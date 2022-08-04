快訊

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

Apple好甜 蘋概股喜迎訂單

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

今年消費性電子普遍走弱，惟蘋果將新發表的iPhone 14系列拉貨動能未減，似乎對供應鏈來說看到一絲曙光。

受到全球性通膨增溫的影響，消費性電子產品景氣可說是雜音頻傳，在庫存水位過高的狀態下，包括筆電、智慧型手機、液晶電視的砍單聲不斷，供應鏈廠商不免受到衝擊。其中，智慧型手機部分，非蘋陣營領頭羊三星第二季庫存就達五○○○萬支，遠遠超過所需的安全庫存量，因此，三星已經下修今年全年的出貨量目標約一成，而Android陣營其他主力品牌如小米、Oppo、Vivo等，幾乎也都已經對供應鏈砍單，幅度更是高達約兩成。

反觀預計九月推出iPhone 14系列的蘋果，儼然成為這一波消費性電子產品砍單潮之下的倖存者。雖然在一個多月前，市場也曾傳出「砍單說」的疑雲，不過隨即遭到供應鏈廠商打臉，據供應鏈消息指出，iPhone 14系列共推出四款產品，分為高階的Pro/Pro Max與入門款，整體訂單量與去年差不多，零組件的拉貨動能已經於六月中下旬展開，初期備貨量將維持九○○○萬至一億支的水準。

iPhone 14一枝獨秀

與以往較為不同的地方在於，根據供應鏈說法，此次iPhone 14系列入門款的面板不再有小尺寸的選項，換句話說，入門款面板大小將會與高階款相同，都是六．一吋與六．七吋，處理器方面，高階的Pro系列都將搭載全新設計、以台積電四奈米製程生產的A16處理器，入門款兩款手機的處理器則是使用前一代的A15處理器。除了處理器外，高階機種與入門款機種的主相機也有差異。

值得關注的是，iPhone 14Pro系列終於將與先前令消費者詬病的螢幕上方「瀏海」設計說再見，改為驚嘆號缺口；且主鏡頭將從現行的一千二百萬畫素升級到四千八百萬畫素，並配備更大容量的記憶體。法人看好，在外觀、規格有感升級的帶動之下，有望成為吸引舊果粉換機、新果粉入坑的重要關鍵。

據傳言，iPhone 14全系列的定價起價都會比去年多出一○○美元，因此，價錢是否會對於整體的銷售量造成影響，也是後續需要持續觀察的重點。

過去常有人說「一顆蘋果救台灣」，確實，目前台廠的蘋果供應鏈近百家，蘋果不砍單，對供應鏈廠商來說，的確像是在整體大環境不佳中的一塊浮木。從過去歷史經驗來看，一旦討論蘋概股，主軸多半都會聚焦在台積電及大立光之上，今年當然也不例外。鏡頭部分，從六月營收來看，光學鏡頭廠大立光、玉晶光已開始受到蘋果光的照耀。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2207期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

新車等太久了！　二手特斯拉Model 3在澳洲竟比新車貴三成

林志穎住院13天「安全了」！網瘋傳大哥群組報平安對話

特斯拉前進澎湖群島！打造全新「菊島純電之旅」

波洛西訪台／寧德時代傳暫緩發布北美設廠計畫

相關新聞

Apple好甜 蘋概股喜迎訂單

今年消費性電子普遍走弱，惟蘋果將新發表的iPhone 14系列拉貨動能未減，似乎對供應鏈來說看到一絲曙光。

半年報陸續出爐 打底帶來絕佳買點

聯準會升息腳步合乎市場預期，台灣加權指數於國安基金宣布進場後，自低點反彈逾千點，然下半年總經變數仍多，企業亦須面對供需與庫存的問題，上半年財報承先啟後，下半年展望是股價再次表態的關鍵。

謝金河：地緣政治角力下的股市調整

全球股市經過了一個強勁反彈的七月，進入八月，美國眾議院議長的亞洲行，把美中台三方關係又推到了另一個高點，這是俄烏戰爭後，地緣政治最強大的一次撞擊變數。

瑞昱、聚積大啖車用訂單 車用晶片逆勢成長

汽車產業鏈正在掀起一波大轉型，著眼於智慧車的潛在商機，包括聯發科、瑞昱、聚積、義隆、凌陽、偉詮電、威盛、新唐、聯詠、鈺創都紛紛搶進。

封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟

即使沒有EUV機台，中芯國際已經發展出七奈米製程晶片，還成功出貨給客戶，顯示先前美國圍堵高階製程技術流入中國出現漏洞。這個警訊可能加速拜登政府強化美國本土供應鏈的速度，讓高階半導體製程留在美國本土，才能與中國對抗。

反彈劇本第二章 萬五初上

美股連續上漲三周，將面對Fed利率決策會議即將召開、美第二季GDP數據公布、企業財報法說接力登場等不穩定因子，市場觀望。不過對於趨勢明顯且業績好的產業還是能擇優介入，包括台積電集團股、蘋果供應鏈、汽車零組件、工業電腦及網通產產業；內需部分則受惠邊境將開放，包括食品通路、航空、旅遊業也具利多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。