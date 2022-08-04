Apple好甜 蘋概股喜迎訂單

【文／吳禹潼】

今年消費性電子普遍走弱，惟蘋果將新發表的iPhone 14系列拉貨動能未減，似乎對供應鏈來說看到一絲曙光。

受到全球性通膨增溫的影響，消費性電子產品景氣可說是雜音頻傳，在庫存水位過高的狀態下，包括筆電、智慧型手機、液晶電視的砍單聲不斷，供應鏈廠商不免受到衝擊。其中，智慧型手機部分，非蘋陣營領頭羊三星第二季庫存就達五○○○萬支，遠遠超過所需的安全庫存量，因此，三星已經下修今年全年的出貨量目標約一成，而Android陣營其他主力品牌如小米、Oppo、Vivo等，幾乎也都已經對供應鏈砍單，幅度更是高達約兩成。

反觀預計九月推出iPhone 14系列的蘋果，儼然成為這一波消費性電子產品砍單潮之下的倖存者。雖然在一個多月前，市場也曾傳出「砍單說」的疑雲，不過隨即遭到供應鏈廠商打臉，據供應鏈消息指出，iPhone 14系列共推出四款產品，分為高階的Pro/Pro Max與入門款，整體訂單量與去年差不多，零組件的拉貨動能已經於六月中下旬展開，初期備貨量將維持九○○○萬至一億支的水準。

iPhone 14一枝獨秀

與以往較為不同的地方在於，根據供應鏈說法，此次iPhone 14系列入門款的面板不再有小尺寸的選項，換句話說，入門款面板大小將會與高階款相同，都是六．一吋與六．七吋，處理器方面，高階的Pro系列都將搭載全新設計、以台積電四奈米製程生產的A16處理器，入門款兩款手機的處理器則是使用前一代的A15處理器。除了處理器外，高階機種與入門款機種的主相機也有差異。

值得關注的是，iPhone 14Pro系列終於將與先前令消費者詬病的螢幕上方「瀏海」設計說再見，改為驚嘆號缺口；且主鏡頭將從現行的一千二百萬畫素升級到四千八百萬畫素，並配備更大容量的記憶體。法人看好，在外觀、規格有感升級的帶動之下，有望成為吸引舊果粉換機、新果粉入坑的重要關鍵。

據傳言，iPhone 14全系列的定價起價都會比去年多出一○○美元，因此，價錢是否會對於整體的銷售量造成影響，也是後續需要持續觀察的重點。

過去常有人說「一顆蘋果救台灣」，確實，目前台廠的蘋果供應鏈近百家，蘋果不砍單，對供應鏈廠商來說，的確像是在整體大環境不佳中的一塊浮木。從過去歷史經驗來看，一旦討論蘋概股，主軸多半都會聚焦在台積電及大立光之上，今年當然也不例外。鏡頭部分，從六月營收來看，光學鏡頭廠大立光、玉晶光已開始受到蘋果光的照耀。