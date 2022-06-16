從阿湯哥、王心凌看投資契機

【文／周佳蓉】

輕快節奏、充滿活力的律動舞步，藝人王心凌憑藉著當年經典曲《愛你》勾起不少男孩塵封的青春記憶，在陸綜《乘風破浪３》中重新獲得關注度再翻紅，連帶讓節目製作單位及母公司芒果超媒，在資本市場掀起一陣「王心凌概念股」搶買旋風；同樣地，能輕鬆牽起觀眾心中懷舊情懷的《捍衛戰士》系列，五月初第二集上映後，湯姆．克魯斯成功帶著老影迷回歸電影院，上映首周創下一．六億美元票房，刷新阿湯哥四十年從影史的開片票房紀錄，傳統影劇產業在疫情期間可說是低迷慘澹，這股大人帶小孩進電影院的景象，自民眾觀影習慣改變、疫情帶動Netflix、Disney+等影視串流服務崛起後已許久未見，就連美國最大的電影院營運商AMC Entertainment都指出，電影票房業務已重回正軌，六月九日公布的當週的觀影人次數據，甚至一舉超越一九年疫情發生前的水準。

派拉蒙獲股神投資

一部橫跨三十六年前的電影續集能再創巔峰，除了有阿湯哥的新、舊粉絲支持，負責製作與發行的派拉蒙影業更是重要幕後推手。這家成立於一九一二年的老牌影視巨擘，是派拉蒙全球（PARA.US）的旗下子公司，同時也是五大電影公司之一，派拉蒙全球除了擁有這間製片廠，還有ＣＢＳ娛樂集團、派拉蒙媒體網絡、串流媒體Paramount+等多個事業體，雖然在台灣至今還看不到Paramount+，但據統計，截至三月底，Paramount+在全球已擁有近四千萬訂閱戶，知名原創作品包括《星際爭霸戰》、《不可能的任務》系列等超過三萬部集影集、二五○○部電影，許多自製的院線電影會在上映一個月後上架平台，當中還有許多經典ＩＰ改編的影集，巧合的是，第一季派拉蒙才獲得巴菲特的波克夏控股二六億美元投資，買進六八九○萬股公司股票，在如今串流媒體百家爭鳴的時代，為何選擇投資的不是像網飛（NFLX.US）這類股票，或許背後原因值得玩味。

瞄準ＩＰ強大吸金能力

根據國際授權業協會去年出具的調查報告，派拉蒙（舊名為ViacomCBS）二○二一年位列全球授權商的第七名，光是一年授權商品金額就高達五八億美元，傳統資產與串流資產的結合也為派拉蒙創造了絕佳的優勢，相較於串流平台Netflix而言，一年雖然投入超過一三○億美元資金大量自製內容，但能帶來額外商業收入的ＩＰ卻相對有限，多數來自於訂閱用戶的營收且來源過於單一化，每年還必須在收購版權上耗費不少成本，因此擁有多少ＩＰ資產是影視產業的競爭力關鍵。