謝金河：股價是對公司未來的「認知作戰」

【文／謝金河】

二○二二年走過將近一半，從元月到五月，股市殺聲震天，大多數人都陷在通膨的憂慮，加上俄烏戰爭看不到盡頭，美元節節走高，大家看著油價、原物料、農產品大漲，心頭已經涼了半截，今年投資人情緒完全偏向負面。

危機下的預言不值一駁

但是大家永遠要記得一件事，股市多頭不會一直漲上去，空頭也不會一下子跌到底，現在站在中心點，第一件事是先盤點一下各種資產價格，第一個是大家關心的股市，如果統計到五月十三日，今年以來跌幅超過二○％，有深圳股市、Nasdaq、費城半導體，還有一個是發動戰爭的俄羅斯；其中俄羅斯ＲＴＳ跌二九．○五％居冠。幾個重要市場如道瓊跌十一．四％，標普跌十五．五七％，上海與香港都跌十四％以上，台股也跌十三．一％，過去幾年台股漲勢凌厲，今年受到費城半導體的拖累，表現吃力，當然重點是台積電。

股市下跌蒸發掉的市值也十分驚人，全球股市在這一波跌勢中，到四月市值已蒸發十五．六兆美元，如果再把五月跌勢統計進來，可能直逼二○○八年金融海嘯蒸發的十八．三兆美元，這個市值蒸發的威力不可說不大！這當中，單是美國前五大科技公司市值就少掉二．八兆美元，蘋果從三兆美元跌到二．三○七兆美元，Amazon今年市值蒸發八二七八億美元，天才創業家Elon Musk的Tesla也少了五千億美元以上。

除了股市市值大縮水，債市也走入空頭市場，到五月九日為止，市值跌掉十七兆美元，這兩者相加將近三三兆美元的錢不見了，除了股、債市大縮水，匯市除了美元漲，各國匯率都大貶，最後連虛擬貨幣也崩盤，Terra幣的Luna一下子蒸發九九％，二○二一年虛擬貨幣創造了七兆美元的市值，現在蒸發一半以上。

因此，在今年通膨、俄烏戰爭中，如果沒離場的人，今年或多或少都有損傷。最近一陣子，張錫不斷跳出來喊話說此時是最好買點，但大家仍然十分害怕。回到中心點，今年Fed核心的精神就是要對付通膨，只要通膨降不下來，升息的趨勢不會改變，只是看力道要下多重而已，英國財政部長甚至說，只要能把通膨壓下來，即使經濟衰退也無妨。

現在出來看壞經濟衰退的人愈來愈多，除了經濟學家，連馬斯克都說美國最長可能面臨十八個月的衰退，每一次到了關鍵轉折點，落井下石的經濟學家最多，二○年三月，ＩＭＦ首席經濟學家戈皮納特就說世界經濟可能出現二戰以來最嚴重衰退，Steven Roach甚至預測美國可能重回一九二九年。但這些在危機下的預言，八、九成都是駭人聽聞的言論，不值得一駁。

正乖離與負乖離的時間點

這一次世界的重心是因為俄烏戰爭引發的通膨，從現在往前看，Fed才剛舉起手升息二碼而已，全球股債市已經殺聲震天了。換句話說，所有最負面的情緒幾乎都在這五個月宣洩了，股市、債市是核心。現在再回頭檢視造成通膨的幾個核心元素，一個是油價現在在一一二美元左右，已比俄烏開戰之際一三九美元降下；天然氣仍在高檔，油價先回頭，而貴金屬也有很大回落，像是衝到十萬美元創造「妖鎳」行情的鎳價，已跌到二六五四九美元，鉛、銅、錫價都顯著回落，糧食除小麥在高檔，也紛紛折返；如果俄烏戰爭長期化發展，未來對世界的影響也會鈍化。

還有一個美元狂漲，是否到了盡頭？美元強勢，不是因為美國經濟好到不行，很大的原因是美元成了避險資產，二○二一年最後一個交易日，美元指數是九五．五七，現在衝到一○五．○○五，大家要知道美元的年線仍在九五．五六，用技術分析來看，美元的正乖離已經拉得很大，永遠要記得一點，股票不會一直跌不停，美元也不會漲到天上去。

這一輪台幣到二九．八四五，人民幣到六．八一，港元觸及七．八五的下限匯價，現在要看日圓在五月九日創下一三一．三四的新低價後已經穩住，韓元也急跌到一二九二．○一新低價，這麼短時間日圓、韓元、台幣，甚至人民幣的急跌，其實也到了調整的時刻。

每一次到了關鍵時刻，我喜歡拿出「老人與狗」的比喻，現在大家要做一件功課，比較一下去年第四季股市大漲的正乖離與現在大跌的負乖離，今年元月五日道瓊指數創下三六九五二．二五的新天價，那天年線在三四二八六．一一，乖離約七．八％，這次年線在三四七九六．六，股價最低跌到三一二二八．二二，負乖離已達十．二六％，用這個例子來檢視標普五○○、Nasdaq、費城半導體指數，這個乖離更大。

台灣投資人比較熟悉的費城半導體指數，元月四日大漲到四○六八．七五，年線在三三二四．九七，正乖離二二．二五％；這次年線在三四一六，指數跌到二七五四．七，負乖離超過二四％，用這個角度來檢視台股，情況完全一樣，元月五日台股加權指數到一八六一九．六一，年線在一七○○六．五七，正乖離九．四八％，這次跌到一五六一六．六八，負乖離是十一．二四％。

股票市場經常形容「漲時重勢，跌時重質」，首先是通膨最大的張力已經過了，這五個月來的市場恐慌，已經把未來可能升息七碼、九碼、十一碼的利空不斷宣洩出來，而且原物料也沒有再出現萬馬奔騰的景象；第二個是全球股市經過這一輪跌勢，從正乖離變成負乖離，且這次負乖離比上一次正乖離更大，每一次股價到了趨勢轉折，我喜歡用「老人與狗」理論提醒大家超漲勿追、超跌勿驚慌。