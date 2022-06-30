謝金河：這個世界開始不同步

【文／謝金河】

我們常常開玩笑說，吃這個也癢、吃那個也癢，美國六月份消費者信心創下十六個月新低，道瓊指數又大跌四九一．二七，本來在通膨壓力下，升升不息的升息循環、經濟指標向下修正是好事，但股價仍下跌，而先前公布的各項經濟指標表現太亮眼，投資人擔心升息壓力會加重，股價也是以下跌回應，好消息也跌，壞消息也跌，這代表市場的修正仍在持續中。

先前我特別提到，二○二二年進行了一半，接下來大家必須特別盯住市場關注的幾項重要指標，一是油價，油價不回落，通膨降溫就沒有希望，現在ＷＴＩ在一一一．九二，又比二十二日的一○二．二二上升了一成，北海油二十八日收在一一八．一五，這代表油價仍在高檔，距離二月二十四日俄羅斯入侵烏克蘭的價位仍有一段距離。

全球股市大跌的導火線

油價沒有顯著回落跡象，天然氣從九．三二回落到六．二一美元，也算是好消息，能源價格居高不下，會造成很多不產油國家因為進口石油、天然氣、瓦斯拉高了價格，造成貿易赤字，像南韓是出口導向國家，今年到六月二十日為止，貿易逆差已達一五六．九四億美元，這也造成韓元急跌到一三○七．八兌一美元，今年南韓股市跌幅勇冠三軍，到二十八日為止，下跌十八．六％，已是亞洲最慘烈的市場。

油價牽動的是ＣＲＢ，最近糧食價格有比較顯著的降溫，小麥從一二九四跌到九三七美分，玉米從八一三．五跌到六七三．五美分，黃豆從一七六九跌到一六○九美分，顯示俄烏戰爭造成的糧食價格上漲，現在有降溫的跡象。整體顯示出來在ＣＲＢ的數字從三二九．五九，回落到二九六．六九，如果這個趨勢保持下去，七月八日公布的美國ＣＰＩ數字回落到八．六％以下機率就會增加。

這一次造成全球股市大跌的一個導火線，是美國五月ＣＰＩ到達八．六％，從元月的七．五，％，二月七．九％，到三月八．五％，四月落到八．三％，本來市場以為五月的ＣＰＩ落在八％以下，沒想到是創新高的八．六％，這個數字讓Fed更加鷹派，鮑威爾立刻宣布下半年升息七碼，如果按照這個升息路徑，美國Fed基本放款利率會從現在的一．五～一．七五％，到年底拉升到三．二五～三．五％之間，這個八．六％讓道瓊指數進一步下跌逾三○○○點，這一段殺戮又讓美國股市破底。

各國債市形成巨大利差

上半年升息三次，下半年挑戰會更大，除了預期升息七碼，還有Fed將進行縮表，升息與縮表一起聯手對付資本市場，這個壓力會大增，這也是下半年全球股市的大考驗之一。接下來要注意公債殖利率的變化，一年之前，美國十年債殖利率在○．五三％，如今全都在三％以上，最高一度來到三．四七九％，已逼近三．五％的高點，現在三年、五年、七年、十年到三十年債殖利率都糾結在三．一～三．四％之間，這是市場對今年升息目標的總體反應，也意味了美國的基本放款利率正朝著三．五％的目標挺進。

接下來要看美債殖利率拉高與各國債市形成巨大利差，像美國十年債在三．一七七％，日本十年債只有○．二五％，美日之間債息拉大，這也是日圓跌跌不休的主因，這次日圓跌到一三六．七一，這已是一九九七年以來日圓所創下的新低價，很多經濟專家都認為日圓貶值代表日本經濟的弱化，但日圓開啟貶值的新時代，一定會對區域經濟帶來巨大衝擊，日圓貶，韓元也貶，這也使得台幣一直有跌破三○元關卡的壓力，這一次日圓、韓元創新低，新台幣與人民幣挺住，這也是另一個觀察的點。

現在除了美債出現利率倒掛，各國債市息差，也加大匯市的變化，每一個國家都面臨不同的問題，進入下半年，在一陣肅殺之後，大家可以回頭檢視一下，全球資金可能重新配置，還有一個是全世界的股市基期不相同，接下來的變化也會不一樣。

例如，從技術指標來看，美國道瓊九月Ｋ值在三三．五二，九月Ｄ值在四七．三九，Nasdaq九月Ｋ值在二四．○六，九月Ｄ值在四○．○一，費半的九月Ｋ值在二五．一六，九月Ｄ值在四二．二七，但ＮＢＩ生技分類指數九Ｋ在十九．一七，九月在二三．六，最近ＮＢＩ生技分類指數彈升十二．八五，從月線ＫＤ值的位置可以看出最先跌的ＮＢＩ生技分類指數已逐漸抗跌。

循著這個線索來看，台股加權指數現在的九月Ｋ值在三五．三二，九月Ｄ值在五二．七八，櫃買的九Ｋ在二九．八五，九Ｄ在四七．八，這個位置跟美股差不多，所以也代表台股與美股連動大，比較不幸的是這次費半指數跌幅深重，今年以來費半指數下跌逾三成，現在在二六四二，距離最低點二五二三．二非常接近，這也是台股停留在一萬五千點低檔的主要原因之一。

滬深港股市率先抗跌

去年大漲三五．四％，在亞洲股市名列前茅的越南股市，今年從一四九四．九跌到一一六二．○六，跌幅二二．二七％。在東協市場，印尼股市一枝獨秀，今年不跌反漲，今年上半年還有六．三一％的漲幅，在全球股市下跌中，印尼股市挺身而出，十分有代表性，這也代表供應鏈重組逐漸產生變化。最近鴻海（2317）董事長劉揚偉到訪印度、印尼，都與國家領導人見面，也顯示這一輪供應鏈重組正加速進行中，鴻海這次逆勢抗跌，非常有代表性。越南股市去年大漲、今年修正，現在九月Ｋ值在四三．九一，九月Ｄ值在六四．三七，這都意味了修正仍在進行中。