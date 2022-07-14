AR、VR虛擬實境再革命

【文／劉瓊雯】

VR/AR概念已行之有年，近年來則是在科技的進步，加上遠距及非接觸模式增加，大幅提高了市場對相關技術的關注，且包括Google、Apple、Microsoft等國際大廠相繼投入開發，Facebook更將名稱改為Meta，帶領VR/AR概念重出江湖。

自從臉書（Facebook）執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在二○二一年十月下旬宣布正式將公司名稱改為Meta，並以虛擬實境為公司未來願景、元宇宙成為業務核心後，暌違多年，扮演著使用者進入元宇宙載具，被視為「入口」的ＶＲ（Virtual Reality）、ＡＲ（Augmented Reality）等頭戴式裝置就再次吸引市場鎂光燈關注。

ＶＲ指的是虛擬實境，利用電腦演算技術及穿戴式裝置，整合與改良現有的聲音、影像、繪圖、文字等技術，建構出一個擬真的３Ｄ空間，產品追求融入（Immersion）、互動（Interaction）及想像（Imagination），要讓使用者有「身歷其境（Immersed）」的感覺，擁有如虛擬世界在現實中成真般的沉浸式體驗，可以即時、沒有限制地觀察空間內的事物，使用視角是完全虛擬的，現階段大多應用在遊戲、直播、影視等領域。

至於ＡＲ則是擴增實境，就是將虛擬物件或相關資訊透過投影擴增到現實空間中，視角上有別於ＶＲ，是屬於半真半虛，現階段大多應用在工業、零售、航太國防、醫療、遊戲等領域，ＡＲ的出現，並不是要取代現實空間，而是要在現實空間中將虛擬資訊疊加上去，用來增加周遭環境的認知與理解。

虛擬實境技術商品化

事實上，VR/AR應用的概念早在多年以前就曾經紅極一時，任天堂（Nintendo）在一九九五年推出全球第一款款藉視差原理產生３Ｄ視覺效果的遊戲機Virtual Boy，就可以說是ＶＲ眼鏡的前身，但由於當時技術尚未成熟，產品訂價仍昂貴、缺乏可攜式性、遊戲內容多樣性不足等問題，另Virtual Boy產品銷售量未達目標，在隔年初便被迫停產。的確，當時對於整體VR/AR產業各個面向的發展均未成熟，包括應用場域、使用情境、硬體設備、軟體系統、遊戲規則、整合平台、商業模式與供應鏈等都還在起步階段，產業因此一度沉寂、步入寒冬。

多年後，隨著科技的進步、互聯網的發展及硬體和影視技術的日益成熟，加上新冠肺炎疫情在全球大流行，在遠距及非接觸模式下，包括會議和社交活動等需求，刺激VR/AR市場需求有增無減，相關技術和商業化的關注越來越多，且包括谷歌（Google）、蘋果（Apple）、Meta、微軟（Microsoft）等國際科技大廠紛紛投入開發、布局，並積極將虛擬實境各項技術商品化到相關產品，帶領VR/AR概念重出江湖。