【文／黃俊超】

至聖先師孔子曾說「人無遠慮、必有近憂」，然而經濟學家凱因斯最有名的一句話「長期之下，我們都死了」。通膨雖然是暫時的，有許多手段可以應對，但是價格一旦上漲、就回不去了，衍生出財富重新分配的可能性，而越拉越大的貧富差距則是社會問題。政策的作用力越大，未來所面臨的反作用力也越大。

聯準會的貨幣緊縮政策，雖然可望逐漸壓制通膨數據，且近期部分原物料價格已向下滑落，不過關鍵的油價依舊強勁，俄烏戰爭與中國封城依舊帶來不確定性。美國最新公布的五月消費者物價指數（ＣＰＩ），較去年同期成長達八．六％，為四○年來新高，預估升息時間將拉長，九月暫停升息機率降低。

緊縮政策動輒得咎

根據聯準會前次會議紀錄，所規劃升息與縮表步調確立，市場期待九月暫緩升息，在不確定因素減少下，股市展開彈升，然而五月ＣＰＩ出爐後，金融市場再次受到衝擊；美國公債殖利率在五月份走勢不同調，一年以內攀高，而一年以上於衝高後回到月初水準，不過六月起則全面走高，且突破五月高點。

按照原定計畫，聯準會將於六、七月會議各升息兩碼，然華爾街日報卻釋出可能升息七五個基點的報導，即超乎預期的三碼，倘若為真，則聯準會的信用恐將大打折扣，也顯示通膨短期的影響已超過掌握，一般預估第三季ＣＰＩ仍位處高原期，因此，也可能維持按照計畫進行，不過九月不暫停而再次升息，留意利率點陣圖變化。

面臨此次供給面所引發的通膨，聯準會的貨幣緊縮政策，不論升息或縮表手段，都是從打擊需求面下手，主要是架構在美國經濟狀況強健之上，應能禁得起迅速收縮資金，從近期國外媒體與經濟數據來看，消費端逐步改變，然而通膨遲未下滑，倘若政策力道再度加大，也可能反而會加大經濟硬著陸的風險。

中國封城影響，損己不利人，雖說共產主義邏輯思維，領導人的意志方向才是唯一，不過開放理論上仍是可預期的，供應鏈的秩序也可望逐步恢復，而俄烏戰爭對油價、大宗物資與原物料價格具高影響力，一般預估規模可望縮小、談判也總會有結果。若兩大不確定因素漸除，對於通膨將有進一步壓制效果。

升息助銀行股擴大利差

匯市方面，美元指數五月中拉回，月底時不破季線而再次走高，突破波段新高機會濃厚，也使得大多數國家貨幣連袂走貶，其中日圓來到一三五，為二○年來首見，然日本央行仍可能持續維持高寬鬆貨幣政策，在利差逐漸擴大的狀況下，買進美元、拋售日圓趨勢恐將持續，而新台幣也再次逼近三○元大關。

美國時間六月十四、十五日，ＦＯＭＣ將召開貨幣政策會議，雖然之前已確立升息與縮表節奏，不過計畫總是難以趕上變化，回到台灣來看，五月ＣＰＩ年增率三．三九％，為近九年多來最大漲幅，而央行在三月升息一碼過後，本周將召開第二季的理監事會議，可能將會再次升息，一般預估在半碼到一碼之間。