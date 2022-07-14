國安基金開反彈第一槍 Q3口袋名單全揭露

【文／黃俊超】

持續聚焦通膨、升息步調與經濟前景預期之外，美股將進入財報密集公布期，台灣則有國安基金宣布史上第八次進場護盤，強化市場信心，有機會擺脫修正破底泥沼，操作鎖定具基本面、題材與籌碼加持個股，伺機布局反彈契機。

後疫情時代包含俄烏戰爭與中國封城，都加速並深化了通膨影響，聯準會亡羊補牢，須採取更為激烈的手段阻擋，升息動作勢必將會持續，縮表也會按計畫進行，不惜犧牲失業率甚至經濟成長率，以美國利益為最優先，體質不佳的新興國家風險升溫，斯里蘭卡已正式宣布破產，是否出現骨牌效應有待觀察。

美元指數再衝高

通膨短期內恐仍將維持在高原期，歐洲央行已跟進結束量化寬鬆走向升息，金融市場超前部署，繼緊盯通膨與貨幣緊縮政策後，現今轉向總體經濟韌性，體質最強健的美國若能軟著陸，有機會只是虛驚一場，多數國家為無症狀或輕症居多，然若不幸衰退，全球中症重症國家現形，恐成另外一場災難的開端。

美元指數再度攀高至一○八．五六二，歐元與美元已一度出現價平，被視為避險貨幣的日圓，至一三七．七五續寫波段新高，韓元也仍在貶值軌道上，新台幣再次逼近三○元兌一美元大關，雖有利於外銷類股營運，不過也是外資匯出的主因之一，台美間利差持續擴大且還將更大，短期仍是難以避免的趨勢。

加權指數自歷史高點修正達四六九○．九五點、二五．一九％，外資今年賣超突破一．一兆元，投信則一路加碼逾一五○○億元，自營商自六月起轉為買超，整體仍賣超約一四○○億元，融資餘額減少一九三○億元，櫃檯指數修正幅度三○．四％，基於研判市場出現非理性的恐慌，國安基金宣布進場護盤。

國安基金條例第一條明確指出，設置緣由為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定。綜觀過去七次護盤，進場五個交易日內屬有效緩解短期恐慌，若拉長至六○天則七戰四勝，尤其網路泡沫與金融海嘯空方力道難擋，進場後仍有雙位數以上跌幅，顯示難獨善其身於國際股市。

由於目的為穩定市場、提振持股信心，對股市來說就是撐住指數，因此權值股將獲得最大受益，易獲買盤包含台泥、台塑、南亞、台化、台達電、鴻海、台積電、廣達、華南金與兆豐金等。

終端庫存壓力攀升

疫情造成塞港進而容易出現重複下單，而後的長短料、囤貨、封城斷鏈，再加上消費端的需求降溫，都是庫存升高的因素，根據Quick FactSet統計今年三月底全球二三四九家上市製造公司，庫存達到一．八七兆美元，創下十年來新高，其中以電子業庫存成長最為明顯，後續需搭配ＩＳＭ新訂單指數持續觀察。

消費性電子需求下滑，回到企業端則是庫存上升、拉貨趨緩，接下來可能出現價格鬆動，尤其是標準品市場的衝擊較高，面板、PC/NB、板卡、記憶體等都已出現，三星智慧手機庫存去化不如預期，零組件廠隱憂深化，且延伸至上游的半導體產業，等待護國神山台積電於七月十四日法說會產業看法的風向球。