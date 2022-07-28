快訊

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

為防堵中國半導體崛起，美國拜登政府邀請日本、南韓與台灣打造晶片四方聯盟（Chip 4），對內積極推動晶片法案，針對有意在美國本土設立晶圓廠的業者給予補助。晶片四方聯盟中，日本與台灣加入沒有太大的問題，美國等待南韓政府的答覆；晶片法案在美國參議院的第一階段程序審查投票過關，力拚短期內在國會通過後立法。

就在美國晶片法案剛通過參議院程序審查投票過關，力拚八月前在國會參眾兩院表決通過同時，外電報導中國晶片龍頭中芯國際已經悄悄發展出七奈米製程晶片，也順利出貨給美國一家挖礦公司，雖然這項技術讓外國科技網站認為有抄襲台積電的嫌疑，但無論如何，即使中國遭美國為首的西方國家圍堵包括高階半導體在內的技術，中國是動用國家之力扶植半導體產業，配合人才的挖角，推動中國半導體技術的精進。

中國傾國家之力發展半導體

在中國製造二○二五計畫中，發展半導體製造被官方列為重中之重。美國向中國發動貿易戰不久，也封鎖精密技術出口到中國。以半導體為例，先進製程相關技術禁止出口到中國，成熟製程才能出口到中國。至於如何制定先進製程的標準，美國政府並沒有明文規定，但產業界則以十六奈米製程為分界，十六奈米以下屬先進製程。因為這項限制，荷蘭半導體製造商ASML的極紫外光機台（ＥＵＶ）不能出口到中國，ＤＵＶ機台則可以出口到中國。

中國境內沒有ＥＵＶ機台，卻能透過現有的半導體技術和對外挖角的人力，中芯國際研發出先進製程的七奈米產品。從技術層次來看，利用ＤＵＶ機台是有機會研發出七奈米產品，只不過良率不佳以及製造成本高很多。當年台積電跨入七奈米製程時也沒有用ＥＵＶ機台，而是用ＤＵＶ機台。這則新聞證實中國確實擁有七奈米先進製程，顯然美國在圍堵先進製程到中國這方面沒成功，未來有可能擴大圍堵中國先進半導體技術。

中國非民主體制，且對外擴張性太強烈，威脅到美國與東亞周邊國家的生存空間，在日本前首相安倍晉三積極遊說下，美國出面成立印太聯盟。產業面上，半導體是所有科技發展的基礎，下一個十年的科技發展都需要先進半導體。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上電視替政策辯護時指出，總體來說，無論是高速運算、資料中心、電動車或是物聯網，都需要運用半導體，應該要讓技術在美國落地生根，否則將無法持續演進。她提出警告，如果國會還不加快採取行動，美國將失去矽晶圓廠，這些公司將會到別國設廠，美國會成為大輸家，這讓《晶片法案》有不得不過關的急迫性。

《晶片法案》的通過與否，對美國和中國在科技產業的角力有極大影響。中國是全球最大半導體市場，從二○一八年至今，中國每年對外進口半導體零件產品超過三二○○億美元。幾乎每一家美國半導體廠商都和中國積極做生意，中國政府以市場為誘餌，積極遊說美國半導體廠商輸出高階技術到中國。最近幾年美中關係惡化，即使限制高科技到中國的潛規則，全球半導體公司還是向中國市場靠攏，讓美國政府不得不加強監管。以目前正在國會進行表決的《晶片法案》內容，凡是拿到美國政府補貼，十年內不能到中國或是與美國不友好的國家去投資，並限制先進製程的投資，擺明衝著中國而來。現在最需要半導體先進製程的國家就是中國，但十六奈米以下技術禁止出口到中國，讓很多高階半導體材料、設備公司的相關製程目前都無法出口到中國。

從營利的角度，很多半導體廠商因此喪失很多商機。荷商ASML就是因為ＥＵＶ機台被禁止出口到中國，造成該公司損失不少在中國的商機。ＤＵＶ機台沒被禁止在列，今年上半年ASML在中國就拿到二三座ＤＵＶ機台訂單，是ASML很大一筆訂單。最近ASML以供應鏈問題和機台延後認列營收為由，大砍今年財測一半，並對外抱怨美國與荷蘭政府禁止ＥＵＶ機台出口到中國，影響該公司未來的營運成長動能。ASML因ＥＵＶ機台禁令所受到的影響最大，其他半導體設備商的應用材料、Lam Research、科磊和東京威力科創，他們在先進製程的設備與材料也不能出口到中國，對他們的營運一定程度上造成影響。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2206期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2206期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：特用化學廠日漸壯大

◎特別企劃：月線之上強勢股 扮攻堅角色

◎焦點議題：超前部署高息ETF成分股

◎中港直擊：陸企爭相祭庫藏救股價

◎國際趨勢：原物料暴漲暴跌 通膨未止

◎重要資訊：上市櫃除權息一覽表

延伸閱讀

阿里巴巴「回港」是訊號！謝金河曝美中角力深水區：裴洛西來不來台，台灣只是借用的舞台

拜登、習近平將通話 外交部：美已向我方事前說明

油價大漲逾2%因美庫存下滑 金價強彈1%

波洛西訪台成關鍵？美國「雷根號航艦群」突駛入南海

相關新聞

封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟

即使沒有EUV機台，中芯國際已經發展出七奈米製程晶片，還成功出貨給客戶，顯示先前美國圍堵高階製程技術流入中國出現漏洞。這個警訊可能加速拜登政府強化美國本土供應鏈的速度，讓高階半導體製程留在美國本土，才能與中國對抗。

反彈劇本第二章 萬五初上

美股連續上漲三周，將面對Fed利率決策會議即將召開、美第二季GDP數據公布、企業財報法說接力登場等不穩定因子，市場觀望。不過對於趨勢明顯且業績好的產業還是能擇優介入，包括台積電集團股、蘋果供應鏈、汽車零組件、工業電腦及網通產產業；內需部分則受惠邊境將開放，包括食品通路、航空、旅遊業也具利多。

威盛集團火力四射

美國對中國實施高科技禁運後，許多中國業者被列入實體清單，更加強化了中國發展半導體自主的決心，而威盛與中國上海兆芯的關係也再度浮上檯面。

謝金河：利空測底的股價修正

經過上半年狂風暴雨般大肅殺，進入下半年的第一個月，全球股市在多空交戰中，正試圖努力站穩腳步，七月已近尾聲，美國股市都出現拉升的走勢，其中道瓊指數上漲三．二％，標普漲三．五八％，Nasdaq上漲四．八四％，費城半導體指數上漲八．七一％，美股進行反彈，且都挑戰季線。

矽晶圓成長動能沒在怕

半導體市場進入庫存調整階段，引發市場擔憂上游矽晶圓材料端恐面臨需求降溫疑慮，業者紛紛出面表示，整體訂單還是健康，正向看待景氣展望。

駭客止步！ 資安股登新舞台

政府提倡「資安即國安戰略」，更逐步進化到二．○，端出企業抵稅牛肉，包括加值代理商、系統整合商都大啖資安商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。