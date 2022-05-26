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批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

車電新寵兒駕馭四輪大時代 零組件廠坐擁商機各顯神通

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

全球車市有望走出營運低潮，伴隨著電動車旋風，車用電子、第三類半導體及零組件廠目前在手訂單能見度都相當高，是備受關注的族群。

隨著中國疫情再起，上海等地祭出封控措施，重創了中國四月汽車銷量，其中，又以上海掛零的情況最為慘淡。根據中國汽車工業協會數據顯示，四月汽車的產量及銷量雙雙下滑，銳減幅度高達四成五以上，可以看出消費者的買氣確實大幅受到衝擊，所幸逐步解封勢在必行，同時，部分車廠也預期下半年缺車問題將獲得喘息空間，因此，市場看好下半年中國車市轉強可期。

無獨有偶，中國大陸日前也傳出為刺激消費，將於六月重啟新一輪的「汽車下鄉」政策，鼓勵車型為十五萬人民幣以內的汽車，每輛補貼範圍在三千至五千人民幣（約一．三萬至二．二萬台幣），雖然不久之後就馬上遭到大陸汽車業界協會出面闢謠，直指這僅僅只是源於一份業界專家的提議，該消息為假，但該傳聞卻已經讓整個市場振奮，彷彿注入一劑強心針。

中國車市有望迎來反彈

儘管新一輪「汽車下鄉」是否真的會推出、將以何種方式推出？目前仍然是充滿問號不得而知，不過，從近期狀況來看，中國內部不少縣市陸續釋出汽車相關政策已成事實，再加上全球車市挾帶著電動車颳起的旋風迎來復甦，車用晶片先前短缺的情形也正在緩解，從種種跡象來看，汽車產業揮別陰霾重返成長可說是相對樂觀。

仔細分析電動車當前的市場狀況，蓬勃發展的趨勢確實有跡可循，根據各國汽車協會資料統計二○二一年全球汽車銷售僅七一○○萬台，與二○二○年的低點相比，僅小幅成長三．八％，不過相反地，全球電動車銷量年增幅卻超過一○○％，而前三大市場則分別依序為中國、歐洲及美國，合計占全球比重達九成以上。另外，知名市調機構Digitimes Research也預估二○二五年銷售量將達二八五○萬台，在整體汽車市場滲透率將超越三成，原因來自於隨著油車禁產禁售時程越接近、碳排放標準越趨嚴格等。

確實，全球各大車廠在電動車領域布局的產能迅速擴大，除了引領潮流的電動車龍頭特斯拉（Tesla）外，眾多老牌車廠如奧迪（Audi）、BMW、福特（Ford）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、福斯（Volkswagen）、保時捷（Porsche）等，都紛紛投入電動車研發，近來更是積極推出轉型電動車領域策略，各車場排程約落在至二○二五～三五年間計畫推出三○～六○款不等的電動車，特斯拉則預計中長線將維持交付量年複合成長率超過五成的目標。

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