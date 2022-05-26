放膽迎接反彈行情 站在法人、大戶肩膀上向前行

【文／方亞申】

美元指數及美債殖利率回檔，惟俄烏戰爭、油價及黃小玉居高不下，歐洲央行七月可能升息以及中國封城沒完沒了，國際資金對於風險性資產較保守，台股此時如汽車零組件、低ＰＥ、高殖利率及業績股相對較有表現機會。台積電、長榮股價動見觀瞻。

俄烏戰爭帶來的高油價使得全球通膨壓力暴增，所以才誘使聯準會鷹派態度十分強烈，不惜犧牲經濟成長也要壓抑通膨。而油價在俄羅斯被制裁、美國及國際ＩＥＡ聯合釋出儲油，卻只能壓制油價不再創一三○．五美元新高，即使回檔最低也只下探九五美元就再彈升，維持在一○五至一一五美元之間的歷史相對高峰。最重要是糧食問題，俄烏原本就是全球黃小玉重要生產國，更有「歐洲糧倉」之稱，戰爭及抵制使得小麥價格距離歷史高點更近，每蒲式耳在一二○○美分上下（高點為一三六三美分），價格高漲，不少糧食主要輸出國陸續禁止或減少出口，石油及糧食是民生必需品，價格不跌那麼通膨壓力就會持續存在。

六月升息後估有較大反彈

再來就是中國封城沒完沒了，上海逐漸解封，但北京又出現分區隔離，雖製造業最主要供應鏈在東南沿海及四川、河南，只是嚴格要求清零結果，廠商不是產能無法全開就是斷斷續續，不僅壓抑出口也間接波及民生消費，外資最新報告就言明手機可能被砍單三成以上。內外銷受影響，不少機構預估中國今年經濟成長率可能低於四％，甚至不到三％。製造業當初被川普勸離中國，惟中國仍占有重要生產部分，中國供應不順，也會刺激產品價格上漲，市場就傳出蘋果今年新機將漲價。

從石油、糧食到供應鏈都有漲價變數，美國財長葉倫就警告全球恐陷入停滯性通膨，讓人憂慮經濟前景愈來愈不明朗。美國聯準會主席鮑威爾最近表示會繼續升息，直到通膨率下降至接近二％目標。若從上述三大變數以及三、四月消費者物價指數年增率都超過八％，通膨率要降至二％，半年內幾乎不可能，只有等到明年相較今年基期較高才有機會較明顯下降；或是俄烏戰爭通過外交結束，在此之前，聯準會也就必須繼續升息壓抑，預估今年底聯邦基本利率上看二．七五％上下一碼。而市場要反應升息利空鈍化至少要等到利率調升至預估的一半（一．五％）以後。推估時間或在六月中旬以後，在此之前大錢是較不會進入市場。

至五月二十日止，美國道瓊連八周收黑，寫下一九三二年經濟大蕭條以來最長連跌紀錄；那斯達克指數連續下跌七周，是從二○○○年網路泡沫化後最長時間的收黑修正，像是重量級的蘋果今年就下跌二○．九％、微軟十九．七％、谷歌二七．六％、亞馬遜三七．五％、輝達四二．五％、AMD三六．五％、臉書四一．七％、台積電ＡＤＲ二六．八％、特斯拉四○．五％，這些高總市值股平均今年下跌三一．五％，較費半及那指累計下跌各三○．四四％及二九％還多。不過股價跌深且與年線乖離大就有機會反彈，只不過至少要反彈至月線才有築底機會。就像中國深滬股市今年最深時下跌二○至三一％，近期反彈後，已越過月線，累計下跌幅度也收斂至二四％及十四％，拉回就有機會築底。未來美國科技股跌最深相對必須先強力反彈，才代表觸底，否則還是盤跌走勢。雖然現階段預估那指ＰＥ已修正至二○至十八倍以下的歷史中間值，但底部形成必須有連續長紅才可。預估六月升息後應有較大反彈。

相對美股看升息臉色，中國則是持續在放錢，在疫情清零政策大旗勝過一切下，把上海以南經濟搞得雞飛狗跳，現在輪到北京，據統計現階段中國還有超過三○個左右城市還在封城或部分封城，也就是貨物、人員無法正常工作流通及採買，必定重傷經濟，傳出清零代價比中國一年軍費超過二千億美元還多，所以政策積極降息、釋金，並祭出類似金融海嘯及歐債危機後輔助購買汽車動作，對房屋限購令也放寬；兩個跌深大國，中國率先出招挽救，就看美國政策如何決定了。

外銷概念股創波段新高

台股今年以來隨美股下跌、外資提款一度超過七八○○億元，上市指數一度下跌至五月十二日的低點一五六一六點，若從年初高點一八六一九點計算，累計下跌三○○三點、或十六．一％，與費半及那斯達克跌幅二六％及二四％相比，並不是特別大，主要台股還有金融及航運股支撐。惟台股指數最深與年線乖離達十．一七％，見諸近十五年也只有金融海嘯及二○一五年歐債危機時曾有過更大乖離，可見這次台股修正之嚴重。櫃買指數今年最低下跌至一八七．四五點，下跌二一．一％，與年線乖離一度超過十二％，比上市十％左右更大，所以領先反彈。由於台股去年上市櫃合計賺四．二九兆元、今年配息近二．九兆元，殖利率約四％，即使指數再創新低，低檔一五四○○至一五二○○點上下應具支撐。櫃買跌幅較大，近期反彈一度越過月線，較上市指數強，即使再測試低點也有機會強彈。