台股救星財報十傑 有底蘊實力股 零藏私揭露

【文／方亞申】

上市櫃公司第一季財報繳出亮眼成績單，在晶圓代工、海運等族群獲利持續躍進下，加上金控公司自結獲利一四七三億元，全體合計一．一六兆元，外加一一六家ＥＰＳ寫下歷史同期新高紀錄；惟第二季中國重要城市封城，油及大宗物資持穩在高價，加速通膨惡化，傷害不少公司獲利，預期總獲利將不如第一季。故當前選股以業績成長公司為主。

台股虎年果然遇到凶猛老虎，第一季中，俄烏戰爭開打，造成全球鋼鐵與油價等原物料飆漲，進而在季底美國聯準會開始升息，但是總獲利還是相當亮眼，寫下史上最強第一季、歷史單季第二高、連續四個季度獲利突破一兆元的亮眼成績，總獲利達一．一六兆元，季增五．八％、年增十八％。重要產業如半導體、ＩＣ載板、航運等獲利持續向上，金融業爭議較大，提列俄國股債投資損失且國際股匯市變動大，但仍無損總體超高獲利。而單季ＥＰＳ超過二．四元以上多達百家左右，在台幣貶值效益下，下游出口多增加匯兌收益，意味著上述公司全年有機會賺一個股本，對於台股具有正面作用。

不過，第二季國際金融市場變化更大，美元大漲、相對其他貨幣大貶，且俄烏戰爭持續進行，儘管國際非鐵金屬價格陸續在三、四月出現高點，但是石油及大宗物資黃小玉價格持續處在高檔；再者，中國因新冠疫情而對上海及部分大城市封城，經濟按下暫停鍵超過一個月，供應鏈問題也刺激美國嚴重通貨膨脹，消費者物價指數三、四月年增都超過八％、生產者物價指數超過十一％，聯準會放話將快速升息、同時開始縮表，抽資金進而造成美股大跌，以此壓抑通膨。

散裝貨輪族群爆搶艙潮

在通膨過程裡，通常以民生必需消費品為核心，其他電子產品不是前兩年疫情中就購買，要不就是受金融產品價格下跌拖累而延緩購買，使得筆電、ＰＣ、手機去化相當不理想，面板價格又跌到損益兩平且可能虧損，只有靠晶圓代工漲價（包括台積電、聯電、力積電、世界等今年都還是獲利很優）、部分競爭力ＩＣ設計股（瑞昱、聯詠、富鼎、杰力、信驊、譜瑞、致新）、航運業運費價格持續較去年同期高，支撐台股總獲利維持高檔，其他受中國影響的電子供應鏈、金控壽險受疫情保單虧損大亂，獲利多少會受影響，上市櫃公司四月營收三．二八兆元，雖然年增二一．八％，但是已月減二．一七％。法人指出，受到淡季效應及下游缺料衝擊，科技大廠尤其是下游仁寶、廣達拉貨力道趨緩，五月中下旬預計中國將解除封城、六月恢復正常，但仍將使第二季台灣上市櫃企業獲利受影響，較難以突破第一季成績。

儘管如此，若是第一季財報亮眼，而四月營收持續創高（一二六家）或在相對高檔公司，還是可以注意，包括半導體晶圓代工、台積電供應鏈、矽智財、部分ＩＣ設計族群；ＰＣＢ的ＡＢＦ、伺服器等族群漲價效應，加上部分下游客戶因地緣緊張關係而大舉拉貨與備庫存，業績表現亮眼；航運貨櫃運價正值歐洲線換約漲價效應、散裝貨運則受黃小玉價格上漲，全球搶料、搶糧問題未解，最新一波散裝船搶艙受矚目，ＢＤＩ指數大漲，創近五個月新高，第二季起散裝族群續迎搶艙潮，在慧洋ＫＹ、裕民等航商帶頭下，加上中航、台航等，同樣在海岬型船舶的貢獻下，營運動能相對強勁。受惠化肥的東鹼旗下也有多艘散裝船加持，獲利有看頭。

傳產只能寄望下游受匯兌收益加分，較特殊的是高爾夫球頭低價的明安及鉅明首季獲利大成長，股價自五月起緩慢盤堅創新高。而特用化學也有望受半導體大擴廠而業績持續成長，如三福化、上品等。汽車ＡＭ族群東陽、耿鼎、堤維西等，基期低且受惠台幣貶值，有補漲味道。

內需則在疫情壓抑下持續低迷，但是黎明前的黑暗，經過這次染疫衝高後，看看是否像歐、美、韓一樣開放並解除口罩禁令；果如此，對於旅行社、航空雙雄將是大利多。金融業在國際升息循環下，以銀行貸放為主及持有美元部位較高的官股三商銀、合庫金、兆豐金、台企銀、中信金、玉山金獲利較為看好。

基期較低的汽車電子部分，自今年持續缺料下，全球汽車銷售輛下修至八千萬輛，預計明年達一億輛，其中電動車占比將較顯著成長，對於車電需求將看好，例如二極體、第三代半導體、無線網路通訊等，下半年以後值得注意。網通股第一季智邦、中磊、神準、智易、啟碁、合勤控等，業績顯著上升，後續值得追蹤。

特用化學股表現強勢

緊接第二季底除權息大戲將上演，去年高獲利、高配息在股市走空下，殖利率反而較高，惟對於前景有疑慮的面板、NB/PC等相關族群，除非抱持長期持有心態，否則寧願不參加或除權息後再買回。但對於科技趨勢或是歷年獲利平穩乃至小成長而配息穩定者，則是一大機會。

本刊精選十檔潛力股提供投資人參考，包括白馬股的台積電、長榮、瑞昱；中小型成長股的上品、台半、振樺電以及息利股穩定的聯電、遠雄港、欣陸及廣積。