超級股東會 百位大老闆趨勢指引

【文／吳旻蓁】

截至目前為止，今年已有超過百家上市櫃公司開完股東會，當中不乏台積電、鴻海等企業經營層親自現身談景氣，五分鐘看完百大老闆的觀點精華，輕鬆釐清下半年台股趨勢！

今年以來，受全球政經局勢干擾，台股跌宕起伏，許多機構法人乃至於投資大師紛紛對景氣做出評論，像是一路賣超的外資，就頻頻空襲各大產業，近期高盛也再開一槍將台股評等從加碼降至減碼；而有多頭總司令的投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫則維持一貫立場，持續喊多台股。

通膨、疫情等隱憂持續籠罩景氣

消息面的眾說紛紜，確實使投資人眼花撩亂，不過產業景氣究竟是好是壞，最清楚的應還是身處於該產業當中的大老闆們。剛好時序步入六月，適逢台股的股東會旺季，在當前多空不明的景況下，各家大老闆所釋出景氣風向球，無疑是市場關注的重中之重。

綜觀已舉辦股東會的公司，不論是傳產大老闆，或是電子業經營層對於通膨、疫情以及國際地緣衝突普遍持保守態度，認為下半年這些因素仍將是影響市場景氣的關鍵，不少老闆更示警市場恐面臨更大的波動、更具挑戰性。以傳產來說，像是與民間消費息息相關的統一就表示，今年景氣還是得取決於疫情的變化，疫情穩定，統一成長的動能就可以正常，否則實在不好預估；同時也指出原物料價格波動會是一大考驗。而台塑化也表示，受通膨、升息、烏俄戰爭、中國封城等事件影響，今年景氣走勢恐怕還是難以斷言會往哪個方向發展，經營環境充滿挑戰。

通膨削弱終端消費動能，電子業者也一致審慎保守看待下半年消費電子市場需求，像是華碩就坦言，根據目前掌握前線、通路庫存、客戶需求來看，整體消費需求緩步向下，下半年營運較具挑戰，且疫情紅利逐步消失，今年營運將無法與去年相當，但若以研究機構最高預估的整體產業消費需求下滑一成來看，華碩仍會以優於市場為目標、力拚持平。

而一向被視為消費性電子指標廠的大立光也直言手機產業面臨銷售停滯，沒有特別方法突破產業大環境的停滯，且今年感覺比去年還要悲觀；不過下半年至少是傳統旺季，還是有望比上半年好，且車用鏡頭部分，舊客戶一直持續在出貨，新客戶則在導入驗證中，搭上電動車成長趨勢，今年車用鏡頭出貨量確實比較多。

消費性電子市況疲弱也衝擊ＬＥＤ整合大廠富采，儘管公司Mini LED訂單穩健，但由於傳統藍光ＬＥＤ仍占營收大宗，在需求衰退、中國多地封城雙重襲擊之下，營運承壓，公司也在股東會上預告第二季表現不如預期。不過展望未來，公司看好Mini LED需求將持續成長，也將進一步把Mini LED的量產經驗與能力運用在實現Micro LED產品上，協助產業快速達成Micro LED量產的目標；而子公司晶成半導體具備第三類半導體、５Ｇ、功率元件、微波元件等化合物半導體代工技術與能力，布局成果有望在二○二三年展現。