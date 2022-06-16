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迎Type-C大時代 概念股出頭天

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

歐盟（ＥＵ）六月七日正式拍板，通過決議規定二○二四年秋季前，在歐盟國家銷售如智慧手機、平板電腦、數位相機、耳機、遊戲機、電子書閱讀器等中小型電子裝置，都必須將充電器的接孔改為USB Type-C；另外，由於不同的充電特性，充電接孔及功率型號複雜多的筆記型電腦產品，則考量廠商必須有更長時間來準備通用充電解決方案，因此法規生效時，會有額外的四○個月緩衝期來調整相關套件。歐盟此舉意味著，長久以來充電規格百家爭鳴的局面正式告終，USB Type-C將成為歐盟電子產品的通用充電接頭。

產品逐步轉換為Type-C

根據歐洲議會的新聞稿中指出，歐盟消費者每年花費超過二．五億歐元在購買線材、充電器，在這過程中，包含廢棄和未使用的充電器估計每年還會產生超過一．一萬噸的電子垃圾。事實上，為了要減少不必要的電子垃圾產生，並且讓消費者可透過同一個充電裝置為多款電子產品充電，進一步改善電子設備充電器規格紊亂造成的不便，歐盟早在十多年前就一直積極推動制定通用多款電子產品充電器規格的法規。時至今日，市面上常見的充電連接埠規格已從三○多種減少到目前常見的三種規格，包括USB micro-B、USB Type-C以及Lightning。從三種規格的市占率來看，歐盟及研調機構統計顯示，目前市售手機隨附的充電器，有大約五○％是USB micro-B規格，在非蘋陣營的智慧手機品牌中，充電器接口已逐步轉換至USB Type-C，市占大約二九％，蘋果（Apple）手機則仍以Lightening接口為主，全球市占率二一％。

歐盟這項法案的通過，代表著所有在歐盟銷售的電子產品未來都必須全面採用Type-C接口，也在Type-C統一的大趨勢下，到時Type-C規格將會遍及各類產品，同時勢必加速蘋果替充電孔介面做出重大改變，地表最強蘋果分析師郭明錤日前就預期，蘋果將在二三年下半年拋棄Lightning接口，改用Type-C；《彭博社》報導也指出，蘋果已開始測試採用USB Type-C傳輸埠的iPhone，以符合歐盟法規。

Type-C市占有望大幅提高

一旦蘋果iPhone正式導入USB Type-C接口，依iPhone二一年市占約十八％來看，光是iPhone所需的Type-C數量將不容小覷，屆時市場規模迎來高速成長期，進而推升USB Type-C市占率大幅提高，預料包括創惟、威鋒電子、偉詮電、鈺創、安格、祥碩、譜瑞ＫＹ等相關供應商有望大啖商機。

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