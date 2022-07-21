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原物料跌價 哪些族群翻身了？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

經濟走緩，代表工業活動生產指標的銅價，波段大跌逾三五％，有利於剛性需求產業降低生產成本，ＡＢＦ、散熱、端子及連接器線產業下半年雙率可望獲得提升。

歷史上，每一次原物料價格的飛漲，都和熱錢的興風作浪脫離不了關係，過去一年，更在寬鬆的貨幣政策下，原物料價格出現史上最波瀾壯闊的大漲，銅、鎳等金屬先起漲，到今年俄烏戰爭大舉推升原油及黃小玉等農糧價格，儘管原油價格這次未創下歷史新高，但包括金屬原物料的銅、鎳，到黃小玉，都分別創下金融海嘯以來的新高紀錄。

原物料見頂回檔趨勢確立

不過，物極總是必反，全球原物料價格歷經一年餘先後奔騰上漲後，亦同時引爆全球四十年來最嚴峻的通膨壓力，為抑制通膨，各央行資金收水動作齊發，勢必將原物料價格打回原形，原物料見頂回檔已是確立的趨勢。

全球資金收水陸續見成效，但金屬原物料價格的漲跌，對於實體經濟的衝擊則是雙面刃。代表工業活動興衰的銅價走勢，尤其最具指標，這波銅價從二○二○年疫情爆發時最低每公噸四六三○美元，一路攀升至去年五月十一日的一○四六○美元，一年半的時間大漲超過一二五％，今年三月再創高至一○六七四美元的歷史新高。

銅價大漲，企業的成本壓力隨著浮現，通膨早已蠢蠢欲動，直至今年攸關民生需求的原油及農糧價格也狂飆，進而壓抑終端消費需求，再往上波及工業產出，市場預期工業需求將因景氣衰退而大減下，銅價才從高檔回跌，自六月六日的每噸九七四三美元跌至七一七八美元，進入主跌段，波段再大跌逾二五％，從高點算起，銅價已大跌超過三六％，回至景氣正常擴張時期的水準，惟若銅價進一步下探，也將預告實體經濟的工業需求將持續降溫。

然這波原物料價格的下跌，同時伴隨全球經濟趨緩下滑的疑慮，但去年受到銅價大漲而無法完整轉嫁成本的廠商，若終端應用為較穩定的車用、工業控制及伺服器等剛性需求市場，則可望成為銅價下跌主要的受惠者。

電子產業中，包括ＰＣＢ、散熱、端子、連接器線等產業，都是用銅量占成本比重較高的，一般而言，高銅價期間，廠商都能和客戶商談轉嫁，若無法轉嫁出去，就必須自行吸收，像ＡＢＦ及散熱等產業，銅占材料成本在四成以上，甚至高達五成，去年雖有高銅價的成本壓力，然因為客戶訂單強勁，進而抵銷原物料上漲的壓力，ＡＢＦ及散熱廠的毛利率受到高銅價的影響有限。

今年伺服器的需求仍相對消費性電子產品穩定，國內ＡＢＦ及散熱廠，在伺服器新平台推出的支撐下，今年在伺服器及高端消費性產品的營運比重又較去年提高，產品組合改變，加上銅價下跌有利於毛利率維持穩定甚至攀升，下半年穩中求勝機會高，ＡＢＦ載板龍頭廠的欣興、散熱廠的奇鋐及均熱片大廠健策，營運相對有護體。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2205期；訂閱先探投資週刊電子版

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