【文／莊家源】

隨著美中科技產業競爭愈發白熱化，在川普時代將華為、中芯國際等中國科技業者列入實體清單，導致中國半導體產業遭到打壓，但這並沒有打消中國發展半導體自主的決心，中國方面喊出「中國製造二○二五」以半導體自主化為目標，預計從二○二○年半導體自給率提高到四○％，並在二五年達到七○％，但市調機構IC Insights指出，二一年中國半導體實際自給率僅有十六．七％，即使到二六年，中國半導體自給率也只能達到二一．二％，可見離目標還有很大一段距離。

自從美中科技戰開打後，許多中國廠商被列入實體清單，許多人擔心此舉將擴大中國與西方國家的半導體產業技術差距，因此鼓吹加強研發以進行產業替代。而近兩年來受疫情影響，晶片供應鏈短缺的問題更形嚴重，中國半導體企業在積極提高產量的同時，也將目標放在半導體的自給自足。

中國半導體自主趨勢不變

根據市場研究及調查機構IC Insights於五月中旬發布調查報告指出，中國在近二○年以來一直是全球最大半導體消費國，但半導體生產卻和消費數量差距相當大。以二○二一年來說，中國半導體市場規模達一八七○億美元，產地為中國的半導體產量為三一二億美元，自給率只有十六．七％，其中還包括了外資在中國設廠的產量，若只限定總部設在中國的企業，中國半導體的自給率只有六．六％，與「中國製造二○二五」計畫所設定的自給率七○％目標顯然還有極大的距離。

近期集邦科技（Trend Force）公布今年首季全球前十大ＩＣ設計業者營收排行，中國ＩＣ設計龍頭韋爾半導體（Will Semiconductor）首度進榜，名列第九。近年中國全力扶植半導體產業，已逐步獲得成效，在晶圓代工領域已有中芯國際、華虹半導體等躋身全球前十強，封測廠也有長電科技、通富微電、天水華天等。而如今韋爾首度入列前十大ＩＣ設計廠，意味紅色供應鏈在全球半導體產業當中，從上到下都已取得一定地位，打破過往多是美國、台灣廠商為主的狀況。

威盛投片量大增

中國目前正在全力衝刺半導體自製化，希望能逐步降低對美國半導體產品的依賴程度，其中在處理器市場，更是中國官方鎖定的重點領域，並祭出大量補貼，力拚能打造出自有處理器。

目前市場上各大處理器架構，仍主要以X86、ARM及RISC-V為主，其中PC、伺服器市場大多以X86架構為主，威盛是除了英特爾（Intel）、超微（AMD）等PC晶片大廠之外，也具備X86架構處理器產品研發能力的廠商。

其實早在二○二○年，中國上海兆芯就花了一．九六億美元，從威盛買下部分晶片組產品相關技術、資料等智慧財產權。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2206期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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