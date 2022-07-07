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跨境電商 實力大躍進

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

日圓貶破二十五年新低，再度掀起搶買日貨潮，電子商務與與支付、物流業者，包括網家、綠界、宅配通等都大啖「跨境購物」商機。

日本在疫情爆發之前，一直是台灣民眾海外旅遊最愛旅行的國家，疫情爆發前的二○一九年，台灣訪日的觀光人次來到四九一萬新高，消費力排名更僅次於中國、南韓之後，成為日本第三大觀光收入來源，雖然疫情把旅客阻擋在日本大門外，但卻阻隔不了許多人想念日本的心，日本最大網購平台樂天市場觀察到，台灣作為日本樂天第一個海外市場，「跨境電商」竟擔當了撫慰眾多哈日族無法出國的遺憾，在近一年跨境商品銷售額已大幅成長近五成。

消費者透過跨境電商海外消費的意願大幅攀升，除了疫情驅動之外，匯率也是一大原因，由於日本央行堅守貨幣寬鬆政策，日圓兌台幣已來到二十五年新低，儘管日本也面臨通膨高漲的問題，但是弱勢日圓有利於出口，刺激國內消費，日本央行依舊採取放手日圓貶值的態度，再加上全球央行幾乎都在為了壓抑通膨，而採取緊縮政策的同時，日本央行仍維持負○．一％的基準利率不變，美日之間利差擴大，也是加速日圓貶勢加劇的主因，過去兌換一萬日圓需要約四千多台幣，而時至今日僅需要二千多台幣，也大幅增加了消費者搶購日貨的熱潮，其中，本土多數電商平台就曾在默默耕耘跨境電商相關商機，還有跨境銷售最需要搭配的金流─電子支付業者、物流相關業者，以及近年開始興盛的先買後付，在業者不斷轉型、試圖創造更新的消費機制之下，都為這波爆發的跨境商機下增添不少合作空間。

日圓貶 搶日貨者遽增

跨境電子商務（Cross Border E-Commerce），指的是境外電子商務銷售商品金流物流交易，最簡單的定義就是透過網路將商品賣向全世界，即「發生在網路上」的國際貿易。這幾年在疫情催化下，跨境電商開始挑戰傳統貿易與零售業快速崛起，不只傳統電商、網路巨頭包括Google、Meta、Shopify、沃爾瑪等國際企業爭相投入巨資瞄準跨境業務，毫無疑問，未來跨境電商的成長將是飆速衝刺，將遠遠勝過整體零售市場以及電商市場的成長力道。

最為知名的莫過於國際電商巨擘亞馬遜，在擁有絕佳的流量優勢之外，更提供ＦＢＡ物流服務、亞馬遜Prime訂閱服務，至今全球擁有超過二億會員，最近開始將力道著重於社群購物功能，例如Amazon Point、Amazon Live直播等；中國電商阿里巴巴則早在二○一○年就啟動全球速賣通跨境服務，還有媒合供應商、商家等機制，並透過支付寶進行擔保交易、國際快遞發貨至世界各地，而根據調查，台灣有近六五％的中小企業主、零售業者認同應該推動跨境電商，採用的銷售平台中，前五大分別為：亞馬遜占比超過二六％、自設官網占十八％、台灣經貿網與阿里巴巴國際站皆占十一％、蝦皮占十．五％，但是多數進入跨境電商的年資都尚淺、規模不大，總交易額大於千萬的業者涉入跨境電商比例僅不到兩成，顯見台灣業者多數仍在蹣跚學步的階段，特別是事涉國際通關及商品檢驗等程序，這些都是中小型企業尚待克服的難題。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2203期；訂閱先探投資週刊電子版

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