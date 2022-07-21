光學股重返榮耀 大立光跌落神壇後再次奮起

【文／吳旻蓁】

大立光拿回股王寶座的同時，也激起市場資金對於已經調整好幾年的光學族群高度興趣，正所謂便宜就是最大利多，光學股下半年準備重返榮耀了嗎？

「七月看起來比六月好，理論上八月會比七月好。」十四日的法說會上，大立光董事長暨執行長林恩平的一句話，似乎終於讓跌跌不休的大立光股價看見止跌訊號。相比去年底表示今年一月業績不好、二月會更差，以及首季說四、五月不會比三月好，再到六月股東會上表示的一般而言，下半年表現會比上半年好，大立光看待前景的態度確實是一步步好轉。

第二季毛利率驚喜回升

儘管被市場稱為「老實樹」的林恩平仍坦言高階手機依舊銷售仍悲觀、且全球正面臨嚴重的庫存問題，而公司第二季營收的九六．七五億元也確實是近十年來同期最差，不過反觀第二季的毛利率反而逆勢回升至五五．八％，較首季的五三．三六％小幅成長二．四二個百分點，是連續四季毛利率下滑後，重新回復季增長。

在毛利率回升與下半年傳統旺季的期待之下，也讓包括大和資本、里昂證券等外資紛紛調升其目標價回到二字頭。而就在法說會前後，大立光股價也見明顯彈升，加上今年來千金股紛紛落馬、矽力ＫＹ股票拆分，終於在睽違了十四個月後，大立光重新奪回股王寶座，十八日股價也一度突破二○○○元關卡。

大立光將重返榮耀？盤據台股股王將近十年，大立光的股王之路堪稱一段傳奇，回顧其歷史走勢，二○一二年站上千元成為股王，隨後一路穩坐股王寶座，並於一四年四月站上二○○○元、一五年四月突破三○○○元關卡，一七年更是過關斬將的一年，一月先站上四○○○元，四月底再攻過五○○○元，八月底又突破了六○○○元，股價最高曾來到六○七五元的歷史天價。這段飆漲的過程，與光學鏡頭產業的趨勢變動息息相關。

大立光重返股王寶座

早年光學鏡頭主要使用在相機、攝影與投影裝置等，在此極盛時期，造就了不少台灣光學廠的輝煌時代，包括亞光、佳凌、今國光、華晶科等業者都有亮眼表現；不過隨著智慧型手機崛起、發展多鏡頭開始，從主鏡頭、超廣角、長焦鏡頭、微距鏡頭等多項配件使照相功能突飛猛進，逐步取代數位相機，亦將鏡頭需求拉出新高度，自此塑膠鏡片躍居為市場新主流。

與此同時，專精於玻璃鏡頭的廠商，因應變速度不夠快，加上技術門檻卡關等因素，遲遲難以切入核心品牌大廠供應鏈，故只能將智慧手機商機拱手讓給大立光，且就連蘋果自二○一○年起開始扶植的玉晶光，都直到一七年後供貨才逐漸上軌道，而這都是大立光長年締造輝煌戰績的原因。