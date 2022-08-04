半年報陸續出爐 打底帶來絕佳買點

【文／黃俊超】

聯準會升息腳步合乎市場預期，台灣加權指數於國安基金宣布進場後，自低點反彈逾千點，然下半年總經變數仍多，企業亦須面對供需與庫存的問題，上半年財報承先啟後，下半年展望是股價再次表態的關鍵。

美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，無疑是當前全球最關注的議題之一，雖然最初公布出訪名單並未見到台灣，不過一如過往無畏中國的強硬態度，不僅來台且會晤蔡英文總統，再次挑動台、美、中關係敏感神經。可以想見，中國與美國主要在於言語上的針鋒相對，對台灣很可能採取情緒性發洩的報復行動。

台美中關係再起波瀾

然而，台積電董事長劉德音接受美國有線電視ＣＮＮ訪問表示，中國若武力侵台，各方都是輸家，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，若以武力奪取將停擺，地緣政治徹底改變，中國經濟混亂，世界秩序也將會崩壞。短線上政經狀況勢必出現亂流，金融市場也將因此而震盪加劇。

美國聯準會決議升息三碼，符合市場預期，為今年三月啟動循環來第四度升息，共計已升息九碼，基準利率從幾近於零攀高至二．二五～二．五％。會後主席鮑威爾表示，由於就業市場依舊強健，失業率還在五○年低點附近徘迴，薪資及職缺穩定成長，駁斥經濟瀕臨衰退，縱然ＧＤＰ已經連續兩季衰退。

對於九月例會決策動向，鮑威爾也不再全然強烈鷹派立場，表示將視經濟數據而定，搭配總統拜登之前曾對高通膨先打了預防針，縱然聯準會再升息機率仍大，不過理論上三碼應該不會是常態，回到美國債券市場來看，長短天期的倒掛是一回事，不過至少十年期以內的債券，殖利率在現階段皆回到三％之下。

鮑威爾進一步表示，當貨幣政策立場進一步收緊，評估累進式政策調整後影響經濟和通膨程度的同時，放慢升息步調或許是適當作法。雖然通膨在第三季仍將維持高原期，聯準會也還將會升息，不過對市場的影響性將可望逐漸減小，縮表運作則持續依計畫進行，雖然速度將較之前快，但最終規模仍大過以往。

對股票市場來說，不確定因素消弭可視為利多，因此聯準會本次升息三碼，市場以利空出盡回應，短線除了搶反彈的買盤之外，還搭配著軋空，再加上大型指標股如蘋果、亞馬遜財報亮眼，帶動四大指數都已站回到季線之上，不過必須留意現階段仍以跌深後的反彈觀察，接下來的重心，正式回歸總體經濟供需之間。

根據美國商務部公布，ＧＤＰ年率繼首季下滑一．六％後，次季再收縮○．九％，遠遜於市場所預估的成長，雖然連續兩季萎縮符合衰退的通俗定義，不過美國國家經濟研究院把此次萎縮，定義為經濟活動顯著下降。衰退並非好事，但是市場反而藉此預估聯準會的緊縮政策，或將有機會出現調整空間。