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充電樁股營運即將火力全開

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

全球電動車款精銳盡出，但過高的車樁比引爆用路者的充電焦慮，各國加速充電樁建置，台達電、信邦、良維、中探針等供應鏈迎商機，下半年業績加速爆發。

全球電動車款如火如荼推出，各品牌電動車銷售加速上路，但充電站的不夠普及，造成消費大眾的里程焦慮及充電焦慮，成為各國積極推動電動車政策下，迫切要解決的最大課題。全球實現淨零排放的大架構下，未來五到十年充電站及充電樁亦將出現數十倍的成長，將成為繼電動車、電池之後，另一業績將高仰角爆發的族群。

充電焦慮亟待解決

充電站及充電樁，是電動車順暢上路的最重要基礎建設，據估算，今、明年全球電動車滲透率就可拉升至二位數的水準，在二○二四年甚至將上看二成，也就是全球每五台車就有一台是電動車，電動車滲透率正隨著電池續航里程大幅提高，已加速取得駕駛者的青睞。

然根據世界經濟論壇資料顯示，電動車銷售快速成長，但各國電動車充電樁卻遠遠跟不上電動車的銷量。美國在二○二○年的車樁比為十六．四比一；歐盟為八．五比一；建置較積極的中國車樁比則為六．八比一，都離標準配套的二比一有很大的差距，在在顯示各國在充電樁的建置量都有待提升，進而解決電動車銷售後的充電焦慮。

但充電樁作為電動車補足電能的必要裝置，雖然需求殷切，仍需政策由上而下一以貫之方能收成效，也因此，近來歐美中各國均將充電站及充電樁的安裝數量目標明訂。

其中，美國預計在二○三○年前投資七五億美元廣設五十萬座充電站及五○○萬根充電樁；歐盟則更加積極，預計在二○三○年建置三五○萬座公共充電站，並在二○五○年興建逾一六○○萬座的充電站；電動車銷售量快速攀升的中國，則依照電動車與充電樁比一比一的目標規劃建置，預計至二○三○年仍短缺六千萬根的充電樁。

總體來看，若以ＩＥＡ預估自二○二一～三○年全球充電樁建置量可達一．五億座來看，未來十年充電樁產業的年複合成長率可望高達三成，成長力道將不容小覷，已跨入相關商機的廠商，從台達電、健和興、信邦等廠上半年的營運表現，都可以看到充電樁、充電槍訂單帶來的爆發力，下半年相關商機才要加速爆發的良維、中探針等利基小廠，有望跟進成為族群下半年的投資奇兵。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2204期；訂閱先探投資週刊電子版

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