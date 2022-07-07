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台積電跌夠了沒？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

護國神山台積電遇上股價的土石流，在利空滿天飛舞時，該一起跟著看壞嗎？NO！應該趁著悲觀氛圍，找出評估股價的關鍵要素，並計算自己心中合理的價值…

通膨壓力與經濟衰退的烏雲持續籠罩市場，在國際股市紛紛大跌後，台股也跟上補跌的行列，不只跌破萬五關卡，就連萬四也告失守，故，投資人正面對自二○二○年疫情大爆發以來，最嚴酷的回檔考驗，就連相關的政府部會首長都跳出來信心喊話。

越攤越平？它何時落底？

究竟台股何時可以結束大逃殺？機構法人、投資專家不約而同都指出，關鍵主要在於護國神山台積電何時止跌。回顧台積電走勢，今年初創下新高價六八八元後，甚至還有機構法人喊出上看千元不是夢，然而，隨著國際市場利空一樁一樁接踵而至，台積電也受外資不斷提款而持續走跌，統計至七月三日，今年外資就已賣超台積電超過七六萬張，外資對台積電的持股也從年初的七五．六％降到近期的七一．七％，換算賣超金額超過四二○○億元；也就是說，在外資今年來賣超台股這九五○○億元的規模中，就有將近一半是賣台積電的結果。

伴隨護國神山的股價，如土石流般往下沖刷，與此同時，市場熱議的話題也就從「六○○元的台積電可以買嗎？」、「五○○元的台積電可以買嗎？」一路到如今的「四○○元的台積電究竟可以買了嗎？」趁著台積電在七月十四日法說會之前緘默期，就是我們搶先在法人之前，提早評估台積電合理價值的好機會。

特別是投資關心的幾個議題值得先釐清，一是長鞭效應的餘威，極短線來看，市場信心不足，賣壓無法被消化之前，股價都還有探底的疑慮，畢竟全球通膨加劇，經濟放緩疑慮嚴重衝擊終端電子產品需求，半導體產業砍單與新品遞延風暴持續擴大，加上供應鏈長鞭效應發酵等，讓內外資大型研究機構全面敲響科技電子業警鐘，尤其晶圓代工處於產業鏈最上游，等於是長鞭的末端，甩動幅度最大，股價自然會有過度反應的跡象。

包括摩根士丹利、里昂、野村等皆表示庫存過多將使成熟製程下半年的產能利用率下降，高盛更直接點名明年台積電八吋及十二吋產能利用率將下滑，影響獲利展望，同步調整公司目標價從九一二至八五七元，是目前市場上第一家下調台積電目標價外資券商，也就是說價格的下修已成為進行式，其實擔心也沒意義了。

短線利空　長期趨勢仍向上

二是虛虛實實的利空謠言解讀，近日台積電再遭市場利空重擊，業界就傳出，台積電手上前幾大客戶調整訂單，包含蘋果旗下的iPhone新機目標出貨減少一成；而ＰＣ市況急凍，使超微（AMD）也下修七奈米、六奈米製程投片量約兩到三萬片；另外，也傳出輝達（Nvidia）下一代採用五奈米製程生產的新品有可能將延後，目前時間表未定，推估至少會有一季的遞延，甚至還有可能遞延到二○二三年；此外，還有安卓陣營的手機庫存過高，兩大ＡＰ龍頭都可能以砍單來替過高的庫存止血。

利空消息來勢洶洶，使台積電股價越殺越慘烈，不過倒是不少機構法人也認為：「股價確實有點殺過頭。雖說半導體產業進入修正，台積電難置身事外，但ＡＩ、雲端、物／車聯網等應用商機仍是台積電中長期營運動能；且作為全球擁有最先進製程的晶圓代工廠，不論在規模、技術研發量能，或是客戶關係上的優勢與競爭力等，都是全市場有目共睹的。」

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2203期；訂閱先探投資週刊電子版

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