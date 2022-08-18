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折疊機能拯救手機的淡市？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

三星發表新款折疊機，今年力拚銷售千萬台，為低迷的消費性電子市況注入暖流，成效如何仍待驗證，但可確定的是，關鍵軸承供應廠已站在長期有利的位置。

不畏消費性電子產品市況低迷，以三星為主的非蘋智慧手機品牌廠，今年加大力道推出折疊機，企圖以新規格力挽持續不振的智慧手機銷售量，亦成為年底供應鏈營運拉升的寄望所在。儘管市場對於眾品牌折疊機能在高通膨的環境下，帶來多少的買氣存有質疑，但對關鍵軸承及散熱廠來說，折疊機新品齊發，出貨量可望較去年明顯成長，供應鏈多少雨露均霑，成為少數營運仍能堅挺的領域。

三星向高階市場靠攏

全球品牌廠中，仍以三星的折疊機為品牌標竿、銷售亦備受期待。三星從二○一九年推出第一款折疊機初試啼聲至今，已經邁入第四個年頭，從第一年僅五十萬台的銷售量，到去年第三代的Z Flip 3和Z Fold 3，合計年出貨量已攀升至七一○萬台，短短三年的時間成長幅度驚人，折疊機也從剛開始的不被看好，而逐漸成為三星拉抬智慧手機銷售聲勢的主力產品。

三星樂觀預估，甫發表的Z Flip 4和Z Fold 4今年出貨量可望上看一千萬台，雖然預估銷量占全球智慧手機出貨量不高，但由於三星將折疊機定位「精品化」的策略，過去二年三星折疊機一發表，都能成功吸引其他廠牌用戶跳槽，該品牌企圖藉由折疊機在高階智慧手機市場與蘋果對峙的策略顯而易見，也是三星目前在中低階智慧型手機庫存居高不下的情形下，仍膽敢卯足全力為折疊機造聲勢的考量所在。

三星高層預估，二○二五年、也就是再三年後，三星折疊機的銷售量將占高階產品出貨量的五成以上，Ｚ系列的銷售並會超越Ｓ系列，成為三星智慧手機的應用主流，透過囊括他牌高階智慧手機用戶，三星除了有持續鞏固智慧手機銷售龍頭地位的意圖外，希望能夠進一步縮窄與蘋果高階手機市占的差距，亦不在話下。

跟進三星，中國智慧手機品牌今年起在折疊機市場也擴大加入戰局，繼華為於二○一九年推出Mate X系列折疊機之後，包括小米、Oppo及從華為分家的榮耀，今年亦全面鎖定折疊機推出吸引消費者。據統計，去年中國品牌折疊機銷售達一一六萬支，今年上半年中國品牌折疊機的累積銷量已達一三○萬支，超越去年全年，研調機構預估，今年中國折疊機出貨量可望上看二七○萬台，較去年成長達二．二倍，在多數中國智慧手機品牌銷售疲軟之際，折疊機銷售可望逆勢看漲，以品牌來看，華為占據中國折疊機銷量的五成左右，三星次之，占比二成，Oppo及小米緊追在後，而今年四月才進入折疊機市場的Vivo，第二季快速以逾一成的市占率開出紅盤。

中國五大品牌廠加入戰局

隨著中國品牌手機廠加入折疊機戰局，儘管整體智慧型手機銷售疲弱，但一般看好，今年折疊機全球出貨量較去年大幅成長逾倍至一六○○萬支可期，這勢必將嘉惠相關供應鏈，尤其擔綱關鍵技術要角的軸承廠，包括兆利及奇鋐轉投資的富世達，今年營運可望因折疊機而相對穩中透堅。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2209期；訂閱先探投資週刊電子版

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