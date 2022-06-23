反彈衝一波不NG 電子股擺一邊 車用、網通放中間

【文／方亞申】

美國大升息壓低油價，股市再創新低後反彈；台股也創今年新低彈升，操作上仍需有風險意識，所幸融資減幅超過指數跌幅，有利籌碼換手；短線率先出現突圍的汽車零組件、網通及航太族群，拉回可多注意，金融股「保單之亂」後正築底，具有防禦作用。

在聯準會六月升息三碼後，美股終於出現較大反彈，西德州原油從一二三美元附近跌回至一○八美元以下，通膨壓力稍微喘口氣。美國總統拜登七月將訪中東，寄望OPEC+組織增產，另一方面有意暫時取消美國內汽油稅，以壓低目前正處歷史最高的國內油價。油價若能下降至一百美元附近，對於壓低通膨將大有助益。

由於歐美同受高漲通膨之苦，消費者指數年增率已連續數月超過八％，生產物價指數年增率則超過十％，代表成本增加部分尚未完全反應至消費者身上，聯準會必定看到某些訊號，所以一次升三碼，預估七月再升三碼，反正股市都已經大跌了，趁著九月以前趕快升息壓制通膨，讓第四季期中選舉順利過關。油價若未創新高，在包括黃小玉、非鐵金屬如銅、鐵礦砂、鋁、鎳等價格已在三、四月出現高點而且回跌一段下，高通膨應該會下降才是。

科技股對升息最敏感負乖離大

若以美國二年、五年、七年及十年期公債都攀升至三．一九％以上，但是十年期公債殖利率三．二六％並未最高，顯見市場不盡然認為通膨是長期現象。不過既然二年及五年期公債殖利率都已經三．一五％以上，市場就會認為，至少這次利率調升目標應落在三．五至四％之間，以現階段利率在一．五至一．七五％，七月份若再調升三碼，利率就達二．五％，可以說升息循環超過半山腰，對照股市累計跌幅二至三成，預計未來抵抗力將增強。今年的俄烏戰爭、原物料大漲、聯準會大幅度升息等灰天鵝因素，使得全球股市基本上都處於負報酬，尤其美國為擠壓泡沫，科技股跌幅尤其大，不用歷史高點而以今年計算，費半及那指分別下跌三二．九％及二九．二％，雖有反彈都彈幅不大。道瓊及標普最深累計各下跌十七．七五％及二二．九一％，理論上道瓊來到金融海嘯低點反彈至歷史高點回檔○．三八二之處二九七九三點、標普在三八四二點就應該反彈，但走勢較預期弱，惟至少回檔一半二七五八二點及三五○四點應具有強烈支撐。

科技股對於升息最敏感，這次回檔費半及那指不僅都跌破○．三八二處，更跌破回檔五成，分別是一一二○一點及二六五○點，理論上指數都出現腰斬，技術性反彈應該會出現。最差是修正○．六一八處，費半在二三一五點、那指在一○○一八點。

目前仍在美國主導升息循環，全球股市呈現空頭模式，且費半及那指與年線負乖離都超過二○％、標普及道瓊負乖離各達十四．八％及十一．七％都算是相當大；而負乖離超過十％以上還有台灣上市櫃指數、澳洲、巴西、韓國、越南、恆生及國企，歐洲德、法 也都超過十％；也就是說，股市與年線負乖離過大是全球股市共同承擔。不過先前跌幅及負乖離最大的中國深滬股市，早在三月就見低點反彈，歷經四月封城，到五月政策祭出降息、降準以及汽車家電下鄉補助購買利多，兩者已逐漸向年線反彈。一方面是技術面乖離大，另一方面也要政策主導刺激股市反彈。

相較於美國升息，中國三月底至五月初相繼在上海、昆山、北京、深圳、東北等出現封城或部分封城，也重創經濟，如今是否嚴格清零也非那麼肯定，救經濟為先，所以對重量級產業尤其是汽車率先出手，祭出六百億人民幣補助購買三○萬人民幣以下車款，每輛數千至一萬人民幣不等；另外也降低購置稅，從十％降至五％。大陸工信部更在五月底表示，將重組新一輪新能源汽車下鄉活動（史上第三次），推出一批資訊消費示範城市和示範項目，促進汽車、家電等大宗商品消費。除了消費券與補貼，大陸政府還多管齊下，例如，官方把原定二○二二年底到期的新能源汽車補貼，延長到二三年，對象包括特斯拉在內的外資車企；且要求各地不得新增汽車限購措施，預計可拉動兩百萬輛乘用車新增需求，由小幅衰退進而轉為正成長至二一○○萬輛。

此舉激勵大陸汽車相關股股價大漲，首先創歷史新高是比亞迪，連做客車的中通客運股價短短一個月間就從三．八五人民幣暴漲至二一．四六人民幣，漲幅超過四．五倍，期間被暫停交易後再開放，股價又創新高再暫停交易。其他如廣汽、金龍、東風汽車、長安、長城等汽車股價皆上漲突破年線。也鼓舞在香港掛牌的蔚來、小鵬、理想近一周以來股價大漲。

東陽射出利多三箭

國內汽車零組件公司西進大陸設廠不少，東陽較早到中國投資，為全球最大售後維修（ＡＭ）零組件集團，台灣廠主要業務是放在ＡＭ市場，大陸廠的布局則是以ＯＥＭ為主。過去幾年營運在谷底，如今卻有三利多可期。東陽首先透過與前十大汽車品牌合資的方式，直接打入供應鏈體系，工廠數量超過十五座，帳面投資金額超過五○億元，過去十幾年東陽已經在大陸的ＯＥＭ市場布局很深，如今遇到中國第三次汽車下鄉刺激景氣機會，外資預計東陽在中國ＯＥＭ業務將從今年第二季起改善，今年營收將可成長七．七％，淨利潤將比去年成長一四八％。