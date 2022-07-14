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台廠衝刺再生能源建置

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

歐洲將核能、天然氣有條件貼上綠色標籤，走向廢核的台灣，過渡期將五成發電寄望在天然氣身上，在拚減碳和廢核的路上，衝刺再生能源成為台灣為唯一解方。

綠色能源標準大轉彎！歐盟執委會今年初提案把核能與天然氣列為綠能投資項目，以促進民間投資，幫助歐盟達成氣候目標，七月六日由歐洲議會投票，以三二八支持票、二七八反對票通過了補充授權法。基於歐盟官方公報二○二○年提出的「歐盟永續分類標準」，該分類系統建立了一個可持續經濟活動的清單，用來定義什麼樣的投資符合永續能源的標準，而此修法在能源轉型過渡中，在特定的條件下的「部分核能與天然氣」將被視為綠能，例如銀行將可針對這些「綠色資產」放貸、歐洲能源業者在興建核電廠或天然氣的籌資將更為容易，儘管正反兩派的聲音在議會中激烈交鋒，不過從表決結果來看，綠能新標準難以翻盤，確定將於二○二三年一月上路。

歐盟永續分類大變革

事實上，自從俄羅斯入侵烏克蘭行動後，全球石油與天然氣等能源價格就持續飆升，而紛紛加入制裁行列的歐洲諸國，也因重度仰賴俄羅斯出口的石油和天然氣，處境上陷入兩難，紛紛思考能源獨立的可行方案。根據歐盟的承諾，二○五○年要達碳中和、二○三○年要減碳五○～五五％，部分歐洲國家主張，天然氣排放的二氧化碳遠低於化石燃料，因此可將之視為過渡選項，而去年歐盟從俄國進口了約四○％的天然氣、二五％的石油，在實施對俄制裁後，除了禁運石油之外，為避免俄斷供天然氣的威脅，部分國家開始轉向購買美國、澳洲的液化天然氣（ＬＮＧ），或與天然氣供給國簽署長約確保供應，大力投資再生能源建置也是多數歐國的進行式；德國、法國則在核電發展上走向兩個截然不同的道路，擁護核電的代表國以法國為首，認為核能不會有碳排放問題，是能迅速達成碳中和標準的唯一途徑，也將繼續建造更多核電廠；德國則朝完全廢核目標前進，全德僅存三座核電廠仍在運轉，根據政府計畫，剩餘的核電廠也將在今年底前全面停用。

地球另一端的美國，同時考量到面臨電力需求增加和減碳目標的執行難度，核電廠延後除役以及興建新核電廠，都成為政府實現氣候目標的一個選項，拜登上任後特別設立六○億美元基金幫助核電廠繼續營運，儘管美國已擁有全球最多的核電廠，去年還通過了擴大核能發展的法案，部分參議員也一改過去反核的態度，在發電政策上有所妥協，而根據國際能源署（ＩＥＡ）指出，選擇繼續或增加核能使用的國家，可減少對進口化石燃料的依賴、減少碳排並讓電力系統融入更多太陽能及風能，但在未使用核能情況下，建設永續的清潔能源系統將更困難，並強調：全球想要在二○五○年前實現淨零碳排，全球核電發電量須從目前的四一三ＧＷ提升到至少八一二ＧＷ才行。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2204期；訂閱先探投資週刊電子版

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