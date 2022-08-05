【文／吳旻蓁】

今年來，極端氣候導致全球各地熱浪肆虐，許多國家出現破紀錄高溫，包括印度五月多地氣溫逼近攝氏五○度；東京六月二十五日起連九天飆破攝氏三五度；中國六月中旬以來，北方多省出現三五度至四○度高溫，甚至熱過新疆吐魯番；不只亞洲，歐美也提前迎來熱浪。北半球正處於最炎熱的七、八月，不只導致民眾中暑、森林野火災情頻傳，也使得全球用電量開始拉緊報，又加上疫情、乾旱、俄烏戰爭影響加重能源市場供不應求，全球能源庫存位於歷史低點，都引發多國正面臨缺電危機，與此同時，電價也同步高漲。

綠電建置腳步加速

事實上，缺電、電價高漲已是近年來檯面上肉眼可見的問題，各國無不極力填補能源缺口，專家指出，近年由於各國政府積極祭出再生能源轉型政策、限制使用傳統能源，但與此同時，工業活動、各式新興科技應用等，對於用電量的需求只增不減，在供給減少、需求增加的情況下，能源價格失速上漲，因此專家認為未來缺電危機恐怕各國無一倖免。

根據國際能源總署（ＩＥＡ）今年初發布的最新報告指出，全球經濟在新冠疫情後強勁復甦、加上供應鏈嚴重受擾，以及更為極端的天氣條件，全球能源供應商、發電廠擴大使用煤炭等化石燃料，使去年用電需求激增一五三八兆瓦小時（TWh），創下有紀錄以來的歷史新高，且年增幅達六％，是二○一○年金融危機後復甦期以來的最大成長幅度；與此同時，二氧化碳排放量則在經歷一九、二○年的連兩年下跌後，去年又恢復增加，甚至年增幅達二○億噸、激增七％至三六三億噸的歷史新高。

儘管去年電力吃緊使煤炭等化石燃料用量大增，看似使綠能轉型趨勢走回頭路，但實際也讓各國更加速拉升再生能源比重，使全球再生能源發電量成長破紀錄。ＩＥＡ表示，去年再生能源發電共計超過八○○○兆瓦小時（TWh），新增發電量增加四六三TWh，其中風能與太陽能分別增加二七○與一七○TWh，甚至核能的輸出也增加一○○TWh。

全球再生能源發電量再創高

同時，氣候和能源智庫公司Ember亦在報告中指出，去年是可再生能源具里程碑意義的一年，因為潔淨能源滿足了全球三八％的電力需求，超越了煤炭發電的三六％與天然氣發電的二二％；且儘管在全球電力需求增加五％的前提下，仍有超過五○個國家投入風力和太陽能發電，占全球能源需求的十％以上，達十．三％，據英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這幾乎是一五年《巴黎協定》簽署時，風力發電和太陽能發電量的兩倍。