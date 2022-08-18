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蘋果、特斯拉股價霸氣十足

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

大型企業公布財報後，蘋果、特斯拉股價表現最好，亞馬遜次之。微軟和Alphabet面對景氣反轉和美元升值，影響獲利。Meta營收可能連兩季衰退，股價維持低檔。

美股上半年出現一九七○年以來最差的同期表現，S&P 500指數下跌二一％，以至於企業發布第二季財報前夕股價普遍處於波段低檔區，財報公布後，企業獲利表現雖然不如去年同期，卻因為先前股價跌幅已大，財報公布後大部分的指標股都能出現利空出盡的反彈行情。

反彈行情各家表現不一，以全球前十大企業為例，蘋果股價六月中旬落底，幾乎和Nasdaq指數同時落底。蘋果股價落底後至今的累積反彈幅度超過三四％，還包括財報內容優於市場預期的漲勢，蘋果資本市值回到二．七八兆美元。以蘋果股價的漲勢推測，這波股價很有機會來挑戰前波歷史高價的一八二．九四美元，若能挑戰成功，資本市值就能重回三兆美元以上。

特斯拉股價表現強勁

不過，蘋果股價這段期間的反彈幅度不是最大的，因為特斯拉股價從七月初低點反彈至今，累積波段漲幅超過四三％，是大型企業中這段期間股價反彈最大者。且不論多空，特斯拉去年十一月初股價創歷史新高後一直回檔到五月下旬，累積波段股價跌幅超過四六％。上半年對特斯拉來說不算好過，四月初慶祝德國柏林超級工廠和美國德州超級工廠完工，卻碰到市場逆風。

受到通膨與升息的市場風險衝擊，全球股市在科技股的拖累下重挫，還有上海超級工廠因為封控因素，有二二天處於停擺狀態。特斯拉上半年交貨五六．四萬台電動車，輸給比亞迪的六四．一四萬輛，首度讓出銷售首位頭銜。

柏林廠和德州廠四月初正式投產後，上半年車用晶片緊俏的情況已漸緩和，但人力和其他原物料進廠價仍高，讓創辦人馬斯克當時認為通膨會造成全球經濟衰退，當時他對經濟情勢的評論對特斯拉股價造成影響。經過上半年的風風雨雨，特斯拉七月下旬繳出的財報內容還是優於市場預期，帶動股價漲勢。

馬斯克在財報公布後表示，即使特斯拉要將配備四六八○電池和Model Y量產提升受到挑戰，超級工廠經過供應鏈地獄考驗後，將維持年增率五成的目標不變。他說，上海廠和加州廠生產狀況強勁，年底目標是每周要生產四萬輛電動車，高於目前每周約三萬輛電動車水準，特斯拉下半年有潛力再創新高。

特斯拉八月四日股東會決議通過股價一股分割為三股，目的是要留住人才，這是兩年內第二次進行股票分割，公司派決定要在八月二十五日分割股票，對特斯拉的股價是利多，二○二○年八月股票分割前股價先漲一段，分割後的多頭漲勢直到去年十一月創新高才結束。如今再進行股票分割，馬斯克在心中或許已經譜好要再讓特斯拉股價再漲一波的故事。美國總統拜登簽署通膨減少法案，這個法案對電動車產業有挹注，特斯拉旗下還有太陽能儲能業務，同樣受惠通膨減少法案，有利特斯拉股價多頭表態。

亞馬遜廣告收入逆勢成長

亞馬遜股價從七月初低點至今的累積漲幅達到三九．三四％，股價站回一四○美元以上。上半年科技股走空時，亞馬遜的高本益比，也造成股價大跌。亞馬遜是全球最大電子商務企業，五月以後通膨和聯準會的鷹派升息壓力，對亞馬遜股價造成很大的傷害。七月下旬Wal-Mart宣布調降財測，重創零售股股價表現，亞馬遜同樣遭到潑及。之後亞馬遜公布第二季財報內容顯示狀況沒有想像差，帶動財報公布後股價的漲勢。

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