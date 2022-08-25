美國內需消費現狀比想像中強

【文／魏聖峰】

美國勞工就業市場強勁，今年來即使面臨經濟逆風，零售銷售均能維持成長。零售商現在普遍面臨清庫存壓力，庫存去化能力較優的零售商，未來業績和股價前景看俏。

去年此時，後疫情時期因為當時的消費支出強勁成長，美國各大零售商當時都交出超乎市場預期的財報內容。一年後，各大零售商面臨消費支出成長緩和、去年基期過高以及高庫存壓力，今年業績遠不如去年。零售商龍頭Wal-Mart七月下旬宣布調降財測嚇壞華爾街市場，幸好近期交出的財報內容比調降財測後內容好，也讓市場鬆了一口氣。

今年消費者面臨高通膨壓力，壓抑消費者在某些非生活必需品的消費支出，在食衣住行的必要費用支出增加。實際上，今年前七個月零售金額的月增率大部分維持正成長，直到七月的零售銷售才和前一個月持平。今年以來的經濟環境，汽油、天然氣價格大部分時間都維持高檔，聯準會的鷹派升息和美股下跌，衝擊消費者信心指數。雖然有這些變數，零售銷售都還能維持正成長，凸顯內需消費真的不差。

美國內需消費表現不差

能夠有這樣消費水準，要歸功於勞工市場表現強勁，即使帳面上的ＧＤＰ數據連續兩季負成長（第一季負一．六％、第二季負○．九％），現在的失業率卻處於三．五％，最新的非農業就業人數新增五二．八萬人。勞工市場數據表現強勁，維持民間消費水準，這也讓聯準會有底氣持續升息。過去經濟陷入高通膨風險時，失業率動輒超過七％並讓當時的經濟陷入衰退。這次就業市場數據暫時撐住內需消費能力。

今年美國汽油價格在二～六月上旬期間處在高檔，尤其六月上旬，平均汽油零售價格超過每加侖五美元新高，當時壓抑消費表現。之後國際油價和汽油價格下跌，讓消費者喘口氣，也造成七月零售銷售表現比預期理想。隨著八月美國返校銷售旺季來臨，汽油零售價格持續下跌，讓消費者有更多的資金來消費。許多零售商店也趁這個機會大打折扣戰，希望能促使更多商品銷售，同時也能出清一些庫存。過去經驗，每年八月的返校銷售旺季是零售業者衡量年底採購銷售能否出現好業績的試金石。去年此時沒有通膨風險，去年年底銷售旺季業績維持以往的水準，今年有通膨風險，零售商的進口價與運輸成本比往年高，如果這段期間的返校銷售旺季表現不差，年底銷售旺季就值得期待。

Target清庫存壓力大

庫存是當今大型零售商的夢魘，去年一整年業績表現搶眼且股價創歷史新高的Target，就是因為去年上半年銷售業績太好，下半年碰到供應鏈不順問題，所以拉高庫存，原本想要拚今年的業績更上層樓，卻栽了跟斗。今年第一季營收僅年增四％，ＥＰＳ年減四成、但還有二．一九美元。不過，經營高層已經發現第一季的市場購買力遠不如去年第四季，第一季底的庫存上揚到一五○．八億美元，比去年第四季底的一三九．○二億美元高出八．四七％，造成股價開始下跌。

之後，Target開始出清庫存，部分非必要性零售商品打折賣，效果並不顯著，因為那些商品都不是消費者在高通膨風險下的必要消費品，Target只能以更大的折扣出清庫存。這些動作造成第二季ＥＰＳ年減近九成、只剩下○．三九美元。第二季底庫存總額還成長到一五三．二億美元，這樣的庫存水準對Target下半年的營運顯然不是好消息，營運高層還是得想辦法繼續打消庫存，讓市場對Target本季的營運不樂觀。（全文未完）