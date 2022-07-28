反彈劇本第二章 萬五初上

【文／方亞申】

美國企業財報即將進入最後重量級公司公布，谷歌、微軟、Meta、Intel與蘋果等，股市已反彈在前，接下來能否再接再厲由科技股領軍彈升值得注意；當然最重要是聯準會七月會議也會釋出最新利率決策與展望，牽動全球資金動向。

先前市場被六月消費者及生產者物價指數飆高至九．一％及十一％嚇到，而出現一波大跌。不過六月份國際油價已明顯由五月收盤價一一五美元下跌至一○五美元，且黃小玉及銅、鐵等原物料更早一步從三、四月高點下降，加上俄烏達成協議開放烏克蘭穀物輸出，而油價七月份進一步跌破一百美元，核心物價應有較明顯下降，就是就業率及房租依舊較偏高。

總的而言，除非有意外戰爭，否則這次通膨高點似乎已見到。果如此聯準會最多就會升三碼、至二．二五～二．五％。此後再觀察九月要升兩碼或三碼。今年以來聯準會將利率由零拉升至二．五％，理論上已超過基本水準。

美股下修財測公司增多

再者，市場就業不錯，但是以「尖牙股」為首的大公司如蘋果、谷歌、臉書等，已定決人事凍結，這點也會波及其他科技業，加上諸如紙漿、鋼鐵、水泥等原物料價格下跌，下修今年財測公司增多，最新連大賣場沃爾瑪也下修，這些終究會影響到終端市場，所以市場又開始有另一股聲音，指出聯準會將於明年九月首次降息，同時也會停止縮表，並預測這一波的升息終點利率，會從四至四．二五％，下修至三．二五至三．五％；更重磅的是，該份報告指出自二○二三年九月至隔年六月，將降息一百個基點，相當於降四碼，無論此研究報告消息對股市是否有正面幫助，卻已經在市場上引發關注。而今年底美國十年期公債殖利率預估為二．七五％，到了二三年底為二．五％，且縮表可能在聯準會降息的時候提早結束。

當然這還要對照美元指數，今年以來美元指數最高上漲十四．四％、至一○九．二九四，若美元指數創新高有限或不再創新高，意味美元升息告一段落將不遠了；反之，再創新或新高後走高，則表示聯準會態度仍不放鬆。

就美股四大指數近一個月震盪走堅、來到季線上下來看，大致上今年低點應該顯現，但經濟狀況不甚佳，可能反覆震盪等待季線下降走平。美國將公布第二季經濟成長率，第一季已先轉為衰退，若第二季再衰退，將代表美國正式衰退，連結到年底美國將期中大選，下半年政策上應該要積極作多才是。

下半年以來各國股市反彈，以印度及日本最強，都彈升觸及年線；美國鼓勵原來在中國生產廠商外移至東南亞或印度，而使這兩地區受惠，也就是供應鏈的移轉。

台股產業利空陸續出籠

歐元區受不了通膨終於升息兩碼，但有俄烏戰爭，可能股市維持低檔震盪；至於中國即將召開北戴河會議，但是清零政策至今還是無解，每天包括北上廣深以及內陸都有感染新例出現，封城封區結果已預告經濟成長率會受影響（第二季僅○．四％），在此搖擺不定下，加上地方銀行以及地產問題待解，今年是充滿不穩定的一年。於是只能透過政策刺激，五月底祭出的六百億人民幣補助購買新車以及減免購置稅政策，對於汽車銷售還是有用，六月份汽車銷售量已回升至二六○萬輛，七月更進一步上升。而汽車族群如比亞迪、中通客運、渤海汽車、廣汽、長安汽車、江淮、東風、風神、金龍、江鈴等汽車股，經過五月份大漲、六月中開始回檔，近期又開始走強；此外，半導體股有政策支援，加上股王茅台等都站在年線之上，較深滬指數現在還在年線之下強，顯見中國現階段還是政策市，第四季有政治大拜拜，低檔季線附近應有支撐。

台股面對全球經濟不穩定性，股市一度下跌超過二五％，所幸有國安基金宣布護盤，加上台積電超好的季報推升，使台股從低點一三九二八點直接反彈至一四九四九點，超過千點反彈，前次低點有機會成為強力支撐。不過近一個月電子業悲觀聲音屢屢出現，宏碁說庫存多加上跌價（市場估ＰＣ全球出貨年減十一％）、顯卡爆倉、輝達新品延後明年上市、陸系手機品牌下半年不旺，減少在晶圓代工廠投片量，聯發科加大庫存去化、鋼市景氣恐轉冷，中鋼落難遭降評、力積電產能利用率下降，目標價外資大砍；NAND Flash第三季跌幅恐擴大；亞洲線艙位增，運價拉警報；亞泥中國發布上半年獲利預警。電子及傳產都有；金融股則傳出潤泰全及潤泰新因南山人壽受防疫保單及國內外股債市反轉大賠，兩家淨值值大減。

台股先跌在前，經過千點反彈，而後產業利空一一出籠，是第二次考驗股價支撐力道，這也是美股反彈但是外資並未明顯買超台股主因之一。當然美國快速升息，美台貨幣利率利差還有規避匯差，使得外資寧願先外流，台灣內部就靠內資，看看投信已經連續買超超過二四個交易日，就知道護盤的企圖。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2206期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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