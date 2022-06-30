王牌ETF 吸金力照樣不減

【文／吳旻蓁】

儘管全球股市這半年來都在下跌修正的風暴中，但是資金對ETF的熱情卻依然不減，甚至反向ETF照樣在股災中大獲全勝，「多空都有機會」這就是ETF迷人之處！

二○二二年已度過一半，上半年因著俄烏戰爭、疫情等因素衝擊，導致全球供應鏈再次受阻、能源與原物料價格飆漲，又再進一步推升物價上漲，而高漲的通膨也使聯準會（Fed）由鴿轉鷹，加速升息、收資金腳步，一環接一環猶如骨牌效應，使全球金融市場劇烈震盪並持續下探，甚至五月消費者物價指數（ＣＰＩ）不降反增、創下四○年新高，以及零售和半導體等企業相繼發布保守財測、消費者信心降至歷史新低等，都再讓近期的金融市場壟罩在一股低氣壓之中。

不過在全球股債市顯著修正下，悲觀的投資氛圍並未澆熄市場對ＥＴＦ的投資熱度，根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示，五月資金投入ＥＴＦ強勁，淨流入達八○二．八億美元，累計至五月底淨流入達四一七八．七億美元，為歷史第二高，僅次於去年同期的五七二三．六億美元；且到五月為止，全球ＥＴＦ市場已呈現連續三六個月維持淨流入態勢。儘管今年股債市下跌，使ETF/ETP總資產規模相較二一年底的十．二七兆美元減少七．九％，但仍有高達九．四六兆美元水準。

ＥＴＦ熱度未被澆熄

事實上，過去三十年來，ＥＴＦ的發展與成長從未停下腳步，尤其○八年的金融海嘯以後，全球ＥＴＦ市場規模逐年成長，國際上許多資產管理公司也持續推出創新性的ＥＴＦ，從股票型ＥＴＦ，漸漸發展出債券、房地產、原物料、黃金及匯率等各種資產類別，且近幾年槓桿與放空型的ＥＴＦ也一定程度受到全球投資人的青睞，主題型的ＥＴＦ熱度同樣直線上升，熱門題材包括高股息、電動車、５Ｇ、資訊安全、ＡＩ及機器人等皆相繼有ＥＴＦ上市，使投資人有更豐富的選擇。

當前ＥＴＦ市場仍以股票型的ＥＴＦ總市值較大，其次則為固定收益型ＥＴＦ，而商品型與其他類別的ＥＴＦ也在持續成長之中；不斷壯大的ＥＴＦ市場從檔數也可窺見一二，截算至五月底，全球ETF/ETP檔數已突破一萬大關，達一○三六○檔，十年來年複合成長率高達二一％。

全球資金為何趨之若鶩進入ＥＴＦ市場？或許可從幾個方面來看。其中一大特色就在於成本低廉，由於ＥＴＦ的管理策略是追蹤指數報酬，也就是追蹤一個特定指數，因為不由專業經理人主動選股，如此一來就可以省下一筆研究分析的費用，且相較主動式基金，ＥＴＦ並不會頻繁交易，交易成本也就自然降低。

另外，可有效的分散風險以及投資組合透明度高更是ＥＴＦ人氣高漲的關鍵原因，由於不一定人人都有時間研究股票，為避免選股失誤，此時透過ＥＴＦ即可達到投資一籃子股票的特性，以元大台灣50為例，其是追蹤台股上市市值前五○大的個股，較不受個別公司影響績效，可有效降低單一公司帶來的風險，也可降低投資組合的波動性。且ＥＴＦ持股相當透明，投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。

低波動、低風險的產品特性和多樣性的選擇，使全球投資人紛紛將ＥＴＦ納入自己的中長期投資範圍中，這也是在這波股市下跌之際，ＥＴＦ仍吸引不少資金進駐的原因，甚至，ＥＴＦ的投資訴求是大跌大買，也讓全球股市即便有短線的波動，逢低的買盤也往往源源不絕。

低波動、低風險 人氣高漲

而ＥＴＦ的發展熱潮在台灣市場也相當明顯，除了由原來的寡占演變為當前的各投信百家爭鳴外，成交量、成交值、資金規模、受益人數等數據皆顯著提升，甚至在今年全球政經局勢動盪之際，國內ＥＴＦ一枝獨秀，前五月累積規模大增一六三七．九億元，為歷年同期最多，推升整體規模達六五六二．七億元的歷史新高，尤其國民ＥＴＦ的0050及元大高股息兩檔規模於六月分別達陣二五○○億、一二七○億的歷史新高里程碑，種種都突顯市場震盪下，投資人對ＥＴＦ的信心不減。