國安+庫藏 台股防火牆

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

國安基金宣布進場，搭配台積電展望持續看俏，台股展開跌深反彈，盤面持穩輪動格局，短線除了從技術面與籌碼面切入強勢股之外，還可留意下半年趨勢展望仍佳，股價修正後放量反彈的績優股。

美國六月消費者物價指數（ＣＰＩ）衝上九．一％，不僅高於市場預估的八．八％，且改寫了四○年來新高，能源類年增四一．六％、食品類年增十．四％，為推升ＣＰＩ高漲的兩大主因，油價位居高檔是硬傷，聯準會難以撼動，總統拜登拜訪沙烏地阿拉伯，效果可望逐步顯現，黃小玉等大宗物資價格已見回檔。

拜登對於六月通膨數據表示高得令人無法接受，除了期望油價下滑抑制通膨之外，也表示六月核心ＣＰＩ可能出現正在放緩跡象，已連續第三個月下降，雖然五．九％仍是略高於預估的五．七％，不過也以該報告數據過時，試圖打預防針，刺激金融市場具一定效果，然而對於民眾的感覺，其實無法減少太大衝擊。

聯準會月底升息三碼機會高

美元指數衝高至一○九．二九四後回落，然而不僅歐元兌美元一度跌破價平、亞洲貨幣全面走貶，在斯里蘭卡、黎巴嫩等國陸續出現債務違約後，路透資料顯示包含阿根廷、突尼西亞等至少十二個國家，都已經在危機邊緣。美國的消費力來到近數十年新高，卻也意味著，體質不佳的國家，恐將陸續陷入財政泥沼。

金融海嘯過後，經濟復甦奔馳，並順利挺過歐債危機與新冠肺炎爆發，然而無限量化寬鬆的終極手段，加上通膨、疫情反覆、貨幣緊縮政策、俄烏戰爭等因素添油加柴，貨幣擴張轉向緊縮過程產生反作用力，迅速升息將造成可支配所得下降，降低非必要的終端需求，調整是勢必付出的代價。

中國經濟似乎也面臨些狀況，一是河南屬小型的村鎮銀行爆發弊案，無法正常提領，其實對中國來說要處理輕而易舉，扣除掉政治計算外，必須要留意中國將近四千家的中小銀行，是否也有面臨類似風險，若引發連鎖反應將更難以收拾，然而這當屬小菜一碟，較大問題恐將發生在面臨更嚴峻考驗的房地產。

經濟迅速發展過後，二○二一年中國房價收入比為全球第九，台灣被戲稱鬼島排名為第十四，世界銀行報告顯示房地產占中國ＧＤＰ約十三％，若考慮供應鏈投入品則高達三成。彭博社引述花旗銀行報告指出，中國二二個城市共三五個房地產項目出現「爛尾」或房價大幅下跌，造成購買方決定停止支付房貸。

雖然在美國六月ＣＰＩ公告後，市場預估升息四碼機率提升，不過多名聯準會官員認為，七月底會議升息三碼較為合適，素有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者，同樣也預期升息三碼，此外，公債殖利率雖出現倒掛，但是也沒有再創新高，若沒有新的意外事件發生，升息步調按市場預期，則有利反彈走勢。

美股波段跌幅最深的是超過四成的費城半導體指數，也是四大指數唯一七月再破底，近日自低點反彈十七．九％，漲幅最大，最早見高點的Nsadaq最高反彈十．九％，S&P 500反彈八．五％，跌幅最輕的道瓊則彈升七．五％，四大指數目前皆處跌深反彈後低檔整理階段，若聯準會如預期升息三碼，將有助反彈延續。

全球目前經濟看來前景仍是風雨飄搖，體質健全才能安然度過，中研院經研所指出，全球通膨居高不下，國內消費疲軟與疫情，縱然上半年進出口貿易持續成長，不過仍是下修全年經濟成長率至三．五二％，並上調ＣＰＩ至三．一六％。成本上升但是終端需求減少，對於經濟的傷害與企業的考驗才正要開始。

加權指數七月兩度跌破萬四大關，不過十二日收盤創低後，國安基金推翻前日決議宣布進場護盤，搭配護國神山台積電第二季獲利創新高，不僅對下半年展望仍佳，高階製程也持續按計畫進行，自低點反彈十六．一七％，開啟屬於台股的人道走廊，加權指數六個交易日最高上漲七．○二％，回到月線之上。

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