下一檔最悍 MIT車電股 電動車東西軍之戰

【文／吳旻蓁】

特斯拉與比亞迪在電動車市場的較勁，如同美中強權爭霸的縮影，不過這場競爭中，MIT的電動車零組件概念股同時打入兩強的供應鏈，成了另類的大贏家！

比起消費電子的景氣冷颼颼，全球電動車市場則是依然火熱，尤其在資本市場上，特斯拉股價在分割前又往波段新高邁進，頗有向中國的比亞迪多頭氣勢一較高下的味道，電動車話題不斷，其中最大的關鍵，除了消費者對於電動車的新鮮感仍高之外，歐美與中國兩大板塊，透過政府的政策力量給予補貼，也給了電動車市場無限的想像力。

就以美國來說，經過一年多的磋商後，聯邦參議院七日終於表決通過民主黨提議的縮小版「通膨削減法案」（Inflation Reduction Act），預計眾議院將在十二日通過此案，再交由拜登簽署。「通膨削減法案」規模約四三七○億美元，將聚焦稅收、氣候及健康照護等議題；其中，預計投入三六九○億美元至氣候和乾淨能源計畫，是美國史上對抗氣候變遷最大手筆的投資，力拚在二○三○年前讓溫室氣體排放量較二○○五年減少約四○％。

不能輸！美國急組在地供應鏈

在此法案中，亦包含激勵電動車產業發展的措施，除將購買新潔淨能源車（包含電動車與燃料電池車）的七五○○美元稅收抵免延長至二○三二年底外，亦新增四○○○美元的獎勵給購買二手潔淨能源汽車的消費者，這對特斯拉、福特、現代汽車等生產電動車的車廠來說確實是一大福音，但前提是，車輛採用的礦物、來源地和加工地點須為與美國簽署自由貿易協定的國家，電池使用的多數零組件也須在北美地區生產或組裝。

事實上，拜登早前便已訂定雄心勃勃的電動車目標，預計在二○三○年將新車銷售中的電動車占比拉高至五○％，且大力推動美國製造。拜登之所以亟欲建構電動車產業鏈，除了因汽車工業產值高、供應鏈系統龐大，可帶動大量周邊關聯產業以及相關服務業的蓬勃發展，並創造大量的中高收入就業機會之外，更是因為美國身為世界主要經濟體也是汽車製造大國，有不能輸給其他人、尤其是中國的壓力。

近年，不少美國專家、業界人士相繼指出，電動汽車和自動駕駛汽車是汽車業的未來，在這些產業中發展得最好的國家，將在全球市場上贏得巨大優勢；而「中國製造二○二五」工業計畫中，就明確將電動車和自動駕駛技術列入十大高科技重點領域，爭取成為全球供應鏈和國際工業生態系統主導者的意圖相當明確。

從數據來看，目前美國在電動車的發展上，確實落後於歐洲、中國等地，據統計，二一年美國電動車滲透率僅三．一％，遠不及歐洲與中國的十三．八％及十二．六％；而一六到二一年美國電動車銷量的年複合成長率為二四％，亦遜於歐洲及中國的五九％及五六％。且關鍵點在於電動車當中最重要的核心零件電池的原料，有高達七成掌握在中國手中，若美國不強化本土供應鏈，未來恐一步步失去競爭力。

比亞迪來勢洶洶 爭一哥寶座

當前，中國在電動車領域發展迅速，不只寧德時代是全球最大的電動車電池供應商，以比亞迪為首的「造車新勢力」鋒頭正盛，銷量持續增長；甚至今年上半年，比亞迪在新能源車的銷量上便以六四．一三萬輛、年增三一四％，一舉超越特斯拉的五六．四七萬輛、年增四六％，首次成為全球新能源汽車銷量的冠軍。