電池材料聚焦康普、美琪瑪

【文／莊家源】

隨著歐洲二○三五年禁售燃油車時限接近，電動車發展趨勢已然不可逆，關鍵零組件之一的電池更加受到市場重視，各大電池製造商紛紛擴大產能。

全球汽車業持續朝電動化及智慧化兩大趨勢發展中，各國禁售燃油車的政策更督促各大車廠積極轉往電動車的開發及生產。在國際傳統車廠逐漸投入電動車市場外，中國造車新勢力、美國新創品牌的崛起，將帶起電動車市場滲透率持續提升，而電動車關鍵零組件之一的電池也越受市場重視。國內電池材料供應鏈中，正極材料業者如康普、美琪瑪、立凱ＫＹ，負極材料業者中碳、榮炭，還有像是聚和、明基材等皆可望受惠。

二○二一年汽車產業受到美國德州暴風雪、日本瑞薩電子火災與全球航運塞港影響下，供應鏈的效率不佳、缺料導致整體汽車銷售量不如預期。根據各國汽車協會資料統計，二一年全球汽車銷售僅七一○○萬台，年增率三．八％，但在電動車的部分，卻呈現顯著增長，年增率超過一○○％。

電動車銷售穩健成長

細分各地區來看，中國電動車市場占比重回五二％之上，主要受到中國規範車廠在汽車產量中需有一定比重為電動車，以及車廠推出受消費者歡迎的低價小型車，使中國市場銷售量年增率高達一六八％，第二大市場歐洲則延續二○二○年的棒子與蘿蔔政策，使銷售量年增率約達六○％。

根據Digitimes Research預估二○二五年電動車銷售量將達二八五○萬台，於整體汽車市場滲透率將超越三○％，因隨著油車禁產禁售時程愈加接近、碳排放標準趨嚴等，車廠為避免支付碳稅及巨額罰款，持續加碼投資電動車事業，包括擴增電動車產品線。

車用電池屬寡占市場

除了電動車龍頭特斯拉（Tesla）在去年第四季銷售量超出市場預期，帶動市場將特斯拉今年的銷售量預估由一二五萬輛上修十九％、至一四八萬輛，年增五八％之外，全球最大傳統車廠豐田汽車（Toyota）從抗拒電動車轉為擁抱電動車，並將本身二○三○年的電動車銷售目標由二○○萬台上修至三五○萬台，上修幅度達七五％。隨著電動車滲透率的拉高，包含車用電池、汽車電子、車用半導體等產業將出現結構性的變化。