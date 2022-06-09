謝金河：注意下半年美中台的政治市

【文／謝金河】

今年全球股市在通膨、俄烏戰爭加劇的雙重低氣壓中，從年初跌到現在，整個二○二二年上半年幾乎都是一個跌勢，二○二二年已即將過一半，現在全世界出現兩個明顯的特徵，一是對未來心戰喊話、看淡市場的專家愈來愈多；二是股價啟動反應未來的新模式，一旦有雜音，股價都是跳空下跌，而且跌幅都從腰斬等級起跳。

我們先來看看這兩種景象背後的底蘊，像是投資銀行的JP Morgan總裁Jamie Dimon說經濟颶風來了，高盛的二把手也跳出來示警，接著葛拉漢又跳出來說股市會出現史詩級下跌，其實他已經喊了很多年了，再來是橋水的創辦人Ray Dalio，他說科技股泡沫將破。史上最嚴重、但最令市場震驚的是Tesla的馬斯克，他跳出來說，他對未來充滿極度不安的感覺，他立即宣布Tesla先凍結未來一年人才招募，甚至放話可能裁員一成員工，他更警告員工必須在辦公室一周待滿四○小時，否則視同離職。

馬斯克這一番狠話盡出，連拜登總統都出面回應，他說Ford正在加聘員工，一般經濟專家對未來景氣示警，一般投資大眾已經習以為常，因為股市每一次在轉折的地方，都有一大堆落井下石般的看空言論，但馬斯克是全世界前景最好、也是最具創造力的企業主，他說他對未來感到不安，這段話一出，立刻讓Tesla股價重創九．二二％，Tesla市值一天縮水七一三億美元，逼得馬斯克趕緊改口。

未來的事 大家瞎子摸象

這正是股價啟動新未來模式的標準範例。面對未來升息、縮表的金融環境，還有打不完的俄烏戰爭，加上全球供應鏈脫鉤調整，這個世界未來會發生什麼事，其實大家都是瞎子摸象，大家都有疑慮看法，但每一個人都不一樣，最悲觀的人認為美國經濟一定會陷入衰退，還有中國經濟背後的黑盒子，像中國房地產企業股票停止交易的如恆大、融創、世茂、佳兆業、花樣年，這些公司股票已形同壁紙，而他們背後的負債有的上兆人民幣，至少都上千億人民幣，現在股票停止交易，已形同殭屍企業，債務暫時「HOLD」住，這是中國最難以面對的黑洞，因為一旦捅破了，可能意外戳破房地產泡沫，那是中國最不能面對的經濟黑洞。

這些千絲萬縷、複雜萬端的變數湊在一起，最顯著的是業績發布通常都是股價獵殺日，而且修正非常激烈，例如，最早的Meta，只是告訴大家活躍用戶少一○○萬，股價在二月三日立刻大跌八五．二四美元，跌幅二六．二五％。接著Amazon因為提列Rivian七六億美元損失，四月二十九日股價跳空大跌四○六美元，一天跌了十四．○五％，市值少了二○七○億美元。

疫情受益股大跳水

最具震撼力是Netflix的公布季報，活躍用戶少二○萬戶，股價在四月二十日一天大跌一二二．四二美元，跌幅三五．一二％，Netflix一直以來有非常卓越的經營形象，市值一度到三一六四億美元，今年一下子跌到一六二．七一美元，市值減少七六．七九％！Netflix下跌，也把Roku、Disney等影音同業股價都拖下水。

接著是零售的Walmart、Target一發布業績，股價立刻出現形同跳水般的跌勢，然後是PayPal，還有Snap；再來是令人印象深刻的很多電商大戶，像SEA（蝦皮母公司），股價從三七二．七美元狠狠跌到五四．○六美元，中國在美國掛牌的拼多多（PDD）從二一二．五九美元跌到二三．二一美元，股價跌八九．八％，拼多多這一跌，也把京東拉下水。

重挫的還有疫情崛起的Moderna，從四九七．四九美元慘跌到一一九．○一美元，跌幅七五．九二％，加入大跌的還有中國的康希諾從四五○港元跌到六六．七港元，在創業板掛牌的科興從五五．六到二三．三八人民幣。因為疫情受益，大家印象最深刻的Zoom，在二○年尾股價大漲到五八八．八四美元，現在最慘跌到七九．○三美元，股價重挫八六．五八％。

大家仔細一看，Zoom、Moderna都是在疫情中全世界共同追逐的題材股，現在疫情將告一段落，但Zoom已跌八六．五％，Moderna跌七五．九％，大家都還有印象，疫情困住人們生活，運動健身的Peloton應運崛起二一年初，股價最高漲到一七一美元，這家虧損累累的影音健身線上企業引發全球追逐，台灣的運動健身器材公司像力山股價也曾隨之大漲，如今尚疫情未結束，Peloton虧損加重，即使換掉ＣＥＯ，股價仍跌不休，現在剩下十一．二五美元，跌掉了九三．四二％。

利空可能一次反應到底

列舉了這一大堆的企業，大家回頭審視一下，過去在疫情蔓延下，各國採取寬鬆政策救經濟，現在反向要升息、縮表，而這個升息、縮表模式，現在才剛剛啟動，但全球股市個股有的跌九成，有的跌八成，有的跌七成。升息才剛起步，未來升息路途可能很漫長，但股價反應未來，老早已坐在地上等了，像Peloton、Zoom都已坐在地上，股價剩下零頭，未來再跌空間有限。