快訊

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

半年報陸續出爐 打底帶來絕佳買點

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

聯準會升息腳步合乎市場預期，台灣加權指數於國安基金宣布進場後，自低點反彈逾千點，然下半年總經變數仍多，企業亦須面對供需與庫存的問題，上半年財報承先啟後，下半年展望是股價再次表態的關鍵。

美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，無疑是當前全球最關注的議題之一，雖然最初公布出訪名單並未見到台灣，不過一如過往無畏中國的強硬態度，不僅來台且會晤蔡英文總統，再次挑動台、美、中關係敏感神經。可以想見，中國與美國主要在於言語上的針鋒相對，對台灣很可能採取情緒性發洩的報復行動。

台美中關係再起波瀾

然而，台積電董事長劉德音接受美國有線電視ＣＮＮ訪問表示，中國若武力侵台，各方都是輸家，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，若以武力奪取將停擺，地緣政治徹底改變，中國經濟混亂，世界秩序也將會崩壞。短線上政經狀況勢必出現亂流，金融市場也將因此而震盪加劇。

美國聯準會決議升息三碼，符合市場預期，為今年三月啟動循環來第四度升息，共計已升息九碼，基準利率從幾近於零攀高至二．二五～二．五％。會後主席鮑威爾表示，由於就業市場依舊強健，失業率還在五○年低點附近徘迴，薪資及職缺穩定成長，駁斥經濟瀕臨衰退，縱然ＧＤＰ已經連續兩季衰退。

對於九月例會決策動向，鮑威爾也不再全然強烈鷹派立場，表示將視經濟數據而定，搭配總統拜登之前曾對高通膨先打了預防針，縱然聯準會再升息機率仍大，不過理論上三碼應該不會是常態，回到美國債券市場來看，長短天期的倒掛是一回事，不過至少十年期以內的債券，殖利率在現階段皆回到三％之下。

鮑威爾進一步表示，當貨幣政策立場進一步收緊，評估累進式政策調整後影響經濟和通膨程度的同時，放慢升息步調或許是適當作法。雖然通膨在第三季仍將維持高原期，聯準會也還將會升息，不過對市場的影響性將可望逐漸減小，縮表運作則持續依計畫進行，雖然速度將較之前快，但最終規模仍大過以往。

對股票市場來說，不確定因素消弭可視為利多，因此聯準會本次升息三碼，市場以利空出盡回應，短線除了搶反彈的買盤之外，還搭配著軋空，再加上大型指標股如蘋果、亞馬遜財報亮眼，帶動四大指數都已站回到季線之上，不過必須留意現階段仍以跌深後的反彈觀察，接下來的重心，正式回歸總體經濟供需之間。

根據美國商務部公布，ＧＤＰ年率繼首季下滑一．六％後，次季再收縮○．九％，遠遜於市場所預估的成長，雖然連續兩季萎縮符合衰退的通俗定義，不過美國國家經濟研究院把此次萎縮，定義為經濟活動顯著下降。衰退並非好事，但是市場反而藉此預估聯準會的緊縮政策，或將有機會出現調整空間。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2207期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

新車等太久了！　二手特斯拉Model 3在澳洲竟比新車貴三成

林志穎住院13天「安全了」！網瘋傳大哥群組報平安對話

特斯拉前進澎湖群島！打造全新「菊島純電之旅」

波洛西訪台／寧德時代傳暫緩發布北美設廠計畫

相關新聞

Apple好甜 蘋概股喜迎訂單

今年消費性電子普遍走弱，惟蘋果將新發表的iPhone 14系列拉貨動能未減，似乎對供應鏈來說看到一絲曙光。

半年報陸續出爐 打底帶來絕佳買點

聯準會升息腳步合乎市場預期，台灣加權指數於國安基金宣布進場後，自低點反彈逾千點，然下半年總經變數仍多，企業亦須面對供需與庫存的問題，上半年財報承先啟後，下半年展望是股價再次表態的關鍵。

謝金河：地緣政治角力下的股市調整

全球股市經過了一個強勁反彈的七月，進入八月，美國眾議院議長的亞洲行，把美中台三方關係又推到了另一個高點，這是俄烏戰爭後，地緣政治最強大的一次撞擊變數。

瑞昱、聚積大啖車用訂單 車用晶片逆勢成長

汽車產業鏈正在掀起一波大轉型，著眼於智慧車的潛在商機，包括聯發科、瑞昱、聚積、義隆、凌陽、偉詮電、威盛、新唐、聯詠、鈺創都紛紛搶進。

封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟

即使沒有EUV機台，中芯國際已經發展出七奈米製程晶片，還成功出貨給客戶，顯示先前美國圍堵高階製程技術流入中國出現漏洞。這個警訊可能加速拜登政府強化美國本土供應鏈的速度，讓高階半導體製程留在美國本土，才能與中國對抗。

反彈劇本第二章 萬五初上

美股連續上漲三周，將面對Fed利率決策會議即將召開、美第二季GDP數據公布、企業財報法說接力登場等不穩定因子，市場觀望。不過對於趨勢明顯且業績好的產業還是能擇優介入，包括台積電集團股、蘋果供應鏈、汽車零組件、工業電腦及網通產產業；內需部分則受惠邊境將開放，包括食品通路、航空、旅遊業也具利多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。