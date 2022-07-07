來劑反彈強心針 哪些族群讓你值得擁有？

【文／方亞申】

跌深就是最大利多，就有機會出現反彈！大盤最好是留長下影線或是量急縮，反彈力道才會強；主要還是看重量級股台積電、聯發科、長榮動態而定，景氣轉佳的工業電腦、汽車零組件、網通及內需加上航空股，可多加留意。

在聯準會急速拉升利率壓抑通膨下，美股上半年跌幅以科技股最凶，那指下跌三二．四七％、費半高達三六．○六％，標普也下跌二三．七％，道瓊跌十八．四％最少；台股則下跌十八．二五％，相對不大。下半年以來美股科技股漲跌互見，但是與台股關係較密切的費半指數出現破底，台灣電子股繼續殺低，尤其投信原先認養相關的如順德、漢磊、世芯、智原、創惟、雙鴻、精材等開始棄養大跌，而權值王台積電也創波段新低，聯發科貼息後跌勢未止，電子股肅殺氣氛濃厚。

科技股飽受降價、庫存利空

主要是美光看淡後市，下半年開始費半又跌、今年累計跌接近四成，台股反應更大，尤其繼馬斯克看壞景氣認為要裁員後，臉書母公司Meta執行長祖克伯向員工示警，嚴重經濟衰退恐降臨，今年工程師招聘人數至少縮減三成，亦警告下半年成長將放緩。台灣則是電子公司及外資同步看淡言論及報告一一出爐，仁寶就說保守看下半年；外資更是卯起來調降績優半導體股評等，例如ＩＣ設計雙高價股聯發科、聯詠等等一連串；下游大廠紛紛把庫存過高列為警戒項目。降價、庫存等利空，使得電子股跌勢凶猛，主要半導體股近一年來股價幾乎都腰斬，景氣循環關聯性較高的驅動ＩＣ天鈺及敦泰，去年幾乎出現十幾倍速度上漲，現在景氣下降股價跌不停，轉眼間已修正超過六成，去年掛牌的電源管理廠力智，股價轉眼間只有天價的四折不到。

今年國際間黑天鵝到處飛，最主要推手還是俄烏戰爭，使得與民生相關密切的油價及大宗物資大漲，逼得美國聯準會承認去年錯估通膨壓力，今年快速拉升利率，即使犧牲經濟成長也在所不惜，並認為美國經濟硬著陸可能性的存在。六月一次升息三碼後，基本利率來到一．五至一．七五％，接下來七月將再升息三碼可能性高，則利率將達二．二五至二．五％的中性水準，去年此時還是幾乎零利率，加上縮表開始進行，資金成本的拉升，科技股首當其衝，加密貨幣更是崩盤，重量級公司例如臉書股價只有天價的三成不到、輝達及超微股價幾乎都是天價的四折左右，特斯拉則打五折。

利空鈍化才有利築底

重點是接下來美國將進入財報周，以美光打頭陣就說看淡後市，台灣則出現第三季DRAM價格將降價一成新聞，加上前述臉書及特斯拉說要裁員或減少支出，看來科技股財報似乎利空大於利多。其實股價都已經大跌一段，如今利空再現，就看股價反應是否利空鈍化？若能，就有利築底。

當然更重要是七月聯準會升息三碼機率大，因為六月美國一次升息三碼，油價從一二三美元打回一○一美元，這次升息看看是否能否將油價打回九○美元以下，果如此有助通膨下降，九月升息壓力將會大減，有利股市反彈；當然若油價還是在一○○美元以上，聯準會升息壓力只會增不會減。此外，美元指數也是觀察焦點，近期創新高又不利股市。德股創今年新低，國際股市又面臨抽資金利空。

幸好其他原物料大宗物資價格以今年最高價計算，已回檔二至四成，總體壓力也不會像上半年大。加上股市跌深，就有利反彈。若再加上疫情趨緩、消費出籠，對經濟是有利的。預計道瓊二九○○○點、標普三六○○點、那指一萬點將具大支撐。季線則是上檔壓力所在。費半二二五○點上下五○點支撐。