EV ALL IN ! 勢不可擋

【文／魏聖峰】

美國加州率先宣布二○三五年禁售汽燃油車，可能有十七州會跟進，電動車發展成為一個不可逆的趨勢，特斯拉、通用和福特都是最大受惠者。中國過去五年政策補貼電動車產業不遺餘力，培養出比亞迪、寧德時代這類全球大型企業，在全球電動車產業已發展出一股力量。

美國總統拜登簽署《通膨減少法》，這項法案中最重要的內容是美國有史以來針對氣候變遷最大一筆政府支出法案，其中對電動車和綠能相關政策的政府補貼，讓美國能在二○五○年達到巴黎氣候協議的碳中和目標。加州已在八月二十五日率先宣布二○三五年禁售汽燃油車，全面進入電動車時代。加州是美國最大的汽車市場，未來紐約州、賓州、華盛頓州、內華達州、奧勒岡州、亞利桑那州等十六州可能跟進。紐約時報報導，預料二○三五年燃油車禁售令將涵蓋美國約三分之一車市。

根據加州空氣資源委員會最新規定，二○三五年起販售的所有新車不得排放溫室氣體，屆時只有潔淨能源車輛和數量設限的插電式油電車可販售。加州還訂定過度目標，包括二○二六年起有三五％的新房車須達到零碳排放，到二○三○年再調高到六八％。通用汽車目前仍在評估加州的新規定，也訂定二○三五年前將完全銷售電動車的目標。福特汽車去年表示，因應歐盟的淨零排放政策，福特汽車在二○三○年以後的歐洲車市全面銷售電動車，還沒確定何時在美國市場全面銷售電動車的目標，或許加州政府開出第一槍後，福特汽車可能加快設定在美國全面銷售電動車目標。

加州新規定可以加速美國電動車的普及率，聯邦政府的想法也是如此。參眾兩院八月陸續通過《通膨減少法》後，總統拜登馬上簽署成為正式法律。這個法案表面上是降低通膨，實際上卻是一個因應全球氣候變遷的政府支出法案，相關的經費支出高達三六九○億美元。對電動車的補貼政策相當多，其中車主購買電動車新車將能獲得七五○○美元稅收抵減，購買二手電動車的稅收抵減四千美元。

美國政策補貼特定電動車產業

要獲得這七五○○美元稅收抵減優惠，電動車必須在北美進行組裝，卡車、休旅車（SUV）、小型貨卡的車價必須低於八萬美元，轎車、掀背車和旅行車車價必須低於五．五萬美元。研究機構ＣＧＲＡ最新一份報告指出，特斯拉將是通膨減少法的最大受惠車廠，通用汽車和福特汽車也同樣受惠；因為這三家美國車廠所生產大多數電動車款都符合得到七五○○美元稅收抵減資格。特斯拉目前最暢銷車款的Model 3/Y，且這兩款車在北美市場市占率最高，會讓特斯拉得到最大的獲利。其他電動車新創企業的Lucid、Rivian、Fisker的車價高於《通膨減少法》稅收抵減額度，無法受惠稅收抵減利益。

談到電動車，大家一定會先想到特斯拉，特斯拉過去一直獨霸電動車市場。若以過去五年的全球電動車發展，則以中國和歐盟占全球電動車銷售量的七成，再來才是美國市場。拜登擔任美國總統後驚覺美國與中國的電動車滲透率有一大段落差，才會在上任後力推電動車的發展。大力發展電動車的國家普遍都能提升國力，美國全面發展電動車和相關供應鏈，為的就是未來幾年要維持和中國抗衡的國力。美國政府支持的電動車車廠以通用汽車為主，因為它在北美車廠的員工人數最多，且通用汽車符合美國精神。不過，在福特和特斯拉遊說政府後，終於被納入補貼範圍。對電動車廠來說，美國聯邦政府計畫逐年汰換聯邦政府公務車，總數超過五五萬輛，是各家電動車大廠想要爭取的大餅。

比亞迪銷量超過特斯拉

中國政府很早就補貼車主買電動車，以刺激內需經濟成長。上半年經歷大城市封控重創經濟，中國政府推出六○○億元人民幣的汽車購置稅減免，對購買電動車消費者政策補貼，持續提升電動車滲透率，中國目前是全球最大電動車市場。受惠政策激勵與電動車市場規模擴大，今年上半年比亞迪電動車銷售量達到六四．一四萬輛，年增率高達三一五％，首度超越特拉的五六．四萬輛，成為全球電動車銷售龍頭。特斯拉上半年電動車生產會落後比亞達，主要受到三、四月間上海封控影響，上海超級工廠有二二天無法生產，影響上半年電動車出貨進度。