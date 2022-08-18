謝金河：如履薄冰的下半年經濟

【文／謝金河】

經過上半年狂風暴雨般的殺戮，進入下半年，首先是七月ＣＰＩ出現八．五％的降溫訊號，油價也顯著回落，八月十六日的ＷＴＩ油價寫下八六．五三美元，北海布蘭特也創下九二．七二美元的俄烏開戰以來新低油價，加上十年債殖利率跌到二．八％左右，全球股市開始出現顯著反彈。

以全球股市最核心的美股來看，各大指數全部站上半年線，最強勁的是道瓊指數居然站上年線，年線是多空爭持最關鍵的要塞之地，今年上半年在升息、縮表、戰爭陰影下，道瓊指數下跌十五．三一％，標普五○○跌二○．五八％，Nasdaq跌二九．五一％，生技指數跌三二．○七％，費城半導體指數重挫三五．二二％，台股一向與費半指數連動，這正是台股弱勢的根源。

美股大市值企業領軍反攻

但是重跌的美股，儘管Fed把利率拉升到二．二五～二．五％，接下來九月可能按表操課再升三碼，但美國股市卻出現強勁反彈，以道瓊指數為例，六月間在五月ＣＰＩ飆升到八．六％的衝擊下，最慘跌到二九六五三．二九，七、八月強勁彈升，到了八月十六日來到三四二八一．三六，抬起頭來看，最高點三六九五二．六五已經來到眼前。

從最低點算起來，道瓊指數已經彈升四六二八．○七，彈幅高達十五．六一％，八月十六日率先攻克年線，各條均線只剩年線仍往下，但九月ＫＤ指標已在低檔交叉，這是非常難得的多頭訊號；也就是說，六月間道瓊跌破三萬點大關的時候，那時年線在三四五七六，這是十分大的乖離，如今收復年線大關，這是十分重要的訊號。

跟道瓊指數連結，非常重要的指標是Apple，今年蘋果股價最高來到一八二．九四美元，市值一度觸及三兆美元，六月十六日的殺戮，蘋果最低跌到一二九．○四美元，市值剩下二．一○五兆美元，足足少了九千億美元，八月十六日蘋果收盤一七三．○三美元，市值來到二．七八兆美元，絕地大反攻，已逐漸逼近最高價區。

另一家微軟，股價最高來到三四三．一一美元，最慘跌到二四一．五三美元，市值剩下一．八一兆美元，如今回到二九四．一八美元，市值回復到二．一八二兆美元，收復了一半失地，Google最慘跌到分割前的二一一二．五七美元，市值剩下一．四○九兆美元，分割後股價來到一二二．八八美元，市值回升到一．六兆美元，這些大市值企業領軍帶頭大反攻，這是美股強勁回升的關鍵。

道瓊站上年線，也正好頂到下降趨勢線軌道，美股到了這裡，現在是關鍵的轉折點，如果道瓊往上，全世界股市的格局可能會有很大的變化，如果道瓊往下走，那麼七、八月以來的反彈走勢可能告一段落，全球股市可能又有一波向下修正的壓力，道瓊指數往上？往下？具有關鍵指標意義。

除了道瓊站上年線外，標普、Nasdaq、費半指數都在半年線與年線之間，而歐洲股市卻出現很大的差異，挪威、丹麥站上年線最強勢，法國、荷蘭、西班牙逼近年線，德國剛過半年線，這當中最值得一提的是亞洲的日本，日經指數八月在年線掙扎了一段時間，八月十二日大漲七二七．六五，這一記長紅扭轉了日本股市的命運，日經順利攻占年線，最高點來到二九二二二．七七，順利越過去年收盤價二八七九一．七一，迎向多頭排列，而且拉出了正回報，在戰爭、通膨、升息的環境下，這是十分不容易的紀錄。

晶圓代工四雄獲利佳

換句話說，泡沫經濟調整了三○年的日本，這次日圓貶值各方都看壞日本經濟，但日股卻率先破繭而出，這是日本在地緣政治上的巨大變化，日本再起、南韓的殞落可能在這裡分道揚鏢，過去二○年來，南韓把生產基地放在中國，政治立場也轉向傾中，但南韓的手機、面板、汽車等重量級產業紛紛被中國攻陷，去年南韓股市表現疲弱，今年從低點彈升十一．二七％，如今在半年線與季線之間，在亞洲股市是十分弱勢的市場，上半年出現一○三億美元的貿易逆差，這是經濟衰敗之兆。

台股今年表現也相對弱勢，這次加權指數最低跌到一三九二八．六六，彈升到一五四二○．五七，只彈升十．七一％，而且只彈升到季線，這是相對弱勢的市場，這當中與半導體、貨櫃航運創佳績，但前景卻罩濃霧，股價反向殺低有關。

八月十七日經濟日報引用彭博資訊報導，面對庫存修正、經濟衰退威脅，半導體景氣十年最慘，這個標題放在頭條，讓人看了驚悚，去年台積電、力積電、聯電、世界先進四家半導體公司合力寫下六八○二．三二億獲利，這是去年全體上市櫃企業淨利四．二九八兆最大功臣，今年上半年四家晶圓代工企業合力寫下五○三五．一六億的淨利，這是十分漂亮的成績單。