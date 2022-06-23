聯發科小金雞達發 登興櫃股王

【文／周佳蓉】

今年績優興櫃股ＩＰＯ轉上市櫃相當熱絡，六月底有即將轉上市的采鈺、轉上櫃的濾能，同時，興櫃市場也將迎來重量級新兵。

去年興櫃掛牌的采鈺在第三方支付龍頭綠界三月中旬轉上櫃後，成為興櫃股王，三個多月過去，原本的興櫃股王采鈺也追隨綠界的ＩＰＯ腳步，於六月三十日轉為上市股，不過長江後浪推前浪，另一家ＩＣ設計龍頭聯發科子公司達發科技，也加入興櫃市場的舞台，同期的還有掛牌戰略新板的高福化學、掛牌一般板的浩宇生醫、坦德科技、全福生技、安美得生醫等五家公司。當中最受投資人矚目的非達發莫屬，以六五○元的價格掛牌，不但超越穎崴二○一九年登興櫃價格的三二○元新高，二十二日掛牌股價盤中最高衝上八百元，一舉接替采鈺奪下興櫃股王寶座。

興櫃股ＩＰＯ成績亮眼

興櫃市場在過去孕育不少績優股，像是一月轉上市的瑞鼎、力智、三月轉上櫃的綠界科技，再到近期的正基等，如果又有富爸爸或母公司的光環加持，市場關注度大增，自然容易享有上漲的蜜月期，在轉上市櫃後有一波漲勢拉抬。以電源管理ＩＣ大廠力智來說，華碩持有力智近二六％的股份，同時聯電旗下的士鼎創投、力積電的富碩投資也有投資，一月初以五八九元轉上市後，股價當日即飆漲逾三成，到後來最高更來到一○一五元；友達集團旗下的驅動ＩＣ廠瑞鼎，友達持股約十八％，近年布局AMOLED面板驅動ＩＣ有成，年初登板，股價表現果然不負重望，最高衝上五四二元，漲幅高達七六％；正基科技背後則有網通廠正文撐腰，大股東正文持股約三三．三七％，在萬物皆連網的趨勢下，成功從過去的硬體模組廠轉型為網通模組品牌商，ＥＰＳ連續四年大成長、五月營收三．六七億元創歷史次高，五月二十四日以九六元上櫃飆漲二八％，至今仍能匯集人氣，持續蜜月行情逆勢上漲。

即將轉上市的采鈺，受到台積電近來CMOS影像感測器晶片（ＣＩＳ）的接單滿載而蒙受其利，營收連十三個月呈現年增，再加上龍潭十二吋新廠第四季的階段性量產挹注，法人給予下半年逐季走揚、優於二一年營運的期待，采鈺在上市前的競價拍賣市場更是踴躍，吸引合格投標量達三○八八七張，競拍超額認購二．○八倍。

興櫃市場可說是小金雞的孵化地，儘管相對於上市櫃公司，資訊揭露不透明、流動性較不足，更沒有漲跌幅限制，因此充滿著機會和風險，不過如果把握機會做足功課，仍有機會在當中找尋到具有上漲潛力的大飆股。