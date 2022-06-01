謝金河：行到水窮處 坐看轉折起

【文／謝金河】

今年全球金融市場在通膨升溫、俄烏戰爭又加上通膨危機的陰影中跌跌不休，大家心中掛念著美國ＣＰＩ從七．五％、七．九％，竄升到八．五％，四月仍有八．三％，每天看到油價、糧食價格大漲，而公債殖利率不斷攀高，美國十年、三○年債都衝到三％以上，債市殖利率衝高，股市更是大跌而下，單是股債雙殺，市值至少跌掉三六兆美元以上。

正常市場信心潰堤之際，所有知名投資專家像魯比尼、葛拉漢等又跳出來，彷彿世界末日降臨一般，前兩期，我在《先探週刊》上特別提醒大家，多頭行情來時，股價往往會超漲，形成正乖離，這個乖離太大，技術面就會出現大回檔，任何飆升的個股最後會出現崩盤，都是乖離過大，導致的激烈回檔。

熊市背離 市場過度恐慌

這是典型的「老人與狗」理論，小狗最後總會跑回主人身邊，同樣地，在跌勢中，市場投資人過度恐慌，股價殺得夠低，這個時候也會出現熊市背離，也就是市場過度恐慌，出現熊市背離的情況，這是負乖離過大，跌深的股市也會反彈，這一波全球股市從元月跌到五月，如果以美國股市為例，大家知道跌幅有多重？

如果從最高點到最低點來算，美國科技股是這一波風暴核心，Nasdaq指數從一六二一二．二三狠狠跌至一一○三五．六九，總共下跌五一七六．五四，跌幅達三一．九三％，最慘的是ＮＢＩ生技指數共跌三九．一九％，大家熟悉的Moderna股價從四九七．四九跌到一一九．八一美元，跌幅七五．九二％，台灣投資人最關心的費城半導體指數從四○六八．一五跌至二七五四．七，下跌一三一三．四五，跌幅達三二．二九％，其他如標普五○○跌二○．九三％，道瓊最大跌幅也有十七．○九％。

這段股市下跌，時間拉得很長，但跌幅比二○年三月的恐慌下跌一點也不為過，台股這次從一八六一六．六八跌下來，也足足跌掉三千點，這是二○年三月以來比較突顯的一次下跌，跌幅夠大，時間也夠長，而且全球面對升息、縮表情境，這可能是長期化的變數，就連俄烏戰爭也都從速戰速決變成持久戰。

大家想想美國今年升息、縮表已按表操課，到目前為止，美國Fed只升息一次兩碼，縮表還沒有上路，但股市已迅速反應利空，大家甚至未雨綢繆，預期未來經濟衰退的路徑，其實這是一場心理作戰，為了對抗通膨，聯準會從鴿派變成超鷹派，鮑威爾等擺出強硬姿態，是為了對抗強大的市場心理預期，美國Fed這樣做，是希望採取速戰速決，化解市場心理預期，因為今年九月以後，美國進入期中選舉，Fed必須在未來幾個月讓市場對通膨預期降溫，否則執政的民主黨恐怕失利，這是聯準會操作貨幣政策必須了解的背景。

台股趨吉避凶的訊號

現在市場上至少嗅到一些轉機，四月美國核心ＣＰＩ是六．三％，這也預告三、四月是通膨數字最高峰，最近大家冷靜下來想一下，也許通膨沒有那麼可怕，像全球有十四個國家禁止糧食出口，但市場專家最近表示，儘管烏克蘭小麥歉收，但美、俄的小麥是豐收，全球小麥危機沒有預期那麼可怕，而Fed升息預期衝擊房市，最近芝加哥木材期貨從一六八六美元跌到七○○．七美元，跌了五二％，一些有利通膨的數字逐漸浮現 。

最近這一周，大家看看市場幾個明顯的指標，第一個是美元，今年美元指數從元月九三．八七五升值到一○五．○○五，美元成了全球最強勢貨幣，但五月以來，美元指數已回落到一○一．四一四，大家一直十分關注的亞洲貨幣也止跌回升，三十日新台幣大升二．○六角，台灣已從二九．八四五四升到二九．一四四，人民幣從六．八一回升到六．六四四五，韓元從一二九二．○三升到一二三四．三五，最具指標作用的日圓從一三一．三四回升到一二六．三七。今年以來，亞幣瘋狂貶值的情境已經改變，新台幣沒有衝破三○元大關，現在回測二九元，這是台股趨吉避凶的一個訊號。

二是債券殖利率回升，美國十年債一度到三．一三四％，三○年債到三．三一三％，五年、七年債也一度登上三％以上，二十七日美國十年債回到二．七四三％，三○年債回到二．九七二％，債券殖利率回降，也是市場張力下降的一個重要訊號。三是原物料也跟著下滑，糧食價格與油價在高檔震盪，但貴金屬的鎳價從十萬美元回落到二六七八八萬元，銅價回跌到九三五三美元，鋁價回到二八六七美元，這是市場壓力下降的一些蜘絲馬跡，乃至虛擬貨幣一天市值蒸發逾二千億美元。

強勢族群不知不覺誕生了

在市場驚恐中，股市已出現反彈契機，五月二十七日全球股市開始吹起反攻號角，道瓊指數大漲五七五．七七，Nasdaq出現單日三．三三％的大漲幅，費半指數更是大漲四．○三％，台股在三十日也拉出三四四．四的漲點，從最低的一五六一六到一六六一○，台股在不知不覺中已彈升近千點，這是標準的熊市反彈，這個反彈目標不妨以季線或年線為指標。如果是季線，目標是一六八七二，這個在五月最後一個交易日已經幾乎達陣；如果是年線，目標是一七三五○，像美國的道瓊、費半指數都逼近季線，有指向年線的機會。換句話說，端午節過後，全球股市可望拉出一段反彈波，然後再往下看俄烏戰爭、通膨形勢及下半年景氣下滑力道有多大，股市會在區間反覆調整。