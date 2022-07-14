謝金河：國安基金來了！

【文／謝金河】

就像《延禧攻略》劇中的主題曲，陸虎唱紅的「雪落下的聲音」，輕輕落在我掌心，靜靜在我掌中融冰…，台股從一八六一九隨著全球抗通膨升息，股價緩緩落下，這兩周跌破一萬四千點大關，十二日寫下一三九二八．六六的最低價，投資人的心也跟著結冰。

眼看著違約交割者增多，國安基金也啟動護盤機制，就像是二○年三月新冠疫情在歐美引爆，台股跌到八五二三，當時國安基金宣布進場前，當天股價大跌五三七．三三，而國安基金宣布進場後，股價在三月二十日跳空大漲五五二．七五，從此揭開波瀾壯瀾的台股大多頭行情。加權指數從八五二三狂奔到一八六一九，這是台股最瘋狂的多頭時代。

美元大漲日 股市凶險時

這次國安基金再度進場，會不會重演兩年多前的盛況？一定要盯住幾個關鍵指標，第一個是美元，二○年疫情乍起，全球恐慌，大家認為這個世紀大瘟疫，一定會超過一九一八年西班牙大流感，對未來悲觀到極點，美元在第一時間走高。三月九日美元指數在九四．六五，到三月二十日大升到一○二．九九二，國安基金出手救台股，沒有買到太多籌碼，台股已翻揚向上，此時美元指數一路往下，到二一年元月，美元指數跌到八九．二○九，這個時候我記得摩根士丹利的前亞洲區總裁Stephen Roach出來喊話，說美元會再暴跌三五％，沒想到美元步步走高。

美元弱勢的時候，通常是風險性商品最活躍的時刻，股價大都呈現相對活絡，不過碰到經濟環境激烈波動時，投資者第一時間會先賣掉股票，接著賣債券，把從市場騰出的資金停泊在美元部位避險，美元需求大增，此時美元大漲。美元大漲的時刻，通常都是股市跌勢最凶險的時刻，因此，在美元創新高的一刻，股價通常都是最低點。

二○二○年三月十九日台股跌到八五二三，美元指數在三月二十日創下一○二．九九二新高紀錄，這次美元指數跑到一○八．五六二，這已是二十年來新高，美元指數會不會繼續向上走？如果美元指數又往上創新高，全球股市壓力仍然存在，這次美元強勢源頭是俄羅斯準備關閉北溪一號，這使得德國天然氣受到很大威脅，歐洲六月ＣＰＩ跑到八．六％，經濟衰退陰影籠罩，美元兌歐元進入一比一的時代，英鎊也跑到一．一六六，都是新低時代。

台股搭上最後修正末班車

短期間俄烏戰爭中難見曙光，俄羅斯宣稱用十天歲修北溪一號，如果進一步宣布停供天然氣，這個影響將非同小可，歐元可能更弱，美元可能更強，這個時候美元如果一直走高，股市壓力不會停，通常這個時候金融市場的大轉折是美元到頂，即將反轉向下那一刻，才會見到轉機。

也就是美元走到極致，而此時股債市跌幅已低，投資人賣掉避險的美元，重新回到風險性資產，這個時候美元回貶，股債市會呈現向上的走勢，這是股、匯、債市的三角習題，這個時候國安基金宣布進場，這是一萬四千點的保衛戰，有沒有效？要美元不能一直強下去，而台股從一八六一九跌下來，在亞洲股市跌幅已排在前三大，僅次於南韓、越南胡志明，尤其六月以後台股的跌勢更是令人怵目驚心。

台股六月一日指數在一六八一一，如今一度來到一三九二八；換句話說，從六月以來，台股單是指數就跌掉近三千點。這段下跌算是全世界跌最多的，這可以算是強勢市場最後的補跌，台股可能是全球股市最後修正的末班車。

把全球股市掃瞄一下，中國深滬及香港股市是最弱勢市場，深滬港股的高點落在二一年六月；換句話說，去年全球股市大漲，深滬深股已領先下跌，這其中在美國上市ＡＤＲ、在港掛牌的阿里、美團、騰訊、嗶哩、快手、京東、網易等跌幅慘重，大多數個股都跌六、七成，有的跌九成，領先全球跌一年的深滬港股，這回相對抗跌，從四月起逐步反彈，已經拉出兩成到三成的顯著漲幅，這是先跌先止跌的市場。

另一個是供應鏈調整受益的市場，印度及東協市場這次表現最強勢。像是印尼雅加達股市今年仍然是正報酬，股價站在年線上；越南胡志明今年跌幅約二○％，這是因為去年全年大漲三五．六％，這次泰國、菲律賓、馬來西亞股市相對抗跌，新加坡股市今年只小跌約一％，這是最強勢的市場；另一個強勢市場是日本，日經指數今年只小跌六％，主要原因是日圓貶值幅度太大。