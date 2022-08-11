MSCI調整權重 誰上誰下？

【文／劉瓊雯】

MSCI將公告最新季度調整，在市值排名前一百名且尚未被納入成份股的公司中，藥華藥、裕融等公司在第二季市值大增，入選成分股機率高。

最新MSCI（Morgan Stanley Captain International）明晟季度調整將在八月十二日凌晨揭曉，八月三十一日盤後正式生效，法人出具報告預期，考量今年以來外資持續調節台股，且ＭＳＣＩ指數持續加碼中國股市的趨勢，預估此次台股權重將面臨持續調降的可能，不過幅度並不會太大。

藥華藥、裕融入選機率高

MSCI是專門發行指數、提供投資數據和分析服務的公司，會依據市場、主題等類別，基於研究數據來編製並發行不同指數給客戶作為投資決策的參考，而MSCI本身也是一種指數，是蒐集全球各個上市公司的股價、發行量、大股東持倉量、自由流通量、每月交易量等數據，在每個行業中以一定的標準，選取六○％市值的股票作為成分股。

一年當中，分別會在二月、五月、八月及十一月定期進行指數審核，主要調整各國、各成分股占指數的權重，審核結果及生效日期在MSCI的公司網站上會公布；而當MSCI調整各國的權重時，就會影響國際資金的流入與導出，此外，公布調整結果時也會直接納入、剔除某些個股；至於被MSCI指數納入的股票，通常是一個國家中，在該產業非常具有代表性的公司，甚至是龍頭股，因此，被納入MSCI指數成分股就等同於是該公司營運或前景備受看好。

觀察台股第二季個股市值增減幅度排行表現，祥碩及穩懋市值排名落後，需提防本次有遭到移除的風險；此外，市場排名居前一○○名、且尚未被納入MSCI成本股的個股包括藥華藥、裕融、AES-KY、采鈺、台企銀、北極星藥業ＫＹ、中美晶、聯華、大同等。

其中，藥華藥受惠旗下用於治療紅血球增生症之新藥「百斯瑞明」，在美銷售成績亮眼，七月營收年成長九三六．六一％、至三．四八億元，前七月營收十五．七七億元，成長六二三．六四％，市場更傳出藥華藥不排除赴美發行ＡＤＲ，吸引資金關注，推升總市值衝上超過一六○○億元，納入成分股機會高；此外，獲選納入成分股的機會也很高的個股還有裕融，裕融加速布局台灣與東南亞市場，並跨入太陽能光電、儲能、電動車充電等綠能事業，加上國內本土疫情降溫後，機車、中古車銷售回溫，帶動相關分期融資需求成長，推升上半年營收達一七三．四五億元，成長十一．五四％，自結稅後淨利創同期新高達三○億元，年增二七．○一％，ＥＰＳ達七．五九元，總市值超過一○○○億元。