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航空、旅行社股價應聲先漲

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

全球受新冠病毒無情摧殘已兩年餘，在眾人殷殷期盼下，日本與南韓政府終於在六月開啟國境大門，尤其日本更是多數民眾海外旅遊首選之地，無數充滿歷史印記的古蹟、神社，四季皆美的花季、熱鬧不已的購物行程，每年就吸引全球近三二○○萬觀光客爭相前往。

台灣人最愛去日本

經過統計，自二○一五年以後日本就超越中國，成為台灣人心中最愛出國旅行的目的地，疫情之前的一九年，台灣赴日旅遊人次更位居全球第三名，高達四八九萬人次，近期隨著美國升升不息，非美貨幣包括日圓在內也大幅貶值，創下二五年新低，也將加深外國遊客赴日意願。日本首相岸田文雄五月宣布，將每日入境人數從一萬提升至二萬人，更宣布六月十日起開放外國旅客入境，九八個列為藍區的低風險國家，能以國際旅行團形式赴日觀光；南韓自一九年訪韓人次突破一七五○萬之後，不久即遇上新冠疫情而被迫關閉邊境，歷經兩年多的抗疫旅程，終於在六月一日起從濟州與襄陽機場開始放寬入境規定，打滿兩劑疫苗以上的遊客赴韓旅遊，包括台灣在內都可申請自由行簽證，入境免隔離。

眼見全球因新冠疫情的趨緩，陸續有近六○國取消入境限制，儘管台灣仍有禁止旅行社組團出國、接待國外團的「禁團令」限制，但是端看政府單位的口徑，交通部觀光局：「配合指揮中心防疫政策，下半年有望開放國門」；中央流行指揮中心也已著手啟動邊境解封事宜：「先以商務為重，目標縮短檢疫天數，擬從七＋七朝向三＋四天調整，邊境解封不會到八月那麼久」「總量管制上限也提高，從單週一．七萬提升到二．五萬人」，顯見台灣接近重啟邊境之日已不遠矣。

解封若出現曙光，觀光族群自然不會落寞，首要關注的莫過於因邊境限制大受波及的航空族群，國內包括長榮航、華航與興櫃的台灣虎航，出境旅遊占大宗的旅行業者，雄獅、鳳凰、山富、五福，專注機票票務及旅遊訂房的易飛網等。

除了出國商機之外，五．五億元的國旅振興補助也在政院的強力推行下，提前到七月上路。不只旅遊社、遊覽車業者的團費與租賃補助，最有感的是自由行住宿補助，星級飯店、具有環保標章、自行車友善旅館、好客民宿平日入住還可獲得加碼補助，國旅振興政策上路後，料將大幅推升國內飯店住房率，因此飯店指標近來強勢，度假型飯店老爺知挑戰去年高點、富野股價衝歷史新高，星級飯店指標晶華、寒舍、雲品等業者，下半年皆有望一掃過去陰霾，待疫情回穩、旅遊景氣復甦後營運逐步回溫。

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