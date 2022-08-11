季線行情大反攻！水淺無大魚 靈活操作低基期股

【文／方亞申】

國際股市大多向半年線或年線推升，台股遇到中國軍演壓力持續，還是會有變數，但基期相對較低了。正值台股半年報及七月營收公布，展望下半年業績較好的如網通、工業電腦、車電、金融官股、蘋概等，可密切追蹤。

中國結束表定八月七日對台軍演後，又說將持續演習，客觀上的確是不穩定因子持續，儘管最新美國國防部說，北京一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，是「切香腸式」地創造新現狀；美軍將在未來幾周內如同往常般持續通過台海，並且表示美國並未改變對解放軍侵略台灣的評估，也就是中方在未來兩年內不太可能嘗試武力奪台。若說是兩年內，也就是直指二○二四年台灣總統大選了。換句話這段時間中國文攻武嚇不會減少，但是戰爭倒是不至於。但此舉多少將影響外資投資台股心態，里昂就提出十大暫不加碼台股理由，包括地緣政治，台美利差、台灣出口景氣轉差等等，儘管台股漲幅落後，但建議是中立。

油價走低 通膨最後一株稻草

正面一點來看，至少台股危機高度至少一年內將較為降低，加上有政策基金護盤，除非國際股市或經濟面有大幅變化下跌，否則台股低檔還是會有支撐，特別是台股成交量從七月二五日至八月十日的十三個交易日，台股有九個交易日量能未達兩千億元，量少護盤容易。另一方面，外資在台指期淨多單部位還有超過五千口，且現階段美國四大指數都已經來到半年線附近才拉回，最差可望在季線之上箱型整理。歐股也是盤堅，法國已經快接近年線，亞洲的日本、印度股市皆已經突破年線同為強勢股市，而新加玻股市則是上周通過年線本周小幅拉回，中國軍演在渤海持續，基本上屬於其內海，但重點是三亞又出現封城，封城在中國似乎最近還是常見，將影響經濟，而深滬股市在季線上下震盪。香港股市異常疲弱，連續下跌。原本最弱股市之一的韓國也通過季線。新興市場巴西股市也接近年線。也就是說現階段國際股市大都介於季線至年線之間居多。

主要還是國際油價走低，令市場放下一顆心，上周一度跌至八八美元，本周反彈也只是在九十美元附近，已低於二月底俄烏戰爭開始。且國際穀物價格隨烏克蘭穀物陸續外運，反彈力道不大；加上國際銅價低於八千美元，非鐵金屬短線有所反彈，但距離三、四月高點都有不小空間，顯示通膨壓力可以說明顯下降。

反而倒是美國最近公布非農就業人口達五二．八萬，遠超預期，幾乎回到疫情前水準，緩解美國經濟衰退的疑慮，但卻也一併為聯準會九月開會升息三碼而憂慮。若本周公布的通膨數據居高不下，勢必進一步讓近來市場以為聯準會轉鴿的期望破滅。市場預料七月消費者物價指數年增率仍高達八．七％，略低於前一個月的九．一％。科技業如谷歌、蘋果、亞馬遜等等高總市值公司陸續下達停止增聘人員，就是服務業及旅遊、飯店需求人員孔急，但是就業人口高，成通膨藉口倒是奇特。整體來看，通膨肯定下降，只是幅度多少及時間問題。

如果市場現階段認為九月要升三碼，果如此基本利率將達三．二五至三．五％，已超過中等水準，那麼至年底前可能升息幅度不會太大了，因為距離四％已經相當近了。當然股市跌深反彈，若真要登上年線之上就需要有較強基本面，可能已反覆震盪推升居多。而若以歷史高點以及今年低點跌點計算，費半反彈○．三八二在三○二八點、那指反彈○．三八二在一二七二二點、道瓊及標普分別在三二四四一點及四○八七點，四大指數全部都已經通過，所以季線應成為支撐。

相較美股以及日韓股市，這次台股的確是較弱勢，但是相對也降低基期。而地緣政治關係，中國擾台的確有令外資卻步，台股七月月底外匯存底為五四七八億美元，較上月底減少十一．五二億美元，而外資七月加計盈餘匯出後的淨匯出達八○至九○億美元，創四個月來單月高點。據央行統計，累計自 三月全球股匯市較為動盪以來，外資含盈餘匯出已近三五○億美元（約新台幣一．○五兆元），的確是多，而八月以來外資買賣超都降低，台股交易量也降低，也可解釋外資擔心兩岸關係而觀望，但也刺激內資護盤活動空間。

外資觀望 內資扮主角

經濟數據部分，最令人驚訝的是，在半導體降溫、原物料下跌、鋼鐵及塑化都不理想下，七月出口金額達四三三．二億美元，年增率約十四．二％，創下歷年最強七月與歷年單月次高表現，同時也締造出口正成長連二五紅，尤其在廠商普遍有庫存調整趨勢，像是國內廠商如華碩、仁寶、南亞科等等，一大串公司對下半年景氣轉趨看淡，卻有如此成績，真的不簡單。這其中台積電法說會看好車用、伺服器、資料中心、物聯網、高速運算等需求的確很強。依主計總處預測，受惠高效運算、數位轉型浪潮、蘋果手機拉貨周期推升晶片需求，下半年出口增幅約十一％，全年大概十四．六％，仍有機會看到單月出口規模突破四四○億美元的歷年單月新高紀錄。

所以技術上只要兩岸沒有正式軍事衝突，台股或將向季線補漲或盤整等季線下降，尤其在上半年公布搭配七月營收觀察，好的成長公司股價表現應會較強。