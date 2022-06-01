端午變盤 台股衝衝衝

【文／方亞申】

各國股市第二季以來大多是利空、沒有利多而下跌，所幸美元指數回檔，外資未再連續大賣，台股配合股東會召開、陸續除權息，開始反彈，惟須注意現階段股市還是在年線之下修正，變數仍有，當下聚焦在台積電、聯發科、鴻海、華新等集團以及高殖利率族群。

三月底上海封城清零，進而演變成供應鏈中斷，中國經濟重傷，李克強近日頻示警，召開十萬人線上開會，並端出刺激經濟方案，包括類似過往的汽車購買補助、放寬房屋貸款及限購令等，以挽救經濟頹勢，中國深滬股市在四月二十七日見低點；通膨嚴重的美國，消費者物價指數年增率三、四月連續飆升至八％以上，迫使聯準會在五月下旬開會前一直高喊不惜壓抑經濟而大幅升息，五、十、三○年期公債殖利率一度都突破三％，致使股市大跌，一直到五月中下旬，甚至出現道瓊百年少見的連續下跌七周，單就今年最深跌幅，那指一度高達二九．四％、費半三○．二％、標普二○％、道瓊十五．七％。而隨聯準會高喊升息，美元指數一度飆升至一○五．○○五近二十年來最高。

油價處在歷史相對高峰

美國商務部公布第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）修正值，季減年率由初值的一．四％下修至一．五％，創下二○二○年第二季疫情最嚴峻時期以來首次下滑，反觀二一年第四季經濟強勁擴張六．九％。第二季在俄烏戰爭、中國封城影響下，通膨壓力加重，尤其黃小玉及油價並未大跌，所幸民眾消費未見大減，最新出爐的個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數優於預期，又顯示通膨可能已觸頂，加上聯準會最新會議紀錄顯示，在六月與七月會議各升息兩碼後，九月可能放緩升息步調，美國五、十、三○年期公債全面跌破三％，而據聯準會開會紀錄，也顯示並未有升息三碼跡象，且一般預期至年底還開會三次，預估各約升息一碼，所以市場預估十二月前聯邦基金利率由目前的○．七五至一％，調升至二．五至二．七五％的機率，由一周前的三五％上升至六○％；最重要是十一月美國期中大選，屆時若升息過頭引發經濟衰退，將不是執政黨所樂意見到的。

在此情況下，美元指數從高點快速拉回至一○一．六以下，也就是美元轉弱，所以股市都見到反彈，道瓊表現最強，已向季線三三五八三點逼近、標普季線則在四二四七點；費半已來到季線三一三二點上下，最近包括輝達、超微、高通等都強彈，汽車電子相關的國家半導體、德儀、英飛凌、意法半導體底部全面墊高，日本的瑞薩半導體表現尤其強勢，半導體似乎復活，但是先看打底震盪；自從馬斯克當首富後話題不斷的特斯拉股價從低檔快速反彈十五％，亞馬遜、蘋果也強彈，所以原本最弱的那指一萬兩千點以下也有底部味道。

今年以來最強勢的還是能源股，被股神買進的西方石油及雪佛龍股價持續創新高，今年累計漲幅高達一四四％及五二％。只不過現階段最令人擔心的還是油價，默默中又來到一二○美元歷史相對高峰，今年高點是一三○．五美元，一旦在站穩一二○美元之上那麼通膨壓力又將籠罩，而黃小玉一時之間也不容易跌，這兩個影響通膨重要因子變化要特別注意，以免聯準會態度又改變。技術上美股四大指數周ＫＤ值交叉向上，只要美元指數未再轉強，有利股市續彈。

反彈波要填息不會很難

亞洲股市日本表現超強，已來到半年線，接下來就將向年線接近，比歐、美、中等國家都強，這還是在日圓貶值情況下出現的。韓國則低檔震盪。走向逐步解除封城的中國，驀然回首經濟已受重創，所以加緊釋金挽救產業，包括汽車、房地產等都積極挹注資金或降息，深滬股市慢慢向季線靠近。

台股今年原本外資賣超七八○○億元以上，不過五月以來賣壓漸緩，單月轉為淨買超，可以說上半年該賣的已經賣了。

台股畢竟從高點下跌至低點超過三千點，以最低點一五六一六點計算，若以反彈跌幅○．三八二點計算，滿足區域約在一六七六三點，也大約在季線位置附近。較強一點則上看一萬七千點。日周ＫＤ值交叉向上，有利時間波反彈。而進入六月，各公司陸續召開股東會及除權息，若從四月以來已除權息個股表現，不到三成填權息，不過那時是全球股市下跌，現階段正值反彈波，除息要填息相對不會很難。

拜登近期亞洲行，第一步就是看南韓拉攏三星，日本也與美國合作要發展二奈米，最主要台積電因為地緣政治中國可能攻台，美國必須找其他晶片供應來源，惟以俄烏戰爭來看，科技戰已成主流，不論是無人機或導彈乃至於衛星定位，晶片占有舉足輕重地位，而台灣是美製武器晶片主要供應商，尤其是軍工武器或衛星對接都需要高速運算，難怪台積電說ＨＰＣ需求強勁；再者手機晶片、物聯網、汽車等晶片，台積電都是全球大廠指名供應商，地位很重要，今年台積電下跌主要受到全球ＥＴＦ被動型賣壓，就像尖牙股股價也一樣下跌，但以台積電今年預估ＥＰＳ三○～三二元、明年三五元起跳，挑戰四○元，ＰＥ實在低，相對股價低檔將有支撐。只是現階段全球受限美國升息、資金回收，所以不容易看到資金大舉進駐，只是有獲利成長，五百元將具有大支撐。

特別要注意的是，二○二○年疫情前，其實台股主要上漲火車頭就是台積電，而後遠距需求上升，ＰＣ、ＮＢ熱賣，刺激一、二線晶圓代工大廠業績都好，但是資金明顯轉向二線廠，因為基期低、獲利大跳升，例如聯電、世界、力積電等，台積電反而成為被動者。但是也促使全球大擴廠，成熟製程較先進製程還搶手；惟今年以來ＰＣ、ＮＢ開始銷售走下波，看看面板價格大跌進入損益平衡或虧損就知道，對於驅動ＩＣ一定也會減少進貨或直接砍價，趨勢上又回到先進製程，尤其經過俄烏戰爭，讓人見識到最新現代戰爭的方式，已經沒有過去所謂部隊或坦克車大決戰，透過ＡＩ精準定位打擊是關鍵，這就牽涉到晶片高速運算，每秒鐘要運算數千次。

台積電先前法說會已釋出高速運算將成為長期成長最強動力，四月法說會資訊也顯示，高速運算單季營收占比四一％，首度超過智慧機的四成。而經過俄烏這一仗，西方國家為補充武器，預計對於高速運算晶片下單只會更多，這一點在後續台積電業績將更為凸顯，因為全球擁有此產能技術的不脫台積電、三星、英特爾，且幾乎七、八成都掌握在台積電手中。