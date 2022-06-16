怕大升息再度陷恐慌殺盤？ 謝金河：蹲低了 股價就有抵抗力

【文／謝金河】

美國公布五月ＣＰＩ八．六％，ＰＰＩ十．八％，震驚了全球金融市場，原本正在進行的反彈立即反轉向下，因為市場預期接下來聯準會ＦＯＭＣ的議息大會可能一次升三碼，全球金融市場再度陷入恐慌殺盤中。

為什麼五月ＣＰＩ八．六％會對全球金融市場帶來如此巨大殺傷力？原因是市場對五月的通膨降溫充滿期待，從美國ＣＰＩ的路徑來看，去年八月衝上五．四％，十月跳上六．二％，到了十二月到了七％，元月七．五％，二月七．九％，然後是三月跳升到八．五％，四月略降至八．三％，市場都覺得五月ＣＰＩ至少會降到八．三％以下，如果五月ＣＰＩ降到八％左右，大家會對通膨降溫帶來一線希望，有利股市繼續走上反彈之路。

五月ＣＰＩ為何重要？

五月的ＣＰＩ為什麼重要？因為俄烏二月下旬開戰，迄今進入一一二天，危機最大的月份是三月，因為北海油最高一度衝到一三九美元，糧食價格大漲，最緊繃的應該是三月。但戰爭陷入持久戰後，很多原物料價格逐漸從高檔回落，例如，油價回在一二○美元上下，原來高漲的貴金屬，包括一度飆升到十萬美元的鎳價回落到二五九二九美元，鋁價從三六八○跌到二六二八美元，銅價從一○六八○跌回九四九四美元，糧食價格盤旋在高檔，但也逐漸回落。

照理說，五月ＣＰＩ應該逐漸回落，像中國五月ＣＰＩ已降為二．一％，ＰＰＩ是六．四％，中國嚴控物價，似乎把通膨壓下，但美國似乎陷入惡性通膨的漩渦，影響最大的是民眾開車的汽油，加州最貴的汽油每一加侖最高達七．二九美元，大多數的州都在五美元以上。到美國旅遊或消費的民眾都知道，過去開車自行加油，汽油很少超過二美元，如今在五美元以上，這影響大眾消費太大了。

油價難以回落，這是美國通膨難以降溫的主因，也是美國景氣最大的變數，這當中可能還涉及供應鏈的重組，當市場看到五月ＣＰＩ跑出一個八．六％的數字，市場立即做出最壞的反應，從六月八日起，美國道瓊指數狂殺五個交易日，跌掉二九一五．七一，標普五○○指數跌了四二五．二九，道瓊跌勢最重的十日重挫八八○，十三日又大跌八七六．○五，連續兩天出現逾八百點的重挫，幾乎重擊全球金融市場，這當中領先下跌的Nasdaq及費半指數大約出現三個交易日下跌，Nasdaq跌一三六六，費半指數也跌一二二．六四。

股神這回栽了跟頭

美股大狂殺，把五月以來的反彈全部吃掉，各大指數都出現破底壓力，例如道瓊最低跌到三○一四四．二三，標普最低三七○五．六八，Nasdaq最低一○七三三．○四，費半指數最低跌到二六五八．四，在這樣狂風暴雨的大跌勢中，美國股市至少每天蒸發一兆美元以上，一些重量級個股單是這五個交易日，市值也都大縮水，例如Apple市值少二四二九億美元，微軟少二○五九億美元，Google少一二四七．二億美元，Amazon少一九○三．六億美元，Tesla、Meta都少六○○億美元以上。

這其中最顯著的是股神巴菲特在第一季大加碼，這回成了大輸家，除了個人財富蒸發，波克夏Ａ股有三個交易日單日重挫一萬美元以上，五月交易日跌了五六○○○．九美元，市值從七九二五．九四億美元跌到六二二八．三九億美元，這恐怕是巴菲特操作以來，很少見過市值狂跌的景象，最主要原因是蘋果的股價大跌，波克夏最核心持股正是蘋果，可見美國公布五月ＣＰＩ造成的殺戮有多麼慘重。

不過這一輪美股的下挫既深且重，道瓊到了三萬點上下，已逐步到了一個扭轉點，真正到六月升息，可能造成利空出盡的效果，股市仍有反彈機會，不過未來要面對升息、縮表的道路仍很艱難，股市要大好仍不容易，但股市總有一個法則，不會一直下跌，股價跌深就有保護力，這次先跌的中港股市相對就沒有出現破底壓力。

中國公布五月ＣＰＩ二．一％，ＰＰＩ六．四％，數字都比美國出色，中國嚴控ＣＰＩ，這個數字變化不大，但是沒有嚴控的ＰＰＩ早在去年十月就衝到十三．五％，這回降到六．四％，已出現腰斬等級的下跌，也許與中國大力向俄羅斯買到相對低價的石油與天然氣有關，反應在股市上，最早下跌的港股今年反而最有抵抗力，國企及恆生指數都出現反覆築底的走勢。

深滬股市相對抗跌

香港恆生指數在六月就跌到一八二三五．四八，國企指數也跌到六○五一．六二，這一個月來美股殺聲震天，但國企指數現在在七三三六，恆生指數在二一○六七，距離底部大約有近兩成的彈幅，最主要原因是香港是過去全球最弱勢市場，二○二○年港股下跌三．四一％，去年跌十四．八％，已經連跌兩年的香港股市逐漸出現抵抗力，主因是很多個股已經重挫七成、八成、九成了，像阿里從三○九．四跌到七一港元，這回彈升到一一六．三港元；騰訊最低跌到二九七，現在是四○六．八港元，已經彈升二五％以上，美團從一○三．五漲到二一一．六港元，已經反彈超過一倍了。其他如快手從五三．一五拉升到九○．二港元，嗶哩嗶哩從一四五．三拉升到二三八港元，彈幅也有六三％。