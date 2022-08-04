瑞昱、聚積大啖車用訂單 車用晶片逆勢成長

【文／莊家源】

汽車產業鏈正在掀起一波大轉型，著眼於智慧車的潛在商機，包括聯發科、瑞昱、聚積、義隆、凌陽、偉詮電、威盛、新唐、聯詠、鈺創都紛紛搶進。

近期全球半導體業正面臨利多、利空兩道激流互相衝擊，整體產業面臨的雜音不曾間斷，包括俄烏戰爭期間不斷拉長、中國防疫政策起伏不定、國際市場通膨升溫等因素，導致二○二二年全球經濟成長率下修，連帶影響到ＰＣ、消費性電子、智慧型手機、挖礦機等晶片的需求。在此情況下，半導體廠商也開始因應短期恐面臨市場供需調整的情勢，而趁勢加重中長期的策略布局，即針對新興科技領域進行超前部署，其中未來極具成長潛力的車用市場，自然也就成為半導體業者鎖定的焦點。

從電動車問世至今，汽車產業正在掀起一波大轉型，先進駕駛輔助系統（ADAS）、電力控制、環境感知、車內外聯網、座艙影音、整合中控等需求，將大幅增加汽車配置的功率半導體、感測元件、聯網元件、資通訊元件、ＡＩ運算晶片的用量，使得二○二五年全球半導體終端應用市場，車用半導體占比將可拉升至十二％，僅次於無線通訊用半導體、運算用半導體。

車用半導體逆勢突圍

國際研調機構Gartner今年四月發布的調查顯示，二○二○～二六年間車用半導體年複合成長率達十六．五％，成長幅度優於通訊、消費性電子、雲端運算、工控等市場。隨著汽車半導體用量拉升，國際半導體產業會（ＳＥＭＩ）也預估到二八年，全球車用電子市場產值將突破四千億美元，年複合成長率達七．九％。車用市場的高成長性，吸引半導體業者關注，帶動產業鏈轉型和重組潮，更給了半導體業者突破現況的希望。

近期全球最大車用半導體製造商恩智浦（NXP）公告第二季財報表現亮眼，第三季財測方面，營收將介於三三．五億到三五億美元之間，以中間值來計算相當於季增三％，毛利率則介於五七．三～五八．三％之間，皆優於市場預期。由於恩智浦的營收有一半來自車用晶片的銷售，受惠汽車半導體用量快速成長，工業和物聯網設備需求也強勁，目前供給仍然無法滿足客戶所有訂單。

聚積上半年ＥＰＳ六元

根據TrendForce最新報告指出，二○二二年全球車用照明市場產值有望達三二六．八億美元，年增四％。儘管今年車市需求因俄烏戰爭及中國疫情反撲衝擊而下滑，但隨著ＬＥＤ頭燈滲透率提升，加上智慧型頭燈、標識燈、智慧型氛圍燈等先進技術的發展，仍支撐今年車用照明市場需求。