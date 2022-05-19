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鴻海電動車布局再下一城

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

電動皮卡新創車廠Lordstown與鴻海簽約完成，鴻海正式接手美國俄亥俄州工廠，將協助電動車下半年量產，更是ＭＩＨ平台創始以來量產商用車首例。

近期鴻海完成了與美國新創車廠Lordstown Motors（RIDE.US）的代工生產製造協議及合資開發協議簽署，與Lordstown共簽下了三項合約。

Lordstown預定推出的電動皮卡Endurance，去年因零組件短缺、供應鏈延遲的挑戰，不得已將交車時程延後，導致股價重挫，摩根士丹利甚至在鴻海宣布買下Lordstown的俄亥俄州車廠之後不久，將Lordstown目標價由原來的每股八美元大幅下修到二美元，不過在鴻海全力協助下，Endurance已重回生產線，正在小量試產並進入測試階段，預計最快第三季量產，而這對鴻海而言有幾項重要意義，一是Lordstown Motors成為鴻海ＭＩＨ第一家量產的商用車客戶；二是俄亥俄州成為鴻海ＭＩＨ北美重要的電動車生產基地，也讓鴻海有機會展現發展電動車的製造實績。

Lordstown總算熬出頭

另一方面，電動車龍頭Tesla創辦人馬斯克在年初就表明，為加強產能與提升半自動駕駛技術，不會在今年推出任何新車，意謂著特斯拉的電動皮卡Cybertruck至少得等到二○二三年才會開始量產，而這中間的空窗期，無疑是給了Lordstown彎道超車的機會，可望提前特斯拉一步量產電動皮卡，處於領先地位。部分投資人原本擔心Lordstown的交車延後會讓公司陷入更深的資金短缺危機，不過在公司宣布完成了出售工廠給鴻海富士康的協議，獲得二．三億美元資金之後，鴻海更以每股約六．九美元的價格，再認購約五千萬美元的股票，Lordstown獲得了一大筆急用資金，因此在宣布消息過後，股價隨即以暴漲逾三○％的姿態慶賀。

事實上，鴻海與Lordstown合作的第一份合作協議，去年十一月便已完成簽署，美國俄亥俄州這塊占地六四○英畝、以及六二○萬平方英尺樓地板面積的廠房，原是通用汽車一九六六年建造的工廠，Lordstown出售給鴻海之後，鴻海將把這座北美最大的內燃機汽車工廠，轉變為先進的電動車製造工廠，資產移轉後，總計約有四百名Lordstown員工納入鴻海旗下。

此外，鴻海另一家電動車夥伴Fisker，計畫生產的第二款電動車ＰＥＡＲ，也確定將落腳俄亥俄州，預計二○二四量產，年產能至少二五萬輛，更可能成為該車廠的的主力車款。

不論是Lordstown抑或Fisker，藉由這次合作，鴻海能憑藉優異的採購能力、供應鏈網絡和物流能力，顯著降低原材料、零組件和其他成本，並達到分攤成本、共用零組件、提高產能利用率的效果，合作車廠除了能享有垂直整合的規模優勢，其中，Lordstown能將生產的固定成本轉嫁給鴻海，大幅降低資金不足所衍生的風險，對鴻海而言，則不需擔心取得產線之後卻沒有客戶訂單，共創雙贏局面。

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