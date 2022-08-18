iPhone 14救景氣 拉貨量維持水準 供應鏈進入賞味期

【文／魏聖峰】

全球智慧型手機銷量衰退，iPhone市占率卻由去年的15％逆勢成長到17％，是蘋果財報的救星，也是蘋果旗下產品中唯一年增率正成長、銷售量超過市場預期的商品，讓市值回升到2.78兆美元，重登全球最大資本市值企業寶座。

通膨風險侵蝕到民眾消費支出，必須在食物、汽油和水電油氣等必要性支出大增，影響到對PC/NB和智慧型手機的需求。當各家的智慧型手機銷售量下降之際，唯獨蘋果宣布將在九月中旬發表的iPhone 14新機的第一波向供應鏈拉貨和去年一樣至少維持九千萬支，預估iPhone 14拉貨量和去年一樣的二．二億支。蘋果高層對iPhone 14銷售量深具信心，這樣的心態同時反映到自身股價上。蘋果股價從六月中旬低點至今的累積反彈幅度超過三三％，股價重回歷史高價區，資本市值膨脹到二．七八兆美元，市值超越沙美石油，重新回到全球最大資本市值企業寶座。

蘋果高層有這樣的底氣並非空穴來風，而是iPhone 13銷售量太好，逆勢全球智慧型手機銷售量下滑的趨勢。去年上半年後疫情時期歐美消費者支出強勁成長，帶動當時PC/NB和智慧型手機銷售量成長。後疫情時期遠距教學、視訊會議需求強勁，是智慧型手機和電腦銷售量大成長的原因。當時購買ＰＣ、智慧型手機的消費者至今還沒有達到換機年限，加上全球經濟成長出現變數，通膨、升息和經濟衰退烏雲籠罩，都影響到智慧型手機的需求。

據研究機構Canalys統計，全球第二季智慧型手機出貨量大跌九％，預估全年智慧型手機銷售量將會比去年萎縮三．五％。各品牌市占率中，三星電子以二一％市占率居龍頭，蘋果以十七％居第二。若和去年同期相比，三星電子市占率和去年同期差不多，但蘋果的市占率卻從十五％成長到十七％，是全球前五大智慧型手機製造商中銷售量唯一逆勢成長的廠商。Canalys指出，iPhone 13的銷售量在市場維持強勁成長是主因。至於小米、Oppo和Vivo等靠中國市場的智慧型手機製造業者，受到中國內需市場疲弱，疫情、封城影響需求，他們的銷售量都出現兩位數衰退，在全球智慧型手機市占率分別是十四％、十％和九％。

iPhone 13銷量強勁成長

iPhone 13從去年九月下旬銷售至今銷售強勁，主要是因為二○一七年蘋果推出首款5G iPnone X問世到去年為止已有四年，部分蘋果消費者出現換機需求。另一方面，去年iPhone 13在零組件漲價以及當時供應鏈拉貨不順，整機成本上揚到四三八美元，占總售價的三六．五％。去年蘋果的售價和iPhone 12一樣，以至於帶動整體iPhone銷售量強勁成長。iPhone從二○○七年推出至今，該有的功能都已附加在手機上。現在蘋果要做的是讓終端產品的iPhone、iPad、Apple Watch的功能相互連結，給終端用戶更好的用戶體驗，這是其他智慧型手機業者還辦不到的事。蘋果強大的生態圈，帶動蘋果iOS平台用戶不斷成長，這幾年越來越多Android平台用戶轉為iOS平台。

囊括高階手機六成市場

日本蘋果情報網六月底引述市調機構Counterpoint的調查指出，今年第一季（一～三月）全球售價在四○○美元以上的高階智慧型手機比去年同期萎縮八％，但比整體智慧型手機市場萎縮的十％略好。就個別廠商來看，受惠iPhone 13系列產品銷售熱絡，當季果蘋果高階智慧型手機的市占率突破六成、來到六二％，比去年同期上揚五％，在高階手機市場中穩居龍頭地位，且市占率是最大競爭對手三星電子接近四倍水準。三星電子在高階手機市占率為十六％，比去年同期萎縮二％。華為的市占率急速萎縮，只剩下三％。