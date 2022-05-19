這3個族群車用晶片接單OK 國際IDM指標廠財報優於預期　

【文／劉瓊雯】

車用晶片需求有增無減，使英飛凌、恩智浦等車用晶片指標廠陸續調升財測目標，相關封測、導線架、二極體等供應鏈接單吃下定心丸。

新冠肺炎疫情在全球蔓延之際，持續惡化電子生產鏈中晶片供需結構失衡的情況，引爆一波前所未見的晶片荒，連帶使汽車產業面臨車用晶片及其他重要零組件短缺問題，許多一線車廠被迫停工、甚至減產，相關供應鏈也受晶片缺料影響，交付周期一延再延，出貨表現備受壓抑，即便如此，各車廠仍加足馬力，衝刺電動車發展。

隨各國禁售燃油車時程步步逼近，加上中國將在今年底完全取消新能源車補貼，有望催生消費者搶搭政策末班車出手買車，在供給及需求兩個面向同步浮現下，讓市場對車用晶片的需求有增無減，國際ＩＤＭ指標廠財報也紛紛繳出優於預期成績，同時看好長期需求，陸續調升財測目標，並全力衝刺電動車功率元件及模組出貨，讓國內相關供應鏈接單吃下一顆定心丸。

晶片需求與日俱增

由於過去幾年來，半導體廠的投資幾乎都集中在先進製程研發及產能建置，八吋晶圓代工及打線封裝產能的年複合成長率低於三％，又，根據研調機構顯示，一台燃油車需要的晶片至少四○種，電動車所需的晶片數量則高達一五○種；換句話說，當汽車從內燃車轉為電動車，晶片數量可以說是以倍數成長，也在晶片功能越來越多的情況下，身為控制電流、保護晶片功能的功率元件就扮演著關鍵的角色。

然而，目前車用晶片除人工智慧（ＡＩ）、高效運算（ＨＰＣ）等高階晶片以先進製程生產外，其餘如電源管理ＩＣ、金氧半場效電晶體（MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、整流器及二極體等功率半導體元件均採用成熟製程，所以在產能排擠效應下，才導致功率元件交貨不及，德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）就指出，目前晶片交期越來越長，MOSFET已達八○周。

ＩＤＭ廠看好長期需求

將焦點轉向國際ＩＤＭ大廠的動態，根據英飛凌日前公布二○二二年度第二季（截至三月三十一日為止）財報來看，營收季增四％、年增二二％、至三三．九八億歐元（約三五億美元），優於市場預估的三二億歐元，整體獲利達七．六一億歐元，優於彭博訪調分析師預估的七．一億歐元，淨利暴增一三一％、至四．六九億歐元，營益率亦優於市場預期的二一．四％，來到二三．一％，繳出各項數據都優於市場預期的成績單。與此同時，英飛凌也看好產品需求強勁，預估全球半導體供應問題將持續至年底，進一步調高全年營收展望目標，由原先的一三○億歐元調升至一四二億歐元，這已經是今年以來第二度調升財測。