【文／林麗雪】

各產業處於庫存調整的利空之際，矽晶圓是少數仍供不應求、訂單已被預訂一空的產業，並最快在下半年進入漲價循環，環球晶、台勝科營運可望再高歌。

高通膨及中國封控影響，造成各產業鏈出現程度不一的庫存調整壓力，一般預估，消費性庫存的調整將至少持續至第三季。不過，對於矽晶圓產業來說，不僅未有庫存的問題，甚至還供不應求。全球矽晶圓大廠勝高Sumco日前法說會指出，包括邏輯及記憶體矽晶圓客戶存貨天數持續下降，訂單能見度至年底無虞，定調矽晶圓產業將是今年多數產業面臨景氣逆風之餘，少數訂單能見度高、且營運相對穩健的產業，族群股價在環球晶歷經併購世創失利的利空洗禮之後，隨著下半年產業逐漸進入漲價循環，有望重整多頭旗鼓。

晶圓客戶拉貨依然強勁

矽晶圓大廠日商Sumco日前法說會釋出大利多，提及儘管消費性終端需求放緩，但晶圓客戶對矽晶圓需求維持強勁，十二吋矽晶圓吃緊且DRAM用晶圓吃緊情況更為嚴重，難以供貨給長約以外的客戶，勝高更確認，至二○二六年的產能已全數售完。

鑒於客戶拉貨強勁，產能已預定一空，勝高將二○二二～二六年矽晶圓需求複合成長率從原先的八．四％提高至九．四％，並估算即便新廠產能加入，在二○二五年每個月都仍有一百萬片的供給缺口。產能仍供不應求下，對於價格，勝高表示，新合約中，二○二三～二四年將為矽晶圓價格上漲的第一階段，價格可望上漲二到三成；二○二五年則將進入漲價第二階段，價格將再比二○二四年再漲一成，基本面強勁態勢十足。

而全球第三大矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭亦早在三月中的法說會就釋出，今年到二○二四年的產能都已賣完，且今年的平均銷售單價會比去年好，法人推估，環球晶手上有超過一四○○億元的長約訂單，已創下歷史新高水位，而這也提前預告環球晶今、明年的營運仍看俏。

環球晶併購案利空出盡

環球晶第一季籠罩在併購世創失利的利空中，因提列持有世創股票的評價損失，衝擊逾一個股本的獲利，讓環球晶股價一度跌破五○○元大關，惟若排除世創股權評價損失，還原之後，環球晶第一季每股盈餘高達十四．六八元，創下歷史新高，毛利率及營益率分別攀升至四二．六％及三六．一％，亦都是歷史新高水準，本業表現可圈可點，而這樣強勁的基本面，可望延續下去，即便合併世創失利，環球晶透過現有廠房進行擴產，今年獲利就有望賺進近四個股本，明年更將賺進五個股本，修正後的股價顯然已低估。