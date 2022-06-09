多頭捍衛戰士 股東會＆除息旺季…引擎轉熱

【文／方亞申】

國際金融市場依舊動盪，日圓貶值至二十五年新低，油價居高不下，越來越多國家持續升息；而美國為壓抑通膨接連出招，各國股市偏向震盪。台股進入股東會及除息旺季，權值股輪流抗跌，半導體股砍單雜音頻傳，正值五月營收公布，有業績、高息利股扮演盤面重心。

通膨風暴瀰漫全球，而美國最新公布非農就業人口增加三九萬人，創去年四月以來最低增加人數，但遠優於市場預期的三二．八萬。美國五個月失業率則持平於三．六％，處於五十年低點。失業率降低也意味可放手讓聯準會升息，所以又有聯準會官員說要連續升息兩碼下去，看來年底可能要升到二．七五至三％左右。再者，美國五年、七年及十年期公債殖利率一度又全面上揚登上三％，美股反彈就不如預期中強。

油價牽動聯準會升息快慢

調升利率的利空一直籠罩今年股市，加拿大央行一日公布最新決策，基準利率調高兩碼至一．五％，是第二季以來第二次升息。澳洲央行五月才宣布十一年來首次升息一碼至○．三五％，七日又宣布升息二碼；接下來歐元區受五月份消費物價指數上升八．一％，再創新高。預估可能七月升息兩碼。

升息就是要壓制通膨，而取決最大因素就是能源價格（黃小玉價格已見回檔），國際油價又來到一二○美元附近，距離今年高點一三○．五美元不遠，這還是在美國連續釋出戰備儲油及國際能源總署也跟進釋油一度壓抑油價，而後再回升。焦點在於歐洲決議降低對俄羅斯採購原油九成所致。而為壓抑油價，美國總統也將中東行，寄望促使OPEC增產石油，而在此之前為舒緩歐洲壓力，據傳美國將同意讓委內瑞拉石油運往歐洲。就看結果如何？由於夏季一向是出遊用油旺季，接下來進入冬天也需要能源，油價要下跌挑戰性將提高了！

大多數原物料、非鐵金屬價格在三月見到高點，回檔也有段空間，通膨壓力應該下降，但真正源頭必須油價降低才可，這也牽動到聯準會升息快慢速度，而影響股市。

今年來科技股修正幅度大

美國十一月期中選舉，通膨必須提前壓制，否則民主黨很難選。而為壓抑通膨，美國政府也有意選擇性降低中國產品關稅；再加碼則是拜登預計宣布豁免對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南） 進口的太陽能電池片關稅且時程長達兩年。

美國外在國際政經變數以及公司發布展望預警增多，特別是德儀示警下半年類比晶片市況，除了反映該公司新廠產能開出，逐步滿足客戶需求之外，也代表成熟製程供給超緊繃的情況將結束。這對台積電或許影響不大，但對於二線廠可能產能鬆動，對於類比ＩＣ漲價缺貨潮也將告一段落。其實今年以來科技股修正相當大，單就指數而言，那指至七日收盤，今年累計下跌二二．二％、費半二一．六％，遠超過道瓊及標普累計下跌八至十二％之間。美股四大指數經過近兩周反彈，正朝向季線推升，低檔月線逐漸走平，不宜跌破否則將再探低點。道瓊月線在三二二八四點、標普在四○二二點、那指在一一七一四點、費半在二九五七點。

美國正在升息打通膨；中國則在大力撒錢救經濟彌補封城後果，最激進的則是為因應新冠疫情，竟然對金融中心上海封城超過兩個月，浙江、廣東重要電子供應鏈城市乃至於天子腳下北京竟也封城，進出口經濟大亂，各大機構紛紛調降中國今年經濟成長率至四％以下，逼得總理李克強出來挽救經濟。

中國為拉抬全年經濟，六月以後勢必加大放錢救經濟力道，股市則領先反彈，深滬股市原本今年最低時各下跌三一．八％及二一．四％，至七日止累計今年下跌縮減為十八．三％及十．九％。在全球受通膨所苦、股市下跌中，至少還有國家在救股市。

五月外資淨匯入

台灣原本預估今年經濟成長率超過四％，也難逃俄烏戰爭、中國封城以及通膨等灰天鵝影響，各機構接連下修ＧＤＰ成長率至四％以下。惟去年整體上市櫃公司合計賺四．二九兆元，今年配息超過二．二兆元，的確使台股低檔較有支撐，累計至七日止各下跌八．七％及十四．二％，上市指數跌幅大約與道瓊相近，勝過那指及費半。進入六月後，各公司陸續開股東會、除息，相對股價低檔都較有支撐。不過半導體雜音變多，從德儀說法可以印證汽車晶片不太缺貨，而面板第一季就開始反轉，彩晶首季最先賠錢，驅動ＩＣ被砍價是必然，成熟製程鬆動難免，對於世界先進、力積電不是好消息。而下游代工五哥傳出庫存相當多，雖然電競及商用電腦需求上來，但整體要消化庫存可能需要一段時間，相關零組件公司就要小心。

航運股唱旺獲利和景氣

至於高息利部分，長榮是代表，最近股東會中長榮、台驊、慧洋ＫＹ、長榮航都唱旺獲利或景氣，認為今年優於去年，其中陽明二七日除息二十元，殖利率超過十五％；長榮二九日除息，將配發現金十七．九九元，殖利率超過十二％；台驊配息十三元，殖利率九．四％，慧洋配息五元，營收從三至五月都還再創新高，都是可以注意對象。航運股高發高配息，是台股不可忽視族群。