓力大，美國Fed升息九碼，台灣的央行只升息一碼半，台美利差加大，台幣在三○元的大關卡根本沒有抵抗力。

外資今年賣超台股逾一兆台幣，又加重台幣貶值壓力，這一周新台幣貶到三○．四八，台幣弱勢更加不利台股的走勢。這次美國股市觸動的回檔，台股難以倖免，但是從加權指數與櫃買分歧走勢可以看出，台灣的中小型股開始有了生命力。

面對景氣急降的衝擊壓力，華為辦創人任正非在公司內部刊物發表文章，他認為未來十年，華為以「活下來」為目標，尤其是二三年到二五年，世界經濟充滿「寒氣」，他要讓華為的每一個員工感受到寒氣。他也為公司未來經營定下方針，不要追求規模經濟，轉向追求利潤及現金流，這個話在台灣也適用。

接下來大家要深入思考的問題，COVID-19帶給世界巨大衝擊，令各國央行為了力阻經濟衰退，賣力寬鬆銀根，美國Fed資產負債表從二．四六兆美元放大到八．九六兆美元，銀根氾濫也導致今天通膨升溫。另一個是疫情帶來的居家辦公，數位轉型加快，也改變了產業的型態，從二○二○年三月迄今，世界經歷了兩年半的變化，像半導體產業、視訊、健身、貨櫃航運等行業都到達史無前例的暢旺。

泰極否來高峰已過的產業

去年下半年全世界都缺晶片，德國經濟部長親自請託台灣幫忙，貨櫃航運運價不斷上漲，令全世界製造業都感到頭痛，這是史無前例的好產業。台積電漲到六八八元，市場看上千元的很多，貨櫃航運三雄去年更是創造ＥＰＳ超過四○元的好成績。在疫情中最具代表性的是全球人類透過視訊開會，最具代表性的Zoom，股價從五九．九四美元大漲到五八八．八四美元，如今又跌回七九．○三美元；運動健身的Peloton更是瀟灑走一回，股價從十七．七大漲到一七一．○九美元，如今又跌回八．二二美元。

在疫情帶來的視訊健身風潮中，Peloton充滿無限想像空間，大家在家中運動，如今與病毒共存，大家走到戶外，台灣的很多健身器材都受到很大影響。像力山從一○八元跌到二六元，喬山從一○二跌到五○．二元，岱宇從一六二跌到三六．二元。

日常生活中，我們常常說「否極泰來」，表示最壞過去，好運會跟著來，同樣我們把這話倒過來說「泰極否來」，也就是好運走完，厄運降臨，這個最具代表性的產業首推貨櫃航運，二○二一年三家貨櫃航運公司大賺五○七六．二七億元，今年上半年又再賺三九○五．一八億元，這是史上從未見過的好成績，長榮去年大賺二三九○．一五億元，ＥＰＳ四五．一八元，陽明淨利一六五二．六九億元，ＥＰＳ四七．三三元，萬海（2615）也賺一○三三．四億元，ＥＰＳ四二．三五元，今年上半年三家貨櫃航商繼續大賺，萬海ＥＰＳ二五．二一元，陽明三三．二五元，長榮三八．四九元，如果下半年保持上半年成績，那麼今年三家貨櫃航商會賺翻。

可是好運總有走到盡頭的一天，今年以來，上海貨櫃航運運價ＳＣＦＩ從最高的五一○九．六跌到三一五四．二六，已下跌三八．二六％，而且跌勢正在加速。這其中近洋航線在六月七月最高每一ＴＥＵ一五三七美元，如今跌到五九一美元，下跌六一．五％，遠東到歐洲線從七七九七跌到四四四一美元，跌四三．三四％。遠東到美西線從八一一七跌到五一三四美元，跌三六．七五％。遠東到地中海航線，從七五三五跌到五○七一美元，也跌三二．七一％，遠東到美東，從一一九七六跌到八八○一美元，跌二六．五一％，遠東到美東、美西是最硬的航線，如今都出現跌勢。

八月二十六日的Jackson Hole年會之後，全球運價又跌，長榮的股價在八月二十九日開盤即重挫，收盤下跌五．六元，跌幅五．九九％，陽明也跌四．五三％，萬海受到近洋航線大跌影響，更是大跌七．三％，這一記長黑確立了貨櫃航運股的跌勢，儘管上半年ＥＰＳ非常突出耀眼，但接下來的運價殺戮到底會有多慘？令人不寒而慄！這是股價下跌面臨的「無知」與「恐懼」，這是最顯著「泰極否來」的產業，晶圓代工、ＩＣ設計都有這個味道。